Militarii, sceptici în fața promisiunilor de măriri salariale. "Ați divizat Armata!"

În mod surprinzător – în special pentru oamenii din sistemul militar! – ministrul a afirmat că nu este nevoie de suplimentări bugetare pentru îndeplinirea acestor deziderate, care ar trebui puse în practică rapid, pentru a opri exodul militarilor. „Am discutat, am calculat şi impactul, nu vom cere bani în plus de la bugetul României în acest moment. Prin economii, prin modul în care redistribuim şi ne vom gospodări banii vom putea să alocăm în acest an întreaga sumă pentru ca să putem să fim şi noi atractivi. Dacă nu, avem foarte multe plecări din armată şi este păcat pentru că pleacă oameni foarte bine specializaţi, oameni pregătiţi, dar sunt sigur că vom găsi înţelegerea necesară la Guvernul României”, a declarat Vasile Dîncu.



„Suntem sceptici, situația este dramatică!”





Deși așteaptă schimbări de mai bine de trei decenii, militarii sunt sceptici cu privire la promisiunile făcute de politician. Mai ales în condițiile în care, cu puțin timp în urmă, premierul Nicolae Ciucă făcea public alte declarații, privind acordarea unei pătrimi din salarizarea cuvenită în ultimii ani. Manuel Vlăduț, redactor șef al gazetei „Sentinela” și prim vice-președinte al Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de Operații, un constănțean care și-a dedicat viața uniformei militare și a participat la războaie din întreaga lume, a pus punctul pe „i”: militarii sunt sceptici, se pleacă în masă din Armată, iar o mobilizare reală, în acest moment, ar arăta că, de fapt, România are prea puțini cetățeni dispuși să ia o armă în mână; ba ar demonstra că nici nu ar avea cu ce arme să apere țara!





„Suntem sceptici, mai ales după declarațiile lui Ciucă. Militarii activi sunt sceptici, situația este dramatică, sunt demisii în fiecare săptămână, în special din partea soldaților. S-a ajuns în situația ca pe soldații tineri să-i ajute părinții să-și plătească chiriile, transportul, pentru că nu se ajung cu banii. Noi avem nevoie de stabilitate, nu de demisii în masă din armată. Să nu se aștepte cineva că vor lupta alții în locul nostru. Grupul de luptă de 800 – 1.000 de oameni, conduși de francezi, este prea puțin”, a declarat Manuel Vlăduț pentru „Cuget Liber”.







Câți ar răspunde, astăzi, chemării la arme?





„V-ați pus întrebarea cum s-ar desfășura o mobilizare reală, parțială sau generală, în cazul unui atac rusesc asupra României? Vă bazați pe grupul de luptă condus de francezi, care numără ceva mai mult decât trupele noastre dislocate cândva în Afganistan? Sau pe cei 2.000 de militari americani din baza de la Mihail Kogălniceanu? Ori pe cei 800 de rezerviști voluntari, pe care cu chiu, cu vai îi atrageți în armată? Credeți că vor lupta aceștia, în locul românului-verde cu pieptu-i de aramă? Dar Trupe Teritoriale de ce nu avem? Sau vă e frică să înarmați populația?”, puncta veteranul de război într-un articol din „Sentinela”.





„Poate nu sunt cel mai în măsură să fac aprecieri, dar cunosc problema. Mobilizarea se bazează pe rezerviști. Iar la ora actuală, bazinul nostru de rezerviști este îmbătrânit. Din 2007, de când s-a desființat stagiul militar obligatoriu, cei care au făcut armată în termen au îmbătrânit, dar forța aceasta nu a mai fost înlocuită. Se încearcă ceva, în prezent, prin legea rezerviștilor voluntari, dar este o himeră. Pe de altă parte, forța de muncă/ luptă tânără este plecată în străinătate, pentru că în România nu se mai poate trăi. Legea mobilizării spune că cei care sunt afară sunt obligați să se întoarcă într-un termen cu 10 zile mai mare decât în cazul celor aflați în țară. Dar câți dintre ei se vor întoarce? În condițiile în care serviciile de pașapoarte au fost luate cu asalt când a început războiul în Ucraina, mai crede cineva că cei plecați în străinătate se vor întoarce în țară?





Al treilea aspect vizează resursele de tehnică militară. La mobilizare se înființează unități noi militare, pe lângă cele existente. Nu avem tehnică militară suficientă, cea existentă este îmbătrânită, toată lumea știe și se face că nu vede. Se prevede că se va achiziționa din economia națională, dar ce și de unde? Dacă acum se întâmplă ceva, noi vom fi în situația în care a fost România în pragul primului război mondial. Aceasta este realitatea!”, a precizat Manuel Vlăduț.







Este nevoie de stabilitate





Veteranul de război a atras atenția că, în acest moment, este importantă păstrarea stabilității în Armata României, iar dacă afirmațiile politicienilor se dovedesc a fi doar promisiuni, fără aplicare de la 1 iulie, exodul militarilor va continua mai înverșunat.



„Ați divizat Armata devenită profesionistă din anul 2007, între cadre militare și sodați-gradați profesioniști, fără să oferiți un statut unitar până acum, și între militarii activi și rezerviști, pe ultimii punându-i la «regim sever» prin aplicarea dublei sau triplei măsuri cu privire la pensile militare de stat.





Între timp, avioanele noastre sovietice cad, piloții mor, camioanele noastre din anii ‘70 cad în prăpăstii, militarii mor, santinelele neinstruite dorm în bocanci în posturi, pierzându-și arma, tanchiștii noștri fac imposibilul în poligoane pe tancuri T 55, infanteriștii fierb la propriu, în obositele TAB 77, fregatele noastre patrulează Marea Neagră neînarmate, în comandamente și în unități fluieră vântul, din lipsă de personal, iar voi vă mințiți cu bună știință acordându-vă calificativul FB la alertă și aplicații…”, a mai atras atenția militarul.





În cele mai recente declarații, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a promis militarilor soluționarea majorității nemulțumirilor pe care le au, în ceea ce privește salarizarea. Mai precis, cu excepția Statutului Unitar pe care militarii de la baza ierarhiei îl cer de ani buni, ministrul le-a promis îndeplinirea celorlalte solicitări: creșterea soldei de grad, „înțepenită” la nivelul anului 2009, dublarea valorii compensării pentru deplasarea la exerciții și trageri, creșterea normei de chirie și adaptarea ei la nivelul pieței imobiliare. „Avem un proiect de ordonanţă care este în lucru, noi am calculat, am făcut toate planurile, este clar că, în situaţia militarilor activi, a sergenţilor, a gradaţilor şi soldaţilor profesionişti, în acest moment există unele inegalităţi şi există venituri foarte mici, sunt probleme legate de, să vă dau numai nişte exemple, compensarea pentru deplasare, cred că diurnă îi spunem noi în civilie, este în acest moment la 20 de lei. Asta ar trebui să crească, ne-am propus s-o creştem la 40 de lei. Trebuie să dăm compensaţiile de chirie, oamenii trebuie să se mute dintr-o localitate în alta, mobilitatea militară înseamnă o continuă pendulare între garnizoane. Aici compensaţiile de chirie sunt rămase în urmă, nu mai sunt cele la care a ajuns piaţa, 300 de lei pentru o chirie este foarte puţin. Vom ajunge ca aceste indemnizaţii să le acordăm cu piaţa imobiliară dintr-o localitate, mai ales la gradele mai mici, tinerii. Tinerii sunt cei care au familii, au copii şi au nevoie de un minim. Ca să iei o chirie în Cluj, în Iaşi, în Bucureşti, ai nevoie de bani care să fie adaptaţi acestui lucru. Sunt şi alte lucruri de care avem nevoie. Creşterea soldei de grad, care a rămas de prin 2009. Sunt şi alte lucruri. Săptămâna viitoare vreau să prezint aceste lucruri. Deocamdată lucrăm la acest proiect", a spus ministrul Apărării, vineri, 3 iunie, la Breaza.