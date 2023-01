Urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa, modernizată din sponsorizări. "Geamurile datau de prin anii '90, șuiera vântul prin ele"

Astfel, în UPU a fost înlocuit pavimentul degradat cu un covor PVC antibacterian și s-a amenajat zona de intrare în Urgenţă pentru a se asigura confortul termic al pacienţilor. De asemenea, a fost înlocuită tâmplăria cu una de ultimă generaţie, pentru păstrarea temperaturii optime la interior, au fost schimbate corpurile de iluminat şi înlocuite cu corpuri de iluminat tip led, urmând a fi înlocuit, în scurt timp, şi tavanul. Totodată, faţadele corpurilor de clădire din incinta interioară a UPU au fost complet refăcute, la fel ca şi treptele care deservesc zona de acces la UPU Ginecologie, care au fost placate cu marmură.







Sală de aşteptare pentru aparţinători, în curtea unităţii sanitare





Ca noutate, a fost amenajată o zonă de aşteptare pentru aparţinători, în curtea interioară, separat de sala de aşteptare dedicată pacienţilor, şi s-a amenajat o magazie pentru depozitarea materialelor și a medicamentelor. Menţionăm că acestea sunt doar o parte dintre modificările realizate în structura UPU. Despre toate aceste schimbări, preşedintele CA al spitalului, Sorin Ciutureanu, a declarat pentru „Cuget Liber" că fiecare spaţiu care este folosit de pacienţi este foarte important, dar fiind o zonă în care se lucrează la foc continuu, cu foarte mulţi bolnavi, este folosită la maxim. „Din păcate, cei din conducerile anterioare nu au prea băgat-o în seamă. Aşa că nu arăta deloc bine. De exemplu, geamurile datau de prin anii '90, șuiera vântul prin ele. Din acest motiv, am luat hotărârea de a schimba tot ce ţine de infrastructură - uşi, geamuri, partea de iluminat. Am zugrăvit-o, am pus linoleum special peste tot. Am adus o mulţime de îmbunătăţiri, care mie mi se par absolut necesare o dată la câţiva ani, mai ales că aici, fiind forfotă mereu, de pacienţi şi cadre medicale, se deteriorează. Pe exterior, am folosit materiale de ultimă generaţie. Ne-am fi dorit să facem aceste modificări de mai mult timp, dar, din păcate, banii de investiţii, de reparaţii sunt foarte puţini. Drept urmare, am făcut o campanie printre firmele constănţene şi le-am rugat ca acel procent de 20% din impozitul de profit, care se poate deduce din dările de la stat, să îl redirecţioneze către Spitalul Judeţean Constanţa. În acest fel, am reuşit ca la finele anului 2022 să facem ca Urgenţa să arate într-un mod civilizat", a precizat acesta.











Pentru că pacienţii s-au plâns deseori că aşteaptă mult timp în UPU până când sunt preluaţi de medici, l-am întrebat pe directorul SCJU, Ionuţ Cornel Ionescu, cum se prezintă situaţia la ora actuală. „În prezent, ne confruntăm cu un uşor deficit de personal în UPU, motiv pentru care se vor scoate la concurs atât posturi pentru medici, cât şi pentru asistenţi medicali. În plus, este nevoie şi de un medic pediatru în UPU, dar la centrul din Năvodari. Întotdeauna este nevoie de mai mult personal într-un spital, dar chiar şi aşa ne desfăşurăm activitatea, asigurăm liniile de gardă. Aşteptăm lotul de medici tineri care au susţinut rezidenţiatul, să le vină diplomele şi să mai angajăm dintre ei", a adăugat managerul.





Cum orice lucru se uzează în timp, şi Urgenţa, prin care trec atât de mulţi oameni, se uzează şi ea, motiv pentru care conducerea unităţii sanitare a decis că a sosit momentul pentru câteva îmbunătăţiri. În ultimele săptămâni, cu sprijinul sponsorilor, aici au avut loc o serie de investiţii majore, în valoare de peste un milion de lei.