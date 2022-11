Elevii constănțeni au celebrat 144 de ani de la revenirea Dobrogei în hotarele României

Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și cu Societatea de Științe Istorice, filiala Constanța, organizează în această perioadă o serie de activități prilejuite de celebrarea a 144 de ani de la revenirea Dobrogei în hotarele României.În acest context, astăzi, 14 noiembrie 2022, elevii Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza Constanța vor prelua flacăra unirii Dobrogei de la Prefectura Constanța, urmând ca în perioada 15-22 noiembrie 2022 aceasta să însoțească manifestările care se vor desfășura în liceele constănțene: Liceul Teoretic Traian, Liceul Teoretic Ovidius, Colegiul Național Mihai Eminescu, Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu, Colegiul Național Mircea cel Bătrân.Debutul oficial al suitei de manifestări a avut loc vineri, 11 noiembrie 2022, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în cadrul unui eveniment la care au fost prezentate momente din istoria Dobrogei, precum și obiceiuri tradiționale dobrogene și ale etniilor conlocuitoare.Aula Adrian Rădulescu, cunoscută și sub denumirea Sala pictată, a găzduit elevi pregătiți să învețe o istorie altfel, prin lecții interdisciplinare, în cadrul cărora au socializat, au studiat, au vizitat și și-au etalat talentul de mici cercetători, de fini dansatori și pricepuți interpreți ai cântecului tradițional.Muzeograful dr. Lavinia Dacia Dumitrașcu a prezentat momentul unirii Dobrogei, discursul său fiind completat de dr. Gina Gheață de la Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Statului. S-a asigurat interactivitatea prin scurte întrebări adresate publicului și prin momentele artistice pregătire de elevii de la Școala Gimnazială Viceamiral Ioan Murgescu Valu lui Traian (prof. Otilia Mitroi), Școala Gimnazială Nr. 1 Valu lui Traian (prof. Mihaela Acsân), Școala Gimnazială Vulturu – Ansamblul folcloric Cartalu (prof. Carmen Bîziac) și Școala Gimnazială Nr.18 Jean Bart Constanța (prof. Mariana Momciu și prof. Alina Burciu). Elevi ai Colegiului Național de Arte Regina Maria Constanța au contribuit prin interpretarea muzicală a unor piese cunoscute la derularea unei activități valoroase, de anvergură.Tot astăzi, 14 noiembrie 2022, la Muzeul de Artă Populară și Etnografie Constanța, sub titlul Dobrogea – istorie vie, elevii clasei a XI-a E de la Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța, sub îndrumarea prof. Florentina Barău, au susținut prezentări despre Dobrogea și specificul său etnic, urmate de vizionarea expoziției permanente a Muzeului de Artă Populară și Etnografie Constanța. Simultan, au avut loc ateliere de educație muzeală intitulate Desenăm și colorăm portul dobrogean, în cadrul cărora elevi de clasa a IV-a de la Școala Gimnazială Nr.7 Remus Opreanu și de la Școala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” se vor familiariza cu piesele componente ale portului românesc din zona Dobrogea.De asemenea, Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța derulează Proiectul județean „Unitate în diversitate pe pământ dobrogean”, care debutează tot astăzi, 14 noiembrie 2022, cu simpozionul cu același nume.„Istoria ne-a învățat că, având conducători dedicați, sacrificiul ostașilor români nu a fost zadarnic și astăzi ne bucurăm de pace într-un oraș-port, reper al economiei țării. Într-un context internațional fragil, trebuie să apreciem faptul că noi conviețuim pașnic într-o comunitate considerată model intercultural. Încurajăm lecțiile de istorie derulate în spații muzeale deschise, alături de specialiști și cercetători deoarece aceste activități oferă tinerilor pasionați de istorie, de legende și documente, de surse și povești, o viziune de ansamblu asupra a ceea ce reprezintă construcția unei comunități sănătoase, bazate pe valori umane reale”, a declarat Sorin Mihai, inspector școlar general.