Delfinariul a doborât recordul de spectatori, iar încasările au fost peste cele estimate

Delfinariul continuă să fie atracția numărul unu de pe litoralul românesc, mai ales că acum, la spectacole participă și delfinii și antrenorii lor din Ucraina, refugiați la Constanța din Harkov în urma conflictului militar. Estimările pentru încasări au fost depășite de mult timp, iar numărul de spectatori într-o singură zi a ajuns la 7.000 de persoane, ceea ce reprezintă un record.Delfinii și leii de mare aduși de la Delfinariul din Harkov, Ucraina în primăvara acestui an au făcut spectacolele de la Delfinariul din Constanța mai interesante. Mulți turiști au vrut să vadă stilul de lucru al antrenorilor ucraineni.„A fost o vară foarte încărcată, foarte solicitantă. Am marcat o serie de premiere. În ceea ce privește încasările – la jumătatea lunii august, noi realizasem estimatul pe tot anul. Așadar, tot ceea ce încasăm din aproximativ 20 august încoace, scăzând cheltuielile, rămâne profit. Suntem destul de mulțumiți de ce am făcut. Am bătut un record, de exemplu într-o vineri, de spectatori – 7.000 într-o singură zi“ a declarat Iulian Călin, managerul CMSN Constanța.Acesta a mai precizat că estimatul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii era de 9,7 milioane de lei pentru anul 2022. Deja încasările au ajuns la 10,8 milioane lei și se mai estimează ca până la sfârșitul anului se va mai încasa cel puțin un milion de lei.