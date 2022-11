Mariana Petruț: ”Promovăm obiectivele altor țări, dar monumentele noastre parcă nici nu există”

Unul dintre cele mai mari și importante complexe arheologice-muzeistice din România, Complexul Muzeal „Tropaeum Traiani” de la Adamclisi - care cuprinde monumentul, cetatea și muzeul -, a reintrat, recent, în centrul atenției publice, ca urmare a unei donații neașteptate, oferite de un om al locului care inițial și-a dorit să rămână anonim, dar care, prin gestul lui, a vrut să atragă sponsorizările altor pasionați de istorie.De o valoare incontestabilă pentru cultura universală, monumentul de la Adamclisi, cum îl cunoaște toată lumea, ar trebui să reprezinte unul dintre punctele de atracție ale tuturor turiștilor aflați în vacanță pe litoralul românesc, dar și ale celor care se întreabă în weekend-uri „ce-am mai putea să facem astăzi”. E drept, nu-i nici un restaurant sau terasă prin apropiere și poate asta ar trebui să dea de gândit administrației din localitate. Să împrumute exemplul administratorilor cetății Histria, care au reușit să îmbine „utilul cu plăcutul”.Elevii ar trebui să-și cunoască istoria la fața loculuiAflat într-o perioadă de revenire post-pandemică, din punctul de vedere al vizitatorilor, în anul 2022, după cum afirma Mariana Petruț (conservator), muzeul de la Adamclisi a atras cele mai multe vizite de tip individual, ale celor care și-au propus să petreacă cu familia, cu prietenii, timp de calitate.Întrebată ce șanse ar avea acest complex istoric să atragă totuși atenția turiștilor, la fel cum noi „vânăm” prin alte țări obiective de interes mondial, Mariana Petruț a lansat două variante interesante. „Pe televiziunea națională, pentru că acolo se duc bani de la Guvern, ar trebui să existe spoturi publicitare prin care să fie promovate toate obiectivele turistice ale României, poate astfel ar stârni curiozitatea. Este de datoria noastră să promovăm aceste destinații de patrimoniu românesc. Văd tot soiul de spoturi care promovează obiectivele altor țări, dar monumentele noastre nu se regăsesc în nicio promovare publică, parcă nici nu există.De asemenea, pentru elevii care în clasa a IV-a studiază la istorie războaiele dintre daci și romani ar trebui să existe această promovare la nivelul școlii. Măcar o dată, când au lecția aceea despre daci și despre romani, să meargă să viziteze obiectivele din județ. I-ar ajuta să-și sedimenteze și cunoștințele de geografie, totodată”, a adăugat același conservator al monumentului de la Adamclisi.”Este prima persoană care a făcut un asemenea gest în zona noastră”Cu discreție, o persoană particulară, în persoana unui fiu al satului Adamclisi - Ion Iorgulescu, care în prezent locuiește în Danemarca, a făcut o donație Complexului Muzeal de la Adamclisi, prilej cu care au fost montate, recent, un număr de nouă noi panouri de informare, care conțin detalii despre fiecare obiectiv în parte, machetarea și grafica acestora fiind realizată de Tiberiu Ivan și conservator IA Mariana Petruț.Redactate bilingv, în română și engleză, textele de pe panouri conțin informații prețioase legate de construirea Monumentului Triumfal și de ridicarea cetății Tropaeum Traiani, precum și date referitoare la evoluția șantierului arheologic. Sunt astfel prezentate și inedite imagini de epocă, fotografii ale ruinelor celor două obiective, în diverse perioade ale epocii moderne. Nu în ultimul rând, pe unul dintre panouri poate fi studiat un interesant traseu turistic, propus vizitatorilor, și pe care sunt trecute cele mai importante obiective cultural-istorice din sudul județului Constanța.„Prin gestul său, donatorul nu și-a dorit altceva decât să promoveze obiectivele din zonă, de care se leagă copilăria sa. Vă amintiți imaginea aceea veche, de dinainte de reconstituire? Ei bine, pentru Ion Iorgulescu a constituit locul său de joacă predilect, împreună cu alți prieteni. Pasionat de istorie și mândru de apartenența sa la aceste locuri, el vine în fiecare an, de câteva ori, la Adamclisi. În același timp, acțiunea sa este menită să trezească și interesul altor posibili donatori, care să îi repete gestul. Este prima persoană care a făcut un asemenea gest în zona noastră”, a declarat Mariana Petruț. Ea a precizat că punerea în valoare și promovarea obiectivelor de la Adamclisi nu trebuie să constituie, exclusiv, apanajul unei instituții muzeale sau a unei autorități, ci și deziderate ale membrilor comunității civile, care au datoria de a respecta și îngriji, dar și promova, extraordinarul patrimoniu cultural-istoric al ținutului dintre Dunăre și Mare, Dobrogea.Cât despre investițiile pe care le mai reclamă acest monument, am aflat că la situl arheologic nu există instalație de curent, deci nici iluminat public. „Nevoile noastre se regăsesc pe hârtie și sunt cunoscute de autoritățile județene și de cele locale, cu care avem o colaborare foarte bună. Spre exemplu, în acest an, toate drumurile care duc la cele trei obiective turistice au fost reabilitate de Consiliul Județean Constanța, lucrările fiind finalizate acum o lună. Chiar aveam o problemă cu aceste drumuri, turiștii evitând să mai viziteze pentru a nu avea probleme cu mașinile. Pe lângă panourile donate, tot CJC urmează ca în cel mai scurt timp să monteze panourile de orientare, care sunt date deja în lucru”, a spus același conservator.Ținând cont de vremea primăvăratică ce se anunță în luna noiembrie, poate că ar fi interesant să treceți în agenda dvs. de week-end acest triumfal obiectiv turistic dobrogean.