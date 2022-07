Datorită donației unui fost pacient, tumorile pulmonare pot fi investigate și la Spitalul Județean

El a precizat că aparatul la care face referire poate fi folosit atât în patologii benigne, cât şi maligne. În prezent, în cazul pacientei T.E., este aşteptat rezultatul. De precizat că intervenţia s-a realizat în scop diagnostic, după care urmează tratamentul oncologic şi reevaluarea imagistică periodică. „Dacă reuşim să scădem stadiul tumoral cu tratament, atunci este posibil ca tumoarea să poată fi şi scoasă”, a adăugat specialistul.





Pacienta a mărturisit reporterului „Cuget Liber” că şi-a descoperit problemele de sănătate în iarnă, când transpira abundent, mai ales noaptea. A sesizat că se simţea foarte des obosită şi a avut o tuse seacă timp de o lună. Aşa şi-a dat seama că ceva nu este în regulă în organism, motiv pentru care a început o serie de investigaţii, pentru a afla cu ce probleme de sănătate se confruntă.





Revenind la procedura în sine, mediastinoscopia, aceasta reprezintă o metodă de explorare minim-invazivă a mediastinului (regiune a toracelui aflată între cei doi plămâni). Din păcate, mediastinul poate fi sediul unei game variate de afecţiuni, necesitând o explorare mai amănunţită, uneori apelându-se la mijloace chirurgicale. Aceste intervenţii se desfăşoară sub anestezie generală, atât pentru confortul pacientului, cât şi pentru o mai amplă şi corectă abordare a unor zone dificile. De regulă, explorarea mediastinului se face în cazul suspiciunii sau stadializării unor afecţiuni tumorale (tumori pulmonare cu invazie ganglionară, tumori mediastinale, limfom, adenopatii mediastinale în cadrul altor neoplazii etc.), afecţiuni inflamatorii (sarcoidoza), infecţioase (TBC, HIV etc.), ori al altor patologii neelucidate, dar al căror sediu este în mediastin. Toate acestea, desigur, în vederea obţinerii diagnosticului histopatologic.





O primă astfel de intervenţie a fost efectuată în cursul acestei săptămâni, de către o echipă de medici chirurgi, formată din dr. Valerian Cristian Păvăloiu, dr. Corina Moisa, dr. Bogdan Dincă şi dr. Anca Sagău, cărora li s-au alăturat colegii anestezişti. Ce diagnostic a primit pacienta, în vârstă de 70 de ani? Potrivit dr. Valerian Cristian Păvăloiu, femeia a fost suspectată de un cancer pulmonar, pentru care a fost investigată în alte centre medicale, unde s-au încercat biopsii, prin bronhoscopii, care au fost negative, ea fiind îndrumată către spital de către un medic pneumolog de la Bucureşti. „De curând, am primit pe secţia de Chirurgie I un aparat nou, de la un fost pacient, care se numeşte mediastinoscop. Acest aparat ne ajută să facem biopsii în cadrul bolilor neoplazice pulmonare, din mijlocul pieptului. Prima intervenţie de genul acesta a fost efectuată în cazul unei paciente septuagenare, care se simte bine şi a fost deja externată în cursul zilei de vineri, 1 iulie. Cu ajutorul acestui aparat, avem posibilitatea de a diagnostica tumorile pulmonare, fără a mai trimite pacienţii în alte centre din ţară. Până acum, ei erau îndrumaţi să meargă la Bucureşti pentru a fi diagnosticaţi”, a declarat medicul, pentru „Cuget Liber”.