Sabotaj la Delfinariul din Constanța? Mai multe animale moarte şi camere de supraveghere distruse!

Ca urmare a studierii aspectelor referitoare la decesul unor animale din cadrul microrezervaţiei, inspectorii Serviciului Control au constatat că în perioada 1 septembrie- 19 octombrie au fost raportate 45 de decese ale unor exemplare. Datele acestora arată că mortalitatea la nivelul anului 2022 este de 94 de exemplare, fiind depăşită doar de cea din anul 2012, când au fost raportate 111 exemplare decedate. „În sensul eficientizării managementului, considerăm a fi absolut necesar să fie elaborate proceduri formalizate cu privire la deţinerea, expunerea şi protejarea fainei sălbatice şi/sau domestic şi conservarea biodiversităţii, menţinerea unui standard ridicat în ceea ce priveşte biosecuritatea şi prevenirea riscului de izbucnire de focare zoozonice. De asemenea, recomandăm a fi luată în calcul legislaţia cu privire la aplicarea normelor sanitar veterinare şi cele în domeniul aplicabilităţii sănătăţii şi securităţii în muncă, pe sfera de competenţă a derulării activităţii, având ca scop menţinerea biosecurităţii şi prevenirea riscului de focare zoozonice. Totodată, se solicită evaluarea şi constatarea stării gardului/împrejmuirii perminetrale a complexului, precum şi demararea de urgenţă a reparaţiilor necesare pentru eliminarea riscului cu privire la atacurile prădătorilor carnivori. În data de 5 decembrie, echipa de control va verifica stadiul implementării măsurilor, urmând să întocmească o notă de constatare în acest sens”, au conchis reprezentanţii CJC.





La sfârșitul lunii trecute, directorul general interimar al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) Constanța, Iulian Călin a fost acuzat, printr-o scrisoare anonimă adresată președintelui Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, că ar fi produs un accident rutier în urma căruia a avariat un autoturism. Tot în epistola respectivă, cei care au redactat-o și care nu și-au asumat cele scrise, preferând să nu își decline identitatea au lansat acuzații grave asupra managerului, susținând că aceasta ar fi condus autoturismul instituției în stare de ebrietate și că, pe deasupra, s-ar folosi de cunoștințele pe care le are pentru a scăpa de cercetarea penală, lucruri care s-au dovedit a fi neadevărate.Printre altele, acuzaţiile făceau referire inclusiv la modul în care actualul manager și-a făcut până acum treaba în cadrul CMSN, motiv pentru care Consiliul Județean Constanța (CJC) a dispus trimiterea Corpului de Control pentru a stabili dacă aceste acuzații sunt sau nu fondate.După finalizarea acțiunii de control, Iulian Călin a susținut în cursul zilei de marți, 1 noiembrie, o conferință de presă, în cadrul căreia a răspuns la toate acuzațiile aduse. El a recunoscut, cu această ocazie, că a fost implicat într-un accident rutier ușor, care s-a încheiat cu o înțelegere amiabilă. „M-am deplasat în interes de serviciu, la un muzeu din Dâmbovița. Nu am folosit vouchere de alimentare, ci am alimentat din surse proprii, plus platforma cu care am adus mașina”, a precizat el. Toate acestea în condițiile în care a fost acuzat că a condus mașina din dotarea CMSM fără a avea asupra lui ordinul de deplasare şi foaia de parcurs. Corpul de Control al Consiliului Județean Constanța a verificat și alte aspecte sesizate chiar de către conducerea instituției, nereguli de pe vremea vechii conduceri, dar și probleme actuale, cu care se prezintă în momentul de față.Astfel, managerul CMSN Constanța a adus în discuţie unele contracte ale fostei administrații ale instituţiei, unde au fost constatate mai multe nereguli. „Am descoperit o serie de nereguli în cadrul compartimentului Achiziții, motiv pentru care, acum, acest compartiment îmi este direct subordonat mie, pentru că vreau să mă implic în mod direct. În ceea ce priveşte firma SC Scaf Constract 81 SRL, aceasta a avut un contract de prestări servicii încheiat pentru construcția unui adăpost. De asemenea, tot această societate a construit cele patru parcuri tematice, toate contractele având valoarea de peste două milioane de euro. Am mai descoperit şi alte nereguli, cum este, de exemplu, achiziția de hrană pentru curci, deși aici nu avem curci. Mă gândesc că poate angajații sunt supăraţi că au fost puşi la muncă, mai ales că unii dintre ei mimau doar munca şi de aceea au reacţionat aşa”, a explicat directorul. Ce-i mai trist este că, între timp, au început să le tot moară din animalele din microrezervație, unele din motive naturale, altele omorâte de câinii maidanezi care au intrat din toate direcţiile în microrezervaţie. Într-o noapte, angajaţii CMSN au observat pe camerele de luat vederi 12 patrupede, care şi-au făcut loc pe sub garduri şi care au ucis alte animale. „Am făcut de pază noaptea, am stat pe aici, iar după ceva vreme am stopat fenomenul. Nu vreau să mă gândesc că este vorba despre un complot împotriva mea, un sabotaj, că unii îmi pun bețe în roate, spunând că era mai bine cu fostul director pentru că îi lăsa să facă ce vor. Eu vreau să fie un colectiv, să se înțeleagă bine unii cu alţii, nu să fie grupulețe. Tocmai de aceea, am deschis și o anchetă împotriva unor angajați, pentru că trebuie să răspundă despre aceste decese ale animalelor, pentru că nu mi se pare normal ceea ce s-a întâmplat. Ziua astupam gropile făcute de câinii comunitari, iar a doua zi le găseam la fel. Ba chiar găseam apă pusă pentru câini, atât în incinta microrezervaţiei, cât și în afara ei. Mai mult decât atât, în mai multe zone, am găsit camere cu cablul tăiat sau camere video îndreptate oriunde altundeva decât spre alei sau țarcuri. La un moment dat, când am verificat, nici o cameră nu vizualiza nici un țarc. Nu se vedea, pur și simplu, ce se întâmpla în acel țarc, cu animalele. Acesta nu este un accident. Nu se poate întrerupe un cablu al unei camere, pur şi simplu. L-a retezat ce? Vântul, frunzele?”, a adăugat Iulian Călin. El a mai spus că a observat, de asemenea, întreruperi ciudate ale camerelor, precum şi neraportări ale întreruperii acestora.Referitor la toate acestea, concluziile Serviciului Control din cadrul CJC sunt următoarele: în urma studierii documentelor, inspectorii au constatat că aspectele cu privire la implicarea într-un accident rutier al autoutilitarei cu numărul de înmatriculare CT 22 MSN, proprietate a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii se confirmă. Astfel, în data de 2 octombrie, pe raza municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, în timpul unei deplasări a managerului, acesta nu a utilizat bonurile de combustibil repartizate autovehiculului, alimentarea fiind făcută din surse proprii. „Managerul a precizat că toate cheltuielile cu reparaţia auto după accident, inclusiv platforma cu care a fost adusă maşina la Constanţa au fost suportate de el. Managerul a precizat că a vizitat mai multe muzee din ţară (Bucureşti şi Dâmboviţa). Cu privire la necompletarea documentelor necesare efectuării deplasării, a declarat că a realizat deplasarea la sfârşitul săptămânii deoarece programul zilnic din restul săptămânii nu i-a permis acest lucru. Perioada deplasării fiind reprezentată de sfârşitul de săptămână nu a putut pregăti ordinul de deplasare şi foaia de parcurs”, se precizează în documentul întocmit de Corpul de Control.