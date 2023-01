Liderul sindical Daniel Avasilcăi: "Un polițist începător are un salariu mai mic decât un muncitor necalificat din construcții"

La capitolul dotări, situația este mult mai bună decât era în urmă cu câțiva ani, dar nu ajută cu nimic. De exemplu, Poliția a fost dotată cu arme mai bune, dar sunt aceleași condiții de folosire a armamentului precum în urmă cu 30 de ani. Încă avem aceeași legislație, care prevede că pentru a folosi armamentul trebuie să fii sigur că ai de-a face cu autorul unei infracțiuni. Dar în cazul unui autovehicul în mișcare, care nu oprește la semnalele polițistului, de unde poate să știe cu certitudine acest aspect?





Iar lipsa de pregătire profesională a celor aflați în funcții de conducere acutizează problemele din Poliție. Cei mai mulți lucrători chemați la examene au îndeplinit funcțiile prin împuternicire mai mult timp, dar când susțin examenele pentru posturi nu reușesc să ia notă de trecere. Practic, au ocupat posturile fiind incompetenți! Avem mai multe situații de genul acesta, la nivel național, inclusiv de inspectori șefi, iar aspectul acesta se răsfrânge și asupra personalului. Având șefi nepregătiți profesional, care nu știu ce au de făcut, cum să managerieze colectivul, colegii sunt în imposibilitatea să își desfășoare corect activitatea. În plus, apare și o presiune imensă care le îngreunează activitatea polițiștilor, tot din cauza incompetenței șefilor, raportări peste raportări, hârtii care nu ar trebui făcute etc.



Presiune enormă pe polițiștii din rural



-Referindu-ne la deficitul de personal: cum se vede și, mai ales, cum se simte acest deficit la nivelul polițiștilor care acționează pe stradă, printre oameni?



-Vă dau exemplul unei secții rurale. Aceasta asigură ordinea și siguranța publică, în general, pe raza a 5 – 6 comune, fiecare cu 2 – 3 sate. Ceea ce înseamnă între 7.000 – 10.000 de locuitori. Atât timp cât pe o arie atât de extinsă își desfășoară activitatea o patrulă de poliție pe tură, serviciul polițienesc va avea de suferit. Patrula „aleargă” de la un eveniment la altul, dintr-un colț în altul al comunelor, la distanțe de zeci de kilometri câteodată, fără a mai avea vremea necesară pentru întocmirea documentelor. Căci sunt multe proceduri și acte de întocmit. Dacă este, de exemplu, violență în familie, se întocmește ordin de protecție provizoriu, se audiază persoane, martori. Dar poate în același timp primesc sesizare dintr-o altă comună; atunci, trebuie să facă foarte repede actele și există riscul de a greși. Iar, mai nou, dacă procesul verbal este contestat în instanță și anulat de judecători, polițiștii sunt cercetați disciplinar. Ceea ce nu ar trebui să se întâmple sub nicio formă! Șefii, la birou, au vreme să analizeze în liniște documentele, să ia decizii la rece, dar când ești la fața locului și întocmești procese verbale pe capota mașinii, sub presiunea cetățenilor recalcitranți și a dispecerului care te zorește să pornești spre o altă intervenție, pot să apară greșeli. Sau poate nu ai greșit nimic, dar instanța are o altă viziune și decide anularea procesului verbal. Judecătorii nu sunt sancționați când greșesc. Polițiștii însă sunt cercetați disciplinar pentru îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu și riscă sancțiuni pecuniare. Ceea ce, din nou, este o presiune care îi poate determina să părăsească sistemul.





Pe de altă parte, referindu-ne la deficitul de personal, trebuie spus că la nivelul Constanței avem o problemă specifică la acest capitol. Tinerii noștri, din județul Constanța, nu sunt atrași de această meserie. Astfel, anual ne sunt repartizați tineri care nu au mai prins locuri în județele de domiciliu, precum Argeș, Dolj sau Gorj, de unde sunt câte 300 – 400 de absolvenți pe serie. Ajung aici și nu au unde să stea, sunt departe de familie și cu un salariu mai mic decât al unui muncitor necalificat în construcții. Căci, trebuie subliniat, de la 1 ianuarie 2023, un muncitor necalificat în construcții are 4.000 de lei salariul. Un polițist începător are în momentul de față salariul de bază undeva la 2.000 de lei – căci este plafonat la nivelul anului 2009 – căruia i se adaugă norma de hrană și de chirie – care este de doar 300 de lei, deși chiriile la Constanța sunt în jur de 300 de euro! – așa că primește în mână undeva la 3.000 de lei. De aceea, la Constanța problema deficitului de personal este mai gravă.



-Au fost scoase posturi la concurs prin încadrare directă.



-A fost încadrarea directă, procedura de selecție și concurs a durat câteva luni. Dar au fost scoase la concurs 46 de locuri și au fost ocupate 26. Nici măcar așa nu s-a reușit ocuparea posturilor, căci tinerii nu mai sunt interesați, din cauza salariilor. Apoi, mai este și problema incompatibilităților. Polițistul este legat de mâini și de picioare, cu lanțurile, de instituție, pe viață. El nu poate merge liniștit într-un concediu cu familia, nu poate să-și caute un al doilea job, pentru că poate fi incompatibilitate. Iar statul plătește prea puțin pentru cei care își riscă viața pe stradă.





Pe vremuri, am criticat încadrarea directă. Dar în prezent constatăm că la încadrare se înscriu tineri din zona respectivă și, cum prin contract au obligația ca 3 ani să nu-și schimbe postul, sunt mai multe șanse să se stabilizeze. Învață comunitatea, cazuistica. E drept, vin nepregătiți, căci nu este același lucru să fie un absolvent de școală de poliție și un tânăr încadrat din afara sistemului, dar nu mai pleacă după un an în alte zone ale țării.



În prezent, oamenii nu îi mai cunosc pe polițiștii din comunitatea lor





-În trecut, la sat, polițistul era unul din stâlpii comunității, alături de primar, preot și doctor. Cum este privit polițistul, astăzi, de comunitatea în slujba căreia este?



-Astăzi, lumea nici nu îl mai cunoaște. Sunt atât de puțini polițiști, își desfășoară activitatea în ture la secțiile de poliție rurală, că populația nici nu mai știe cine sunt. Eu locuiesc în mediul rural și acum vreo 15 ani am lucrat în comuna de domiciliu. Oamenii mă opresc în prezent și mă întreabă: „Dar la noi la Poliție cine mai lucrează?”. Sunt mulți tineri, vin și pleacă de la o unitate la alta. Așa se întâmplă din cauza deficitului de personal. Polițiștii nu se statornicesc nicăieri. În plus, nu au timp să intre în contact cu populația, așa cum ar trebui. Pe vremuri, mergeam să verificăm cărțile de imobil, casele izolate, să cunoaștem oamenii. Acum, sunt atât de multe de făcut, că agenții merg de la o solicitare la alta, au hârtii multe. Se deplasează la solicitare cu GPS-ul, pentru că nu cunosc localitățile, ceea ce în urmă cu 20 – 30 de ani nu se întâmpla. Dar este de înțeles, polițiștii nu mai au timpul necesar pentru a cunoaște comunitatea unde lucrează.







-Tinerii nu vin în Poliție, iar cei cu experiență se retrag. Ce urmări vor fi pentru instituție și mai ales pentru cetățeni?



-Activitatea de polițist ține de fler, care se formează după ani de zile de experiențe, de cunoaștere a oamenilor și a cazuisticii. A sistemului operativ, cum spunem noi. Este nevoie de cel puțin cinci ani pentru a pune bazele acestei activități și apoi totul se formează în timp. Iar când deja un polițist are calitățile necesare pentru a acționa eficient, iese la pensie. Se retrage, pentru că nu mai are pasiunea să stea într-un sistem care își bate joc de el. Sunt voci care acuză că polițiștii ies devreme la pensie. Nu, vârsta standard de pensionare este tot de 60 de ani și pentru polițiști, dar cei care beneficiază de grupă, care au fost încadrați de foarte tineri și au lucrat toată viața pe stradă pot ieși la pensie la 47 de ani. Este o categorie profesională care are riscul de a-și pierde viața la locul de muncă. Polițiștii merg la serviciu cu gândul că e posibil să nu se mai întoarcă acasă, la familii.



-Are Poliția, în acest moment, capacitatea operațională să ajute oamenii?



-Polițiștii care își desfășoară activitatea pe stradă găsesc soluții pentru a-i ajuta pe oameni, pentru că pun suflet în ceea ce fac. Găsesc soluții pentru a se deplasa cât mai repede, pentru a acționa eficient. Dar și populația trebuie să înțeleagă un aspect: la 112 nu se sună pentru situații ce pot fi soluționate și cu o deplasare la sediul unității de poliție. De exemplu, certurile din urmă cu trei zile, cu vecinul, pot fi semnalate la sediul unității de poliție, nu reprezintă o urgență. Instituția Poliției este în situația în care este, dar dacă și populația ar conștientiza că nu este bine să abuzeze, lucrurile s-ar mai echilibra.



- Cetățeanul Daniel Avasilcăi este mulțumit de nivelul calitativ al activității Poliției, în ziua de astăzi? Ce ar trebui schimbat?



-Având în vedere că eu cunosc toate aspectele, toate dedesubturile, să spunem așa, sunt în asentimentul colegilor mei că lucrurile trebuie să se schimbe. E drept, în trecut vedeai mereu patrule de poliție și dădea mai bine sentimentul de siguranță, iar acum abia dacă vezi câte o patrulă pe drumurile naționale. Dar până nu pleacă mai-marii din instituție lucrurile nu se vor schimba. Ar trebui, în opinia mea, destituiți toți din funcțiile de conducere și să susțină examene din nou, căci este evident că nu sunt competenți.





- Cea mai dureroasă problemă, care afectează orice polițist, vizează salarizarea. Veniturile salariale sunt mici, în comparație cu atribuțiile și riscurile și în combinație cu deficitul imens de personal, ținând cont și de faptul că, în prezent, un polițist trebuie să desfășoare munca a trei sau patru lucrători. Drept dovadă, la finalul anului trecut a fost semnalată o situație nemaiîntâlnită în Poliție, și anume că Polițiile din Neptun și Costinești împărțeau o singură patrulă. Este o urmare a deficitului de personal.Salarizarea este cea mai arzătoare problemă, este motivul pentru care se pleacă pe capete din sistem. Tinerii își dau demisia când realizează că în Poliție nu este așa cum se așteptau, iar personalul care îndeplinește la limită condițiile de pensionare se retrage.