Disperare în rândul bolnavilor care au nevoie de îngrijiri paliative. "Sunt prea puține locuri!"

De câteva zile, o asistentă care îi este şi vecină îi face morfină, pentru a-i mai reduce din chinul zilnic. „Am două săptămâni de când aproape că nu mai dorm din cauza durerilor. Toată familia îmi este alături, dar eu nu vreau ca soţul meu, copiii să fie de faţă la marea trecere. Ştiu prea bine ce va urma, că voi muri. Este doar o chestiune de zile, poate săptămâni, din păcate, or, în aceste condiţii, nu vreau ca vreunul dintre ei să fie lângă mine când mă voi stinge. Tocmai de aceea, am preferat să merg la Casa Soarelui, unde voi beneficia de îngrijirile necesare, iar ei să rămână în minte cu imaginea mea din zilele bune”, a precizat femeia. Ca această pacientă sunt mulţi alţii şi toţi îşi doresc să nu mai sufere, pentru că durerile pe care ei le simt sunt extrem de greu de suportat. În sprijinul lor vin, cum spuneam, specialiştii Compartimentului de Îngrijiri Paliative din cadrul SCJU. Clădirea unde înainte a funcționat „Casa Soarelui” a fost complet renovată în anul 2019 şi are o suprafață de 402 mp.











Potrivit purtătorului de cuvânt al unităţii sanitare, Crina Kibedi, aceasta dispune de 21 de paturi, iar la acest moment, 20 sunt ocupate. Din această cauză, este necesar ca bolnavii să fie programaţi, pentru ca toţi să beneficieze de asistenţa medicală adecvată. Din păcate, locurile se eliberează, de obicei, într-una din cele două situaţii: decedează un pacient sau un altul este externat şi pleacă acasă. „Pacienții care sunt internați în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative sunt atât pacienți oncologici, cât și non-oncologici (pacienți neurologici, cu boli pulmonare sau cardiovasculare), aflați în stadii avansate ale bolii. Pentru a beneficia de serviciile paliative gratuite cât mai mulți pacienți, internările vor fi efectuate pe perioade de aproximativ trei săptămâni, în baza biletului de trimitere de la medicul specialist sau medicul de familie”, a precizat reprezentantul spitalului.





Din păcate, „Casa Soarelui”, cum o ştie toată lumea, nu are capacitatea de a îngriji mai mulţi pacienţi (are doar 21 de locuri) aflaţi într-un moment de cumpănă al vieţii lor, deşi cadrele medicale ar dori să îi trateze pe toţi cei care li se adresează. Şi, da, în judeţul Constanţa, ca de altfel în întreaga ţară, sunt multe, foarte multe persoane aflate în suferinţă, care au nevoie de tratamente care să le mai reducă din durerea pe care organismul lor este nevoit să o îndure. Unele dintre ele suferă de diferite forme de cancer şi sunt conştiente de gravitatea diagnosticului lor până în clipa în care închid ochii. G.B., în vârstă de 55 de ani, a fost diagnosticată cu cancer la sân în urmă cu aproximativ trei ani. Femeia a urmat toate tratamentele prescrise de medic şi a tot sperat ca viaţa ei să revină la normal, să îşi poată relua obiceiurile de zi cu zi, să poată merge, din nou, cu prietenii în excursii, să îşi poată plimba nepoţelul. Din nefericire, după un an de chimioterapie, radioterapie şi multe alte investigaţii şi tratamente, viaţa i-a „întors”, efectiv, spatele: cancerul s-a extins şi la alte organe, ceea ce a condus la o deteriorare rapidă a stării ei de sănătate.