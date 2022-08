Pacientă de 82 de ani cu o tumoră gigant, operată cu succes la Spitalul Judeţean Constanţa

Cum a decurs intervenţia? Iniţial, a fost făcută o incizie mică, s-a scos tumora şi a fost trimisă la laborator, pentru examenul histopatologic, care să stabilească dacă este de natură malignă sau benignă. Din fericire pentru toată lumea, aceasta nu a fost malignă. Ca urmare, femeii i s-a scos tot ovarul drept, tumora descoperită fiind de circa 25/20/18 cm. În plus, din abdomenul pacientei au fost aspiraţi în jur de 3,700 litri de lichid.





Stabilindu-se că este vorba despre o patologie benignă, tumora nu ar fi avut niciun impact major asupra sănătății. De ce a apărut, însă? Ce se întâmplă? Ne-a explicat medicul care s-a ocupat de caz. „În momentul în care ovarul intră la menopauză, el nu mai este funcțional, dar structurile sale dezvoltă astfel de chisturi. Ea a ajuns la spital atât de târziu pentru că nu a avut dureri decât la acel moment, iar creșterea tumorii a fost progresivă. Pe o parte, avea un chist endometriozic, în timp ce celălalt era un adenom (o degenerare a țesutului), așa cum apar, de exemplu, gonartroza, coxartroza, care sunt, de asemenea, boli degenerative, care apar din cauza vârstei. Partea bună este că nu a fost cancer. Femeia a venit la noi cu dureri abdominale și dureri de tranzit, pentru că în abdomen, în acel spațiu a crescut ceva în plus, care comprima organele din jur și crea disconfort. Oricum, la ora actuală, în medicină, vârsta nu mai constituie o contraindicație şi niciun caz nu trebuie abandonat din cauza vârstei înaintate. Cert este că, dacă pacienta nu ajungea la spital, exista riscul ca tumora să se spargă la un traumatism și, desigur, durerile se amplificau și apărea, în plus, şi iritația zonei respective. Astfel de tumori sunt destul de frecvente, iar acest lucru se datorează faptului că pacienţii se prezintă la medic abia în momentul în care nu mai pot, efectiv, suporta durerea. De curând, am avut o altă bolnavă cu două tumori, una de aproape șase kilograme. Din fericire, şi aceasta a fost operată, iar în prezent se simte foarte bine, calitatea vieții pacientei fiind vizibil îmbunătăţită”, a declarat dr. Iordache, pentru „Cuget Liber”.

Pacienta din județul Constanța a ajuns pe secția Chirurgie a unității sanitare după o lună întreagă de dureri insuportabile și după ce a observat că abdomenul se mărea în volum de pe o zi pe alta, fără să își dea seama din ce cauză. Potrivit dr. Ionuţ Iordache, problemele cu care octogenara se confrunta erau, cu siguranţă, mult mai vechi, doar că nu fuseseră investigate. Astfel, la examenul clinic efectuat pe secție, abdomenul arăta ca o sarcină de luna a şaptea. Toate investigaţiile, CT-ul, toate au indicat prezența unei tumori anexiale (tumoare ovariană) drepte, cu indicaţie clară de operaţie. Din păcate, pacienta se temea foarte tare de intervenţia chirurgicală, dar în cele din urmă a înţeles că altă soluţie nu există şi că aceasta este cea mai bună cale de a i se rezolva problema. „Domnul doctor mi-a explicat exact cum va decurge operaţia şi m-am hotărât să o fac. Eu nu m-am operat niciodată pentru nimic şi mi-era tare teamă. Acum, sunt fericită că am luat această decizie şi aştept cu nerăbdare să mă externez”, ne-a declarat pacienta.