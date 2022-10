Pediatria şi cabinetele medicilor de familie, asaltate de copii bolnavi. Ce recomandă doctorii

Ileana D. a ajuns la spital după ce băieţelul ei, în vârstă de cinci ani, nu a reacţionat la antitermicele administrate acasă. „Până să mă prezint cu el în urgenţă, am încercat tot felul de variante, dar nu am reuşit să îi ameliorez simptomele. Stările de vomă, tuse şi febră au continuat. Efectiv, în momentul în care am decis să venim cu el la spital, ardea”, ne-au mărturisit părinţii.



Ca băiețelul amintit sunt mulți alții. De exemplu, săptămâna aceasta, a precizat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, Crina Kibedi, au fost înregistrate 60 de cazuri de pneumonii la copii. La acestea se adaugă, desigur, numeroase alte infecții respiratorii de sezon.





Potrivit șefului secției Pediatrie, dr. Cristina Mihai, medicii nu s-au confruntat cu cazuri severe, dar la un copil care face febră și obstrucție nazală, nu mai mănâncă și varsă, este o problemă.





„Nu putem spune că suntem asaltați de bolnavi, dar este o presiune cu îmbolnăvirile, pentru că situaţia se manageriază grav acasă”, a declarat medicul, pentru „Cuget Liber” .





Mai mult decât atât, precizează medicii, şi fluctuaţiile dese de temperatură contribuie la cazurile de îmbolnăvire ale copiilor. Tocmai de aceea, a precizat dr. Delia Corbu, drept conduită în acest sezon este recomandată purtarea măștii, care acționează ca o barieră ce împiedică transmiterea stropilor de salivă în cazul unui strănut și, în plus, minimizează riscul de răspândire a bolii.





Totodată, specialiștii recomandă ca măsură de prevenție împotriva gripei și vaccinarea antigripală. Alte măsuri de prevenție includ evitarea contactului cu persoanele bolnave, acoperirea nasului şi a gurii atunci când tușiţi sau strănutaţi, folosirea batistei de unică folosință. De asemenea, se menţin sfaturile referitoare la spălarea frecventă pe mâini cu apă și săpun, utilizarea soluțiilor dezinfectante pe bază de alcool şi, în special, menţinerea unui regim alimentar sănătos, bogat în nutrienți, minerale și vitamine, esențiale pentru o stare de sănătate optimă.





Deci, în cazul în care starea celui mic nu se îndreaptă, febra este mare, varsă, este slăbit, iar starea lui este vizibil deteriorată, nu mai staţi pe gânduri şi duceţi-l de urgenţă la spital. După ce micuţul va depăşi perioada critică şi ajungeţi, din nou, cu el acasă, pentru a trece mai uşor de sezonul rece, încercaţi să îi daţi să mănânce mai multe fructe şi legume, dar şi să consume multe lichide şi să fie îmbrăcat corespunzător. Fiţi vigilenţi şi luaţi în calcul şi prognoza meteo din următoarele zile, care anunţă că vremea se va încălzi uşor, or, în aceste condiţii, este nevoie să aveţi grijă de ei, pentru că vremea poate fi înşelătoare, dimineaţa destul de răcoare, la prânz mai cald. Pe scurt, îmbrăcaţi-i corespunzător, pentru a evita îmbolnăvirea.





Peste tot întâlnim copilaşi răciţi. Pe holurile cabinetelor medicilor de familie, pe stradă, la pediatri și, în ultimă instanță, la spital. De ce atât de mulţi? Pentru că, la fel ca în fiecare an, luna octombrie vine întotdeauna şi cu numeroase răceli, şi cum cei mici au sistemul imunitar mai slăbit, ei se îmbolnăvesc rapid, în comparaţie cu adulţii, care sunt mai rezistenţi. Drept urmare, ei au necesitat îngrijiri speciale.