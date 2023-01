Adio modernizare! Cinci milioane de euro „pierduți” într-o groapă a Delfinariului

Care este reacţia Consiliului Județean Constanța vizavi de această situaţie? Vicepreședintele CJC, Petre Enciu, în calitate de coordonator al Direcției Generale de Proiecte, face următoarele precizări: „Proiectul privind extinderea Delfinariului s-a derulat în cadrul Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 558 din 4 august 2017. Conform acestei hotărâri, ordonatorul principal de credite/investitor este Ministerul Turismului, ordonatorul de credite (secundar/terţiar) și totodată beneficiarul investiției este Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Constanţa. Execuția de lucrări i-a revenit firmei Manelli Impresa S.R.L, în valoare de 17.642.527,29 lei, exclusiv TVA. Potrivit prevederilor contractuale, termenul de execuție a fost de 24 luni de la data primirii ordinului de începere, mai exact 20 iulie 2022, ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la data de 20 iulie 2020. Antreprenorul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale față de beneficiar, în sensul că nu a prelungit garanția de bună execuție şi nu a prezentat toate asigurările, așa cum sunt reglementate în clauzele contractuale. În acest sens, instituția noastră a transmis antreprenorului o notificare, prin care i s-a acordat un termen de 15 zile, de la primirea acesteia, pentru îndeplinirea obligațiilor mai sus indicate, în caz de neconformare, antreprenorului is-a pus în vedere rezilierea contractului, la expirarea celor 15 zile. De asemenea, deficiențele în executare sunt reflectate și în stadiul lucrărilor, acestea fiind de aproximativ 10% din total. Ținând cont de faptul că acest contract de finanțare era valabil până la data de 31 decembrie 2022, termen în care era obligatorie finalizarea obiectivului de investiții, Ministerul Turismului ne-a înștiințat cu privire la rezilierea contractului de finanțare”.Întrebat despre situaţia Delfinariului, directorul instituţiei, Iulian Călin a precizat că extinderea este un proiect al Consiliului Judeţean Constanţa. „Nu ştiu ce să spun, că s-au pierdut trei milioane sau cinci sau vreo altă sumă. Eu nu am acces la contractul cu Manelli. Am văzut doar că s-a făcut o groapă şi lucrările s-au oprit. Altceva nu vă pot spune. Nu ştiu care este stadiul lucrărilor, care erau etapele. Nu pot da nişte declaraţii din care Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii nu este parte. Noi urma să primim investiţia finală ca beneficiari, după ce făcea recepţia Consiliul Judeţean. Cei de la firma care trebuia să realizeze construcţia au spus că au nişte probleme cu solul, la un moment dat au găsit nişte cabluri de înaltă tensiune pe acolo. Bănuiesc că acestea sunt motivele reale. Oamenii trebuie să ştie că spectacolele cu delfinii vor continua, în aceleaşi condiţii ca şi până acum”, a declarat managerul pentru „Cuget liber”.Menţionăm că demersurile pentru finanțarea extinderea și modernizarea Delfinariului din Constanța au început în urmă cu aproximativ şase ani, iar toate etapele s-au finalizat abia în luna iulie 2020, când a fost semnat contractul de finanțare. La distanţă mică de timp, chiar lângă actualul Delfinariu au început lucrările prin demolarea unor construcții și săparea unei gropi. Din nefericire, lucrurile s-au împotmolit şi au rămas fix în groapa săpată de atâta vreme.La rândul său, preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Claudiu Palaz, actualmente consilier județean și fost vicepreședinte al CJC, şi-a manifestat nemulţumirea vizavi de faptul că CJC a pierdut această finanţare importantă, cinci milioane de euro, bani nerambursabili, prin care judeţul nostru avea unica șansă ca în Constanța să existe un Delfinariu mai modern. „Înțeleg că domnul Lupu (preşedintele CJC) a dorit neapărat un nou director la Delfinariu şi înțeleg că nici după doi ani nu pricepe cum funcționează procedurile administrative. Dar ce nu înțeleg este cum poate să fie atât de senin domnul Lupu, după ce, de când conduce CJC nu a reușit decât o groapă în curtea CMSN, în loc de o extindere a Delfinariului, în condițiile în care a preluat absolut tot de-a gata. Cred că a vrut ca și Delfinariul să se asorteze cu întregul oraș, o groapă înconjurată de alte gropi. Aveți o finanțare câștigată de noi în 2019, pentru cinci milioane de euro, pentru extinderea Delfinariului, în conformitate cu normele europene, pentru că altfel se va închide. Aveți toate procedurile finalizate. Aveți absolut tot și din acest tot ați reușit doar o groapă în peste doi ani de zile”, a precizat acesta.