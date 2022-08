Ce categorii de persoane pot beneficia de pensia de urmaş

Pentru cei care nu ştiu, pensia de urmaş li se cuvine copiilor şi soțului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Constanţa, Kristina Mutiş, copiii pot beneficia de pensie de urmaș până la vârsta de 16 ani şi până la vârsta de 26 de ani, dacă își continuă studiile. De asemenea, ei pot primi bani pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit până la împlinirea vârstei de 16 ani, respectiv 26 de ani. De partea cealaltă, soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş la împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieţii, dacă durata căsătoriei a fost de 15 ani sau de cel puţin zece ani; indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an. În acelaşi timp, el va beneficia de pensia de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut. De precizat că de aceleași drepturi beneficiază pe durata a șase luni și dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut. O altă categorie include soţul supravieţuitor, care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la şapte ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut - până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de şapte ani.