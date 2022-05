În sfârșit! După şase ani, s-a dat jos lacătul de pe secţia de Obstetrică-Ginecologie I a Spitalului Judeţean

Cum spuneam, proiectul „Lucrări de modernizare Clinica Obstetrică-Ginecologie - etaj 7” a ajuns la final. Inițial, reabilitarea secției a început în anul 2016, atunci când spitalul a atribuit contractul lucrărilor de reabilitare firmei „Baran”, tot atunci activitatea secției fiind relocată, de la etajul VII, la etajul IX, într-o zonă tampon. La scurt timp însă, lucrările au fost întrerupte, după o serie de verificări efectuate de Curtea de Conturi. Mai târziu, în 2019, contractul a fost din nou scos la licitație, dar, din păcate, nu s-a prezentat niciun ofertant. Licitația a fost reluată în anul care a urmat, câștigătoare fiind Asocierea S.C. Mira Electro Com SRL, S.C. Hospital Technical Solutions SRL, S.C. Termo Logistic SRL, S.C. Elys Interdecor SRL, iar în septembrie 2021 au și început lucrările.









Într-un timp relativ scurt, cu eforturi susținute, echipele firmelor contractante au finalizat tot ceea ce prevedea proiectul, iar acum, secția care a stat ani de zile cu lacătul pe ușă are o înfățișare complet nouă și modernă.







Valoarea lucrărilor depăşeşte patru milioane de lei



„Acest proiect a venit cu o multitudine de provocări și, uitându-mă în urmă, pot spune că s-a muncit enorm, având în vedere că lucrările au început în toamna anului trecut. O astfel de lucrare implică și zonele adiacente, nu vă imaginați că șantierul s-a limitat la etajul VII. Pe parcurs, a fost nevoie să intervenim atât la etajele inferioare, cât și la cele superioare”, a declarat managerul SCJU Constanța, ec. Ionuț Cornel Ionescu.











Cu această ocazie, el le-a mulţumit tuturor partenerilor care s-au implicat în finalizarea proiectului şi tuturor celor care i-au sprijinit, dar mai ales pacientelor care au înțeles și acceptat situația, la fel și personalului medical care și-a desfășurat până acum activitatea într-un spațiu relocat și nerenovat. „Mă bucur că, împreună cu echipa de aici, cu sprijinul Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Judeţean Constanţa, am reușit să ducem la final acest proiect. Mai avem de reabilitat și alte secții, însă momentan rămânem la Obstetrică-Ginecologie, pentru că pe lista de investiții din acest an avem și blocul operator de aici”, a adăugat managerul unității medicale.















La rândul său, preşedintele Consiliului de Administraţie al SCJU, Sorin Ciutureanu, a subliniat că siguranța pacienților și serviciile medicale de calitate constituie o prioritate pentru ei. „Ceea ce am reușit acum reprezintă un pas important din misiunea pe care ne-o asumăm în perioada următoare”, a declarat acesta. Precizăm că valoarea proiectului „Lucrări de modernizare Clinica Obstetrică-Ginecologie” este de 4.496.489 lei, iar banii provin atât de la bugetul de stat al Ministerului Sănătății (3.386.381 lei), cât și de la bugetul local al Consiliului Judeţean Constanţa (1.110.108,02 lei).







Sănătatea, prioritatea zero a Consiliului Judeţean Constanţa



Prezent în cursul zilei de marţi, 3 mai, la inaugurarea secţiei, preşedintele CJC Constanţa, Mihai Lupu, a declarat următoarele: „În primul rând, vreau să-i felicit pe cei care s-au ocupat de realizarea acestei investiţii şi să le mulţumesc cadrelor medicale, care, într-o perioadă destul de dificilă, au dus munca lor până la sacrificiu, am recunoştinţă totală pentru aceşti oameni minunaţi, pentru că în condiţii modeste au reuşit ca actul medical să nu aibă de suferit. În altă ordine de idei, ştiţi foarte bine că prioritatea zero pentru Consiliul Judeţean Constanţa este sănătatea. Ne interesează absolut orice instituţie care acordă asistenţă medicală. Ştim, de asemenea, că de-a lungul timpului au existat şi multe neclarităţi, multe lucruri care nu s-au făcut corect şi din cauza cărora s-au întrerupt investiţiile sau au fost abandonate. Prioritatea zero este ca orice modernizare, investiţie să se facă în condiţiile legii, fără să avem niciun fel de sincopă, şi să ducem la bun sfârşit nişte investiţii şi mai ales achiziţii de echipamente. Ne bucurăm că începutul vieţii se realizează în condiţii normale, corecte, care ar trebui să fie în toate secţiile spitalului. Este clar, există o colaborare între CJC şi Ministerul Sănătăţii şi, în sfârşit, avem, astăzi, ascultare şi demersurile privind zona unui nou spital. Sperăm ca în cel mai scurt timp să existe acel proiect de hotărâre al Guvernului României, în aşa fel încât transferul terenului de la minister la Consiliul Judeţean să se materializeze, la fel ca şi identificarea resurselor de finanţare, respectiv a companiilor care pot finaliza această investiţie, pentru ca judeţul nostru şi întreaga regiune să beneficieze de un nou spital judeţean. Noi am vrut să fie regional, dar ne mulţumim să fie şi judeţean şi să suplinească acest spital, care şi-a îndeplinit cu brio obiectivul pentru care a fost construit”.











La rândul său, şeful secţiei Obstetrică-Ginecologie I, prof. univ. dr. Vlad Tica, a adăugat că nu se poate face comparaţie între o secţie care nu fusese renovată, cu mari deficienţe în circuite şi condiţiile de cazare, şi ceea ce se întâmplă acum, când există condiţii pentru paciente, la nivel european. „Istoria nu se face numai din fapte mari, ci din evenimente mici, ca acesta, iar sănătatea este prioritatea zero a tuturor. Cred că, într-adevăr, ce s-a întâmplat acum este o schimbare semnificativă, care vine pe fondul unui număr mic de paturi de obstetrică-ginecologie pe care le are judeţul nostru, comparativ cu alte judeţe. Dacă tot nu avem paturi foarte multe, eficientizarea utilizării lor şi condiţiile de utilizare, clar, pot arăta un beneficiu pentru paciente şi nu numai, pentru activitatea de învăţământ, pentru că aici se desfăşoară şi activitate cu rezidenţii, doctoranzii, care sunt, practic, medicii care ne vor trata mâine. În aceste condiţii, este important cum îi pregătim. Condiţiile de cazare sunt extraordinare, dar în ceea ce priveşte aparatura, întotdeauna este loc de mai mult şi de mai bine, deoarece, pe de o parte, aparatele pe care le avem se uzează şi se uzează şi moral. De ce? Pentru că pacientul român are, la momentul acesta, posibilitatea de a fi informat și să vadă ce se întâmplă în lumea întreagă și, desigur, să își dorească, pe drept cuvânt, să fie tratat după standardele internaționale. Aceste standarde nu sunt doar cognitive, ci depind de aparatură, de medicamente, de tot ce îi putem oferi pacientului. Pacientele vor ajunge progresiv, în zilele ce urmează, pe noua secție. Pe măsură ce se eliberează paturi de la etajul IX, ele vor fi mutate aici. Sperăm ca, în aproximativ o săptămână, toate pacientele să fie aduse în acest spațiu. Înainte de toate, însă, este de remarcat că un spațiu, care a stat gol șase ani, să-l avem acum în forma aceasta”, a adăugat specialistul.

Drept urmare, peste doar câteva zile, secția I va fi gata să își primească înapoi pacientele, care vor beneficia de cele mai bune condiţii de cazare, similare cu cele de pe alte secţii renovate, aduse la nivelul secolului în care trăim. Aceasta ocupă circa 1.700 mp și are în componență 45 de paturi, distribuite în saloane cu două până la cinci locuri, toate dotate cu băi proprii. Atât compartimentarea, cât și dotarea saloanelor respectă standardele medicale cele mai recente şi fiecare salon dispune de prize de aer comprimat, oxigen, sistem pentru apelarea asistentelor, aparate proprii de climatizare, covor PVC profesional. Bineînţeles, şi instalația electrică a fost înlocuită, la fel și cea sanitară, precum și tâmplăria la interior și exterior. Mai mult decât atât, noua secție dispune de uși rezistente la foc, instalații electrice de avertizare de foc și detectoare de fum, iar coridorul este prevăzut cu holuri ce au ferestre pentru desfumare.