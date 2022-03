Spitalul Mangalia îşi extinde activitatea pe compartimentul de Hematologie-Oncologie

De câteva zile, Spitalul Municipal Mangalia și-a redeschis secțiile, pentru tratarea tuturor pacienților non-Covid. Desigur, dacă între timp mai apar bolnavi cu Sars-Cov-2, ei pot fi investigați în instituția spitalicească, unde sunt pregătite cinci paturi pentru cei cu forme ușoare și medii. Aceste persoane se pot adresa Centrului de Evaluare Covid, aflat în pavilionul C al spitalului. Dacă vor exista bolnavi cu forme grave, aceștia vor fi tratați la spitalele din Constanța și Medgidia.„Ne-am reluat activitatea pe toate secțiile din spital și vorbim de Ortopedie, Cardiologie, Medicină internă, Nefrologie, etc. pentru a trata pacienții cronici, dar și pe cei care vin în unitatea noastră medicală pentru prima dată, fie că sunt din Mangalia sau din localitățile învecinate”, a precizat managerul unității sanitare, Alina Dan. În plus, în perioada următoare se va relua corespondența cu ministerul de resort, în vederea extinderii activității compartimentului de Hematologie-Oncologie. Precizăm că pe perioada pandemiei, având în vedere că patologia oncologică are un număr mare de cazuri, activitatea medicală a funcționat normal. Cabinetele au fost mutate în Pavilionul A, iar pacienții au beneficiat de consultații și tratamente de specialitate. În continuare, se fac demersuri pentru a se obține 15 paturi în plus pentru miile de pacienți oncologici din localitate și împrejurimi.