Troiță ridicată în cinstea eroilor, inaugurată de Ziua Dobrogei, la Adamclisi

Troița este realizată din lemn, încadrată de un arc de trimf din piatră și cărămidă veche, cu elemente romanice, alese special, mai ales că în apropiere se află monumentul triumfal roman Tropaeum Traiani.





Cu ocazia inaugurării, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a sfințit troița după oficierea Sfintei Liturghii de la Mănăstirea Sfântul Apostol Filip. La eveniment au participat reprezentanții Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala județeană Constanța, coloneii în retragere Remus Macovei și Gheorghe Oprea, precum și Cristi Crăciun, reprezentant al AMVVD sucursala Constanța.





O troiță de o frumusețe copleșitoare a fost ridicată pe drumul care duce spre Mănăstirea Sfântul Apostol Filip din Adamclisi. Troița, simbol al credinței nestrămutate, a fost dedicată memoriei eroilor care s-au jertfit pentru neam și a martirilor din temnițele comuniste, prin grija starețului Dorotei. Luni, 14 noiembrie, în toate colțurile Dobrogei, în instituții de cultură și în școli au fost organizate evenimente dedicate Zilei Dobrogei. La Adamclisi, pe drumul care duce spre Mănăstirea Sfântul Apostol Filip, momentul a fost marcat într-un mod deosebit: a fost inaugurată o troiță semeață și de o rară frumusețe, închinată jertfei eroilor. Monumentul a fost ridicat prin grija starețului mănăstirii, părintele Dorotei, care a afirmat pentru „Cuget Liber” că a durat un an construirea acestuia, iar demersul nu a fost lipsit de peripeții. „Inițiativa ridicării acestei troițe a venit din dorința de a nu ne pierde identitatea. Am dedicat-o eroilor neamului, căci ei, prin jertfa lor, sunt o mărturie a dragostei de popor. Din păcate, în ziua de astăzi, tinerilor li se insuflă îndepărtarea de naționalism, sunt încurajați chiar și ajung să-și urască țara. Această troiță este o apreciere a celor care și-au dat viața pentru țară, pentru neam, ne-am dorit-o, mai ales în aceste vremuri, de criză a mărturisirii naționalismului. A durat un an ridicarea ei, a fost o adevărată jertfă, a fost un moment când s-a dărâmat ceea ce s-a construit. Dar prin frumusețea ei este mărturie a faptului că Dumnezeu a vegheat asupra acestui demers”, a afirmat părintele Dorotei.