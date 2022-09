Microrezervația de păsări și animale se bucură de un patrimoniu de peste 400 de exemplare

„Patrimoniul Microrezervației cuprinde aproximativ 90 de specii de animale, păsări și mamifere cu un efectiv total de 450 de exemplare. Acest patrimoniu este alcătuit din specii acvatice, fauna acvatică: pelicani, lebede, rațe, gâște, egrete. Avem avifaună terestră, adică păsările terestre, adică fazani, păuni, diferite subspecii de găini și bineînțeles din mamifere, precum muflonul, cerbul carpatin, cerbul lopătar, renul, căprițe domestice, oi cu coamă și să nu uităm de păsările exotice, minunații papagali pe care îi deținem”, a declaratRaluca Grigore, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din municipiul Constanța



„Animalele pe care le avem au fost donate, achiziționate sau dobândite prin reproducere. An de an animalele noastre se reproduc în captivitate. Am avut reproduceri cu succes la căprioare, cerbii lopătari, în jur de șase, șapte pui pe an, cerbii carpatini, un singur pui, la muflon până în zece exemplare pe an. Primim și donații. Foarte mulți iubitori de animale achiziționează diferite specii, iepurașii, porcușori de guineea, peruși, papagali Ara. Am primit astfel de exemplare. Nu doar constănțenii ne aduc, ci și turiștii”, a mai spus muzeograful Raluca Grigore.



Pe lângă faptul că acest loc reprezintă un loc prielnic pentru copii, adolescenți și nu numai pentru a învăța cât mai multe despre natura dobrogeană, Microrezervația reprezintă și un loc excelent pentru petrecerea timpului liber, fiind o zonă relaxantă, iar în plus aici sunt amenajate și mai multe locuri de joacă pentru cei mici.



„Mirorezervația este un excelent cadru pentru petrecerea timpului liber în natură, pentru agrement, relaxare. Avem și posibilitatea să încheiem parteneriate cu școlile, instituțiile de învățământ din Constanța, din țară, pentru lecții de biologie, iar studenții au posibilitatea să aprofundeze noțiunile dobândite la școală împreună cu specialiștii”, a conchis a mai spus muzeograful Raluca Grigore.



Totodată aici au loc diverse activități pentru cei mici, iar cum în diferite perioade ale anului sunt încheiate parteneriate cu unitățile de învățământ pentru diverse evenimente, la sfârșitul lunii septembrie a.c., va avea loc o acțiune pentru cei copilași, „Micii pescari”. În cadrul acestei acțiuni cei mici vor învăța tainele pescuitului și vor descoperi ce specii de pești se află aici la Microrezervație.



„La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, în weekenduri, în intervalul 10.00- 12.00 organizăm, desfășurăm o activitate cu copiii, numită „Micii pescari”. Cu ocazia acestei activități, copilașii vor învăța să pescuiască, având la îndemână toate instrumentele necesare unui pescar. Vom descoperi împreună ce specii de peștișori avem și în lacul din Microrezervație”, mai spune Raluca Grigore, muzeograf CMSN Constanța.



Reamintim care este programul și tarifele în extrasezon în cadrul Microrezervației.



Program Microrezervație și Păsări Exotice 1 septembrie – 30 septembrie a.c.



· Luni-Duminică: 09:30 – 18:00 (Ultimul bilet se vinde la: 16:30)



Tarife 1 septembrie – 30 septembrie



Tarif Adulți 12,00lei



Tarif Însoțitor (0-18 ani) 8,00lei



Elevi/Studenți 3,00lei



Abonament Dendrologic Micro 200,00lei/an + TVA



Copii până la 7 ani gratuit

