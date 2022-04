Director nou la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Ce planuri are managerul Iulian Călin

Despre noul manager, Iulian Călin, se ştie că are o experiență de aproape 30 de ani în mediul privat şi că este licențiat în geostrategia combaterii poluării în Marea Neagră, el desfășurându-şi cea mai mare parte a activității profesionale în portul Constanța. După instalarea în funcţie, l-am întrebat pe acesta ce planuri şi proiecte are cu acest complex, atât de apreciat de către populaţie.







„Am fost numit pe un mandat de 120 de zile, dar intenţionez să particip, după această perioadă, la concursul organizat de către CJC. Vreau, în primul rând, să continui proiectele începute de fosta conducere, ce fac referire la extinderea Delfinariului, care are o oarecare întârziere. Apoi, se are în vedere demararea cât mai urgentă a construirii noului acvariu, pentru că actualul este amplasat într-o clădire uşor improprie, veche, care făcea parte, pe vremuri, din complexul regal. Din păcate, are acoperişul fisurat, întrucât sunt infiltraţii de apă în interiorul clădirii. De asemenea, din cauza greutăţii bazinelor, încet-încet există pericolul cedării structurii. Deci, clădirea este improprie funcţionării pe termen lung a unui asemenea proiect, şi, atunci, ne-am gândit să construim un altul, în incinta actualului Complex Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, de pe bulevardul Mamaia. Ne dorim aici ceva spectaculos, cu intrări printre bazine etc”, a declarat directorul, pentru „Cuget Liber”.



Istoria planetariului şi a observatorului astronomic, într-o expoziţie remarcabilă



Pentru că fostul manager şi-a arătat disponibilitatea de a-i ajuta şi de a colabora, se ţine legătura cu Adrian Bîlbă. Ba chiar, mai mult decât atât, în cursul zilei de astăzi, 6 aprilie, are loc la Ministerul Mediului o întâlnire vizavi de disponibilitatea Delfinariului de a găzdui patru delfini şi trei foci din Ucraina. La această întâlnire, fostul şi actualul director vor merge împreună. Pentru ca aceste mamifere să ajungă în bazinele de la Constanţa mai sunt de făcut nişte paşi, o autorizaţie de mediu de obţinut, dar toate se vor realiza. „Vizavi de domnul Bîlbă, acesta şi-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu noi. Într-o discuţie, mi-a spus că l-ar interesa postul de director ştiinţific. Postul este înfiinţat, apare în organigrama aprobată de CJC, dar nu ştim, deocamdată, când va fi organizat concursul, la care poate participa orice persoană calificată”, a precizat Iulian Călin. În ceea ce priveşte Planetariul, la acest moment, se definitivează, amplasarea unui nou instrument de proiecţie în planetariul propriu-zis, în cupolă. De asemenea, va fi organizată şi o expoziţie, la intrare, în sala mare, cu piese mai vechi. „Vorbim aici despre un fel de istorie a planetariului şi a observatorului astronomic, care sperăm că va atrage publicul. Desigur, nu trebuie să uităm nici de Microrezervaţie, un alt punct de atracţie al complexului nostru. Când vorbim despre complex, aproape toată lumea se gândeşte la delfinariu, care este foarte important, dar activitatea noastră înseamnă mai mult de atât. Astfel, ne dorim ca pe viitor să dezvoltăm şi latura ştiinţifică a acestui complex muzeal, pentru că noi suntem Complex Muzeal de Ştiinţe ale Naturii şi în afară de demonstraţiile pe care le facem, atât la delfinariu, cât şi la planetariu, pentru educaţie, vrem să accentuăm această latură ştiinţifică”, a subliniat directorul.





De câteva zile, complexul are un nou director interimar, în persoana lui Iulian Călin. Acesta va conduce instituţia timp de patru luni, după care urmează un concurs pentru ocuparea acestui post, la care vor participa atât el, cât şi alţi candidaţi, dacă vor exista persoane interesate. Reamintim că Adrian Bîlbă a fost director timp de circa zece ani, în care, susţine el, a reuşit să crească veniturile instituţiei de la trei milioane de lei la zece milioane de lei, dar şi atracția, atât a constănţenilor, cât şi a turiştilor, pentru instituția pe care a condus-o.