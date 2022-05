Nu vă bateţi joc de bolnavi! Firma de catering de la Spitalul de Urgenţă ar putea relua protestele! "Nu s-a rezolvat nimic!"

El spune că, începând cu anul 2016 şi până în prezent, absolut toţi miniştrii au fost sesizaţi în legătură cu faptul că valorile alocaţiilor de hrană ale pacienţilor internați în spitale au fost întotdeauna mici şi că niciodată, în ultimii 32 de ani, nu au cunoscut o indexare corectă, justă, raportată la realităţile pieţei, preţurilor, inflaţiei. Mai mult decât atât, de fiecare dată când s-a produs o modificare a valorilor alocațiilor, a precizat el, aceasta a fost numai ca urmare a strigătelor pacienților, dar niciodată în mod rezonabil.





„În luna ianuarie 2021, am transmis o scrisoare către ministrul Sănătăţii de atunci, Vlad Voiculescu, căruia nu-i venea a crede că un copil sau un bolnav adult internat în spital are stabilită o alocaţie de hrană în sumă de numai 10 lei cu TVA, pentru trei mese/zi şi chiar şi suplimente între mese, iar mama care îl însoțește are o alocație de hrană de 7 lei.





Acum, pentru minimum trei mese pe zi, un copil sau un bolnav adult are o alocaţie de hrană de 11 lei, un însoţitor al unui copil sau al altui bolnav 7,70 lei şi exemplele pot continua. Valorile sunt cu TVA inclus. În data de 25 noiembrie 2021, ne-am adresat și actualei conduceri a ministerului, aducându-i la cunoștință faptul că indexarea făcută nu este un gest reparator și este nesemnificativă în raport cu perioada la care s-a făcut indexarea, dar și cu prețurile alimentelor, care au crescut de la o zi la alta”, a precizat directorul.





El spune că, prin hotărârea Guvernului, au fost stabilite limitele minimale de tarif pe care unitățile sanitare sunt obligate să le respecte la realizarea meniurilor pentru pacienții internați, în funcție de patologia pe care o prezintă. Plafonul a fost determinat în funcție de necesarul minim caloric pe tipuri de patologii și regimuri dietetice. Concluzionând, a subliniat Preda, Guvernul a stabilit limita minimă a valorilor alocațiilor de hrană pentru pacienții internați: pentru minimum trei mese pe zi, un copil sau un bolnav are o alocaţie de hrană de 11 lei, un însoţitor al unui copil sau al altui bolnav are 7,70 lei etc.





„Alimentația omului bolnav este o componentă importantă a actului medical și împreună cu medicația și tratamentul aplicat constituie factori determinanți în procesul de vindecare și recuperare a pacienților. Dietele sunt prescrise de medicul nutriționist și trebuie urmărită punerea lor în aplicare de către asistentul dietetician, iar la întocmirea meniurilor pentru fiecare dietă în parte se vizează acoperirea numărului de calorii, respectarea principiilor nutritive (proteine, glucide, lipide), cât și diversificarea meniurilor, ceea ce este dificil de realizat în condițiile actuale, când prețurile alimentelor au crescut în ritm accelerat”, a completat managerul.





Deşi până la acest moment reprezentanţii firmei au trimis în repetate rânduri scrisori Ministerului Sănătăţii, nu au reuşit să le smulgă miniştrilor şi o promisiune concretă, o soluţie reală la această problemă. „Nu s-a rezolvat nimic până acum. Promisiuni sunt, dar încă nu s-a rezolvat nimic. Aşteptăm zilele viitoare să vedem ce se mai întâmplă şi vom decide ce vom face de la 1 iunie, dacă vom relua protestele sau ce măsuri vom lua. Situaţia este încă incertă”, a declarat administratorul Petre Preda, managerul SC Arimex Comexim 2000 SRL.