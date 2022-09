Vârstnicii au luat cu asalt Casa de Pensii pentru a prinde un bilet la tratament! "Vrem să plecăm în stațiune!"

„Mie nu mi-au plăcut niciodată lunile de vară şi nu m-a interesat să plec la tratament pe perioada sezonului estival, pentru că este prea cald. Lunile septembrie, octombrie sunt cele mai potrivite pentru curele pe care le fac, nici zăpuşeală, dar nici frig”, a precizat, la rândul său, Adriana C., de 67 de ani.





Potrivit reprezentanților instituției, de la începutul anului și până în prezent au fost depuse 5.955 de cereri, seria cu numărul 13 urmând a pleca în data de 15 septembrie. Pentru seria curentă au fost disponibile 255 de bilete, din care 26 de gratuități, cele mai solicitate stațiuni fiind Olănești, Amara, Căciulata, Călimănești, Vatra Dornei. „Repartizarea biletelor se face informatic, de către calculator, după care fiecare persoană care a primit repartizare pentru un bilet de tratament este sunată, pentru a fi anunţată că i-a fost repartizat un astfel de bilet. Persoana respectivă ne comunică la acel moment dacă mai doreşte să plece la staţiune sau nu, iar biletele care rămân vacante pot fi redistribuite altor solicitanţi”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al CJP, Kristina Mutiş.







Oamenii trebuie să înţeleagă, însă, că, dacă au fost sunaţi să se prezinte într-o anumită zi și vin într-o altă zi, îşi pierd biletul. Deci este foarte important ca ei să respecte data programării pentru ridicarea biletului solicitat. În caz contrar, acesta îi este repartizat altcuiva.





Referitor la condițiile de obținere și plată a biletului, acestea rămân aceleași ca până acum, iar pensionarii trebuie să plătească jumătate din pensia brută pe care o primesc. Modalitatea de atribuire a biletelor este următoarea: pensionarii trebuie să îndeplinească anumite criterii, pentru care primesc un punctaj, se face totalul și se întocmește apoi clasamentul pe baza căruia sunt atribuite biletele. De exemplu, dacă pensionarul a primit un bilet de tratament în ultimii doi ani, poate fi depunctat. De precizat că sunt favorizați cei care nu au fost în stațiune în ultima perioadă, dar atribuirea este influențată și de nivelul sau categoria pensiei pe care o încasează pensionarul (pensie de invaliditate, pensie pentru limită de vârstă, pensie de urmaș, pensie anticipată sau pensie anticipată parțială). Cei care doresc să intre în posesia unui bilet trebuie să prezinte la ghișeu cuponul de pensie și o trimitere de la medicul de familie în care să fie menționat numele stațiunii unde se recomandă ca pensionarul să facă tratamentul. În cazul asiguraților contribuția este de 50% din valoarea biletului, asta dacă veniturile brute lunare sunt mai mici decât salariul mediu brut pe economie. În caz contrar, biletul se achită integral. Dacă, în urma calculării punctajului, mai multe cereri au același punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii doi ani. Dacă după această etapă mai multe cereri au același punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Dacă și după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu același punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.





Aceștia au aşteptat cuminţi în faţa instituţiei, până când au putut ajunge la ghișeul de la parter, care se ocupă de biletele atât de căutate în această perioadă. De ce aşa aglomeraţie în luna lui Răpciune? „Eu am vrut să plec toamna, pentru că până acum a trebuie să am grijă de nepoţelul meu în vârstă de şase ani. Acum a început şcoala şi părinţii se descurcă singuri cu el, aşa că pot să îmi văd şi eu de problemele pe care le am cu spatele”, ne-a declarat Angela H., de 71 de ani.