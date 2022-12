IPS Teodosie: "Crăciunul nu e doar un ospăț de bunătăți"

Crăciunul nu e doar un ospăț de bunătăți, ci mai ales Marele Ospăț al Liturghiei, împărtășirea noastră cu Hristos cel euharistic, unirea noastră cu Dumnezeu prin Sfânta Împărtășanie. Nu e doar lumini şi străluciri pământești, ci mai ales lumina lui Hristos în inimă, care luminează tuturor. Nu e doar întâlnirea cu cei dragi în jurul mesei, ci întâlnirea de Taină cu Pruncul Dumnezeu care dorește să se nască în inima fiecăruia dintre noi. Nu e doar revederea cu părinții sau copiii, ci e întâlnirea în Liturghie cu sutele de strămoși ai noștri care zac în morminte cu trupul, iar sufletele lor așteaptă rugăciunea şi milostenia noastră. Nu e doar serbare şi petrecere, ci mai ales e Sărbătoarea inimii pline de Dumnezeu, de iubire şi de adevăr.





Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a izbăvit de frica morții şi de restricțiile exagerate şi isterice ale anilor trecuți. La teroarea virușilor, noi, creștinii, am răspuns cu bucuria Liturghiei. La amenințarea morții, noi am intensificat iubirea. La amenzile absurde, noi am pus genunchii la rugăciune. La durerea uriașă a bătrânilor singuri şi speriați, am înmulțit rugăciunile. Nu putem uita, şi ochii noștri sunt încă plini de lacrimi, de oroarea îngropării celor dragi ai noștri în saci negri, fără rugăciunea şi fără îmbrățișarea pe care le facem de două mii de ani. Nu putem uita groaza celor morţi de boală, de incendiile din spitale, de lipsă de medici şi de medicamente, de interdicțiile absurde. Suntem cutremurați cum am putut pierde libertatea prin frică. Dar Dumnezeiasca Liturghie a sfărâmat ororile celui viclean şi ale slugilor lui.





Acum suntem amenințați cu durerea fără de leac a războiului. E decăderea supremă a umanității, care l-a dat afară pe Dumnezeu din inimă şi din lume. Războiul e iadul instaurat pe pământ. Ne rugăm la Dumnezeu, Pruncul cel infinit de blând, să risipească gândurile de război ale stăpânilor vremelnici ai acestei lumi, să fulgere peste cei înverșunați în gânduri de ură şi de răzbunare. Să aducă pacea cea sfântă peste pământ: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”.





Vă doresc tuturor să aveți un Crăciun cu lumină, cu pace, cu bucurie, să vă îmbrățișați unii pe alții. Și anul acesta, când suntem liberi deplin, să ne ajute Dumnezeu să simțim libertatea înlăuntrul nostru. La mulți ani tuturor!





- Fiecare an cuprinde în zilele sale istoria mântuirii neamului omenesc. Istoria mântuirii începe la Nașterea Domnului pregătită de colindele bătrâne care sunt de origine cerească. Primii colindători la Nașterea Domnului au fost îngerii. Pentru că ei l-au însoțit pe Fiul lui Dumnezeu și la Buna Vestire. După îngeri, primii colindători sunt păstorii. De aceea avem colindători de toate vârstele. Copiii sunt cei mai potriviți colindători, pentru că se aseamănă cu îngerii și nevinovăția lor ne vestește Nașterea lui Dumnezeu cu trup în Bethleemul Iudeei în peștera cea curată.Colindătorii fac parte din cei care mărturisesc credința și tradițiile.- Nu vorbim de greutăți, vorbim de bucurii și de nădejdi la început de an. Sigur că fiecare an are și greutăți, dar noi suntem deasupra timpului și trebuie să fim mereu deasupra vremurilor, pentru că așa a îngăduit Dumnezeu. În ceea ce privește incendiul, am primit banii de asigurare și vom face consolidarea și acoperișul mai bun decât a fost, pentru că oricum trebuia să fie refăcut, astfel încât credem că anul acesta nou va fi un an foarte folositor și rodnic pentru noi. Cu toată restaurarea pe care ne-am propus-o, lucrările probabil că vor dura doi ani.- A fost cea mai frumoasă vizită din câte am făcut, pentru că am avut ghidul pe care nu l-am avut niciodată. Pe părintele David, un om de excepție, care împlinește 33 de ani de când este ghid la locurile sfinte. Un preot foarte responsabil, credincios și bine pregătit. Am slujit în fiecare zi și eu, am fost primiți frumos de Patriarhul Ierusalimului, care ne-a vorbit peste jumătate de oră și s-a bucurat de vizita noastră, și am sfârșit în ultima zi după ce am slujit la Biserica Sfânta Varvara, pentru că era sărbătorită Sfânta Varvara în Ierusalim, am fost la muntele Tabor și de acolo am venit la casa Maicii Domnului din Nazaret și de acolo am plecat spre aeroport. Sigur, a fost un pelerinaj atât de frumos. Am slujit în general la toate locurile importante. Am vrut să slujim și la Bethleem, dar fusesem cu o zi înainte. Am colindat și, pentru că ni s-a ivit această oportunitate, am slujit cu unul din secretarii Patriarhului la mănăstirea cu hramurile Sfântul Nicolae, Sfânta Varvara și Sfântul Antonie cel Mare. Am slujit în prima zi și în ultima zi numai singur, ca arhiereu, iar în celelalte zile am fost însoțit de câte un arhiereu de la Patriarhia Ierusalimului. Și toți credincioșii s-au simțit bine, s-au spovedit și s-au împărtășit și au venit foarte plini de bucurie, pentru că de acolo nu ai cum să vii altfel, fiind locul cel mai sfânt, în care simți prezența lui Dumnezeu peste tot unde mergi și această sfințenie care te învăluie îți dăruiește cu-adevărat o bucurie neexprimabilă în cuvinte și chiar în sentimente. Te copleșește această bucurie a sfințeniei.- Nașterea Domnului Hristos trebuie să ne deschidă mintea şi inima. Să ne facă să înțelegem sensul adevărat al vieții noastre, de ce am venit noi pe acest pământ. Să ne risipească legea morții din noi şi să ne dăruiască puterea lui Hristos de a face binele şi de a trăi veșnic.