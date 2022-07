"IPJ Constanța poate funcționa doar cu inspector șef, dar îi vom aduce două ajutoare!"

În luna aprilie a fost organizat concurs pentru ocuparea funcției de adjunct pe ordine publică, din trei candidați prezentându-se doi, dar niciunul nu a promovat.





Prin urmare, la debutul sezonului estival, considerat cea mai aglomerată perioadă a anului pentru polițiști și pentru care sunt detașați peste 400 de lucrători în uniformă din țară, IPJ Constanța are un singur om în conducere, în persoana inspectorului șef Adrian Constantin Glugă.







Referitor la „soarta” IPJ-ului Constanța și a adjuncților săi, ministrul Lucian Bode a dat asigurări că în viitorul apropiat vor fi ocupate ambele funcții. „Pentru una dintre poziții a fost organizat concurs, din păcate, cei care s-au înscris nu au reușit să treacă probele. Pentru poziția respectivă am demarat deja procedurile, am discutat și cu inspectorul general al Poliției Române, Benone Matei și cu inspectorul șef Glugă și vom scoate din nou poziția la concurs, în următoarele săptămâni. În ceea ce privește poziția adjunctului pus la dispoziție, am avut o discuție cu inspectorul general și în cel mai scurt timp, probabil săptămâna viitoare, vom veni cu o propunere și vom instala un adjunct, astfel încât să avem o echipă completă la Constanța”, a declarat ministrul Lucian Bode.





În spirit de glumă însă, ministrul a ținut să precizeze că „treburile merg foarte bine” doar cu inspector șef. „Așa cum merg lucrurile, și nu o spun pentru că este prezent aici, cred că IPJ Constanța poate funcționa doar cu inspector șef. Bineînțeles, îi vom aduce două ajutoare”, a afirmat zâmbind ministrul Lucian Bode.





Pe de altă parte, nu se poate să nu remarcăm faptul că deja prin instituție este vehiculat un nume ca fiind „preferat” pentru funcția de adjunct pe ordine publică. Este vorba despre comisarul șef Marin Dincă, actualul șef de la Poliția Mangalia. Rămâne de văzut, însă, dacă vorbele acestea se vor concretiza.





Dar aceasta nu este singura premieră de la nivelul inspectoratului constănțean. Pentru prima dată în ultimii zeci de ani, IPJ Constanța a rămas fără adjuncți. În prezent, niciuna din cele două funcții prevăzute de organigramă nu este ocupată: pe ordine publică, funcția a tot fost ocupată de împuterniciți, în ultimii șase ani, de când a ieșit la pensie comisarul șef Adrian Rapotan, iar pe investigații criminale, săptămâna trecută, comisarul șef Mircea Vizitiu – cel care deținea funcția din 2015 – a fost pus la dispoziție de IGPR, urmare a faptului că este anchetat penal.