Dr. Rodica Tudoran: "Există oameni care încearcă să ne intimideze, să ne forțeze să intre mai repede"

„Unii vin la noi pentru diverse infecții urinare, cu lombosciatică. Alţii vin cu amețeli, un simptom care acoperă o plajă foarte mare de diagnostice. De exemplu, o amețeală banală poate fi semnul unui accident vascular cerebral, al unui anevrism sau, pur și simplu, este vorba despre o spondiloză cervicală”, ne povesteau medicii din UPU. Problema este că mulţi dintre cei care nu reprezintă o reală urgenţă devin şi recalcitranţi, ridică tonul la personalul medical, chiar dacă viaţa lor nu se află în pericol, cum este cazul altora. „Nu am avut niciodată probleme cu cazurile grave. Bolnavul grav și nici aparținătorii acestuia, cei cu probleme reale, nu sunt recalcitranți. Desigur, au tot dreptul să fie anxioși, să le fie teamă, să se agite și să aibă un anumit tip de comportament. Situaţiile tensionate apar în rândul celor ce reprezintă cazuri minore sau al non-urgențelor, cărora le spunem că intră pe cod verde sau albastru și există niște timpi de așteptare. Ba chiar avem peste tot în UPU nişte scheme colorate, în care li se explică foarte clar care este circuitul pacientului în Urgență, de când intră și până ies. Mulți nu știu, probabil că, în timp ce se așteaptă rezultatul unei analize sau să fie primit la o investigație imagistică pacientul, tratamentul curge, lucrurile se întâmplă simultan. Se face tratamentul, se transportă la imagistică, se dă rezultatul analizelor de sânge, se cer consulturi de specialitate etc. Da, este adevărat că, de multe ori, oamenii care ne vin sunt pacienți cronici, dar care au o acutizare a bolilor de care suferă. Ei sunt bolnavi neurologici, au avut un AVC și au și alte boli, cu plămânii, inima. De exemplu, pentru codul verde se așteaptă cam 60 de minute, dar sunt şi perioade în care ne confruntăm cu extrem de mulți pacienți veniți într-un interval orar. Uneori, avem şi 20 de bolnavi care vin în decurs de 60 de minute, deci ar trebui să vedem un pacient pe minut, ca să respectăm timpii de așteptare, așa că încercăm să scurtăm cât se poate minutele așteptate la triaj, unde sunt mereu reevaluați. Cert este că noi, medicii, ne dăm seama imediat cât de rău se simte un om și pe ce cod de boală se încadrează. Dacă îi pun mâna pe puls, știu că nu este de cod galben, pentru că mă uit la el. Îl văd că este conștient, nu este transpirat, îi analizez culoarea pielii, îl văd cum se comportă. Apoi, dacă are puls la radial, înseamnă că are tensiunea bună. În principiu, există niște criterii foarte bune de triaj. De pildă, dacă primește cod roșu, intră imediat, dar la galben, timpul de așteptare este de 15 minute. Însă, în realitate, se intră imediat cu ei, pentru că majoritatea celor pe cod galben sunt aduși de ambulanță. Deci, toate discuțiile referitoare la timpii de așteptare apar la pacienții de cod verde, albastru și alb”, a declarat medicul şef din UPU Constanţa, dr. Rodica Tudoran.