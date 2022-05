Fostul consilier judeţean George Bădilă dă de pământ cu CJC. "Un aparat care consumă bani publici degeaba"

„Consiliul Judeţean Constanţa este un aparat inert, care consumă bani şi energie. Am avut surprinderea să observ că nu există transparenţă acolo. Am rămas surprins să văd că nici dumneavoastră, presa, nu aveţi acces la şedinţe. Sunt unii care se trezesc noaptea, cu două zile înainte de şedinţă, cu o găleată de proiecte de hotărâre aruncate acolo, câte 35-40 de proiecte. Ce om sănătos la cap are timp şi are capacitatea să analizeze în 48 de ore atâtea proiecte? Este o mascaradă totală. A mai spus-o un coleg de la un alt partid, nu îi voi da numele, şi sunt total de acord cu el, Consiliile Judeţene trebuie desfiinţate. Sunt nişte aparate care consumă resurse degeaba. Ce administrează? Două spitale şi două muzee şi încă trei instituţii care oricum sunt neperformante. Să fie desfiinţate. La CJC sunt angajate aproape 300 de persoane care nu fac nimic. Stau în birouri extrem de aglomerate, fumează şi se intoxică. CJC se ocupă cu mâncatul banilor publici şi puteţi vedea asta încă din parcare. Nu aţi văzut ce Jeep-uri sunt pe acolo, şoferi care se bat de muscă, paznici care îşi dau importanţă şi cu cât urcaţi mai sus observaţi că opulenţa este şi mai mare”, a dezvăluit George Bădilă.





Fostul consilier judeţean a dezvăluit pentru „Cuget Liber“ că nu va demisiona din USR. Va rămâne membru şi va încerca să ajute partidul de la distanţă în măsura în care va putea.



În altă ordine de idei, funcţia de consilier judeţean rămasă vacantă după demisia lui George Bădilă va fi ocupată de şefa USR Mangalia, Semiran Abdurefi.





Consilierul judeţean George Bădilă a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a decis să demisioneze din funcţia pe care o ocupa. El a trăit în cea mai mare parte a vieţii în Belgia, în regiunea Valonia, acolo unde şi-a efectuat studiile şi şi-a dus traiul până în urmă cu şapte ani. Bădilă a luat apoi decizia de a se întoarce acasă şi s-a stabilit în satul Urluia din comuna Adamclisi.„Imediat după învestirea lui Klaus Iohannis ca preşedinte al României m-am întors în ţară şi m-am mutat în satul Urluia. Am crezut că se vor schimba lucrurile, că vor reveni tinerii din diaspora şi că ţara se îndreaptă spre bine, acolo unde îi este locul. Dezamăgirea este foarte mare. În Urluia există zeci de copii care nu merg la şcoală. Am încercat să îi influenţez, să îi duc către şcoală. Nu am reuşit. De acolo a venit şi implicarea mea în politică. Mi s-a părut ireal ca într-o ţară educată cum consider eu că este România să ai atâţia copii care nu ştiu în ce ţară locuiesc deşi au 15 ani. Sunt exploataţi de unii şi de alţii. Sunt trimişi pe la stâne de oi, sunt trimişi să facă muncă fizică. Nu mi-a venit să cred că poate exista o aşa mizerie socială. Am adus voluntari străini şi au venit toţi cu bună dispoziţie şi am încercat să îi ajutăm pe copii. Cred că acest lucru mi-a permis să rezist în stepa dobrogeană atâţia ani”, a declarat pentru „Cuget Liber” George Bădilă, care, la alegerile locale din septembrie 2020, a fost ales consilier judeţean din partea USR.Demisie neaşteptatăProaspăt demisionar din CJC, George Bădilă nu i-a menajat deloc pe cei din Consiliul Judeţean Constanţa.Fostul consilier este de părere că CJC este un aparat care consumă bani publici, iar angajaţii nu îşi fac treaba aşa cum ar trebui.