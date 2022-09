SEZONUL RĂCELILOR LA COPII / Medic pediatru: Aceasta este APLICAŢIA de telefonie mobilă, prin care părinţii pot identifica o răceală gravă

A venit toamna, şcolile şi grădiniţele şi-au deschis porţile, iar răcelile au început să-şi facă de cap. În timp ce unii părinţi sunt relaxaţi, punând totul pe seama vremii schimbătoare şi a colectivităţii, alţii sunt stresaţi şi îşi fac scenarii dintre cele mai negre. Pentru a veni în ajutorul tuturor părinţilor, Spitalul Virtual de Pediatrie, prin vocea medicului pediatru Mihai Craiu, oferă câteva informaţii şi sfaturi extrem de utile. De asemenea, aflăm şi despre o aplicaţie pe care părinţii o pot instala pe telefoanele mobile, pentru a putea determina chiar ei cât de gravă este răceala cu care se confruntă cel mic:







Iată postarea integrală



















sursa info şi foto. Spitalul Virtual de Pediatrie facebook

"Toată lumea discută zilele acestea despre maladii respiratorii... Explicații ar fi mai multe.Cu siguranță pleacă și de la emoțiile noastre sau de la mesaje contradictorii.Unii sunt alarmați de numărul mare de viroze la copiii ce frecventează colectivitatea. Alții spun că nu există motive de panică deoarece toamna ar fi de așteptat să crească numărul de episoade acute ce afectează căile respiratorii. La toată lumea, nu numai la copii.Cum este, de fapt?Ca de obicei, adevărul este undeva la mijloc. Nu este o catastrofă sanitară si cu siguranță există soluții de a ține lucrurile sub control. Dar nici nu poate fi luată peste picior ingrijorarea părinților sau a medicilor în fața creșterii semnificative statistic a cazurilor cu potențial de severitate.De ce este acum altfel decât acum o lună?Poate și pentru că vremea a început să fie schimbătoare, pentru că au început mai repede școlile, pentru că ne dorim să scăpăm de povara emoțională a măsurilor de prevenție a răspândirii COVID-19, pentru că ne-am săturat să ne mai ferim, pentru că circulă în comunitate alți "musafiri nedoriți" ai căilor aeriene (în afară de coronavirusuri...), pentru că ni se pare că toate pisicile sunt negre (în contextul veștilor îngrijorătoare ce vin din Ucraina sau de la prognozele economico-financiare), pentru că suntem români și așa ne comportăm noi mai defetist (precum ciobanul din Miorița, care plănuia locul de înmormântare și nu un plan de luptă)...Cum știm în mod clar că o răceală a copilului nostru este realmente severă? Sunt banale toate răcelile la copii?Practic, putem face simplu o evaluare, înainte de a fugi, alarmați, la primul spital.Numărăm frecvența respiratorie a copilului nostru și o comparăm cu valorile normale ale vârstei - https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=EM%2F78097Sau aici valori normale si pentru celelalte măsurători ale funcțiilor vitale (frecvență cardiacă, tensiune arterială etc) - https://www.rch.org.au/.../Normal_Ranges_for.../Un bun articol despre funcțiile vitale, la toate vârstele, este acesta - https://www.healthline.com/health/normal-respiratory-rateȘi cum măsurăm/numărăm frecvența respiratorie? De obicei ne uităm la burta copilului și numărăm, pe 60 de secunde, numărul de mișcări.Sau folosim o aplicație pentru telefonul mobil, cum ar fisau similare. Găsiți in AppStore mai multe.Cifra esențială pentru a identifica o "răceală" gravă este 50 respirații pe minut. Orice cifră peste această valoare este un mare semn de alarmă. Oricât ar fi de mari valorile de temperatură, vârsta sau agitația copilului...Nu este o glumă folosirea telefonului! Există studii ce dovedesc precizia multumitoare a unor astfel de aplicații. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0099266Și, în toate cazurile serioase, apelați la un medic real: la medicul de familie, la cel de pe Ambulanță sau la spital în UPU.", este postarea integrală a medicului Mihai Craiu.