Stagiile de cotizare la Casa de Pensii, completate în funcţie de grosimea portofelului!

Nu ╚Öti╚Ťi c├ó╚Ťi bani trebuie s─â da╚Ťi? Baza lunar─â de calcul a contribu┼úiei de asigur─âri sociale o constituie venitul lunar asigurat ├«nscris ├«n contractul de asigurare social─â, care nu poate fi mai mic dec├ót valoarea salariului de baz─â minim brut pe ╚Ťar─â garantat ├«n plat─â. Aten╚Ťie! Nu este reglementat plafon maxim al venitului lunar asigurat, deci pute╚Ťi da mai mul╚Ťi bani, dac─â acest lucru v─â ajut─â la calcularea pensiei.





De exemplu, a precizat purt─âtorul de cuv├ónt al CJP Constan╚Ťa, Kristina Muti╚Ö, pentru anul 2022, valoarea salariului minim brut pe ╚Ťar─â garantat ├«n plat─â utilizat la calculul contribu╚Ťiei de asigur─âri sociale datorate este de 2.550 lei. Deci, cota contribu╚Ťiei de asigur─âri sociale prev─âzute pentru anul 2022 este de 25%, ceea ce ├«nseamn─â c─â suma minim─â lunar─â de plat─â este de 638 lei. A╚Öa cum era de a╚Öteptat, cele mai multe persoane au pl─âtit la suma minim─â, respectiv cei 638 lei, pentru intervale scurte de timp. ÔÇ×Eu am lips─â trei ani ├«n cartea de munc─â, dar mi-am f─âcut un calcul ┼či dac─â a┼č fi pl─âtit ├«ntreaga sum─â, se ajungea la 22.968 lei, bani pe care nu am de unde s─â ├«i iau. A┼ča c─â am pl─âtit doar c├óteva luni, r─âm├ón├ónd s─â achit, c├ónd mai pot, ce a mai r─âmasÔÇŁ, ne-a declarat V.S., un const─ân┼úean ├«n v├órst─â de 47 de ani.





La fel a procedat ┼či M.P., de 59 de ani. ┼×tia c─â este descoperit─â cu cinci ani, dar a achitat, p├ón─â acum doar jum─âtate din perioad─â, tot la suma minim─â, desigur. ├Än schimb, exist─â ┼či persoane dispuse s─â scoat─â din buzunar sume mult mai mari, pentru ca ┼či cuantumul pensiei s─â fie unul rezonabil atunci c├ónd va veni momentul. ÔÇ×Eu am lucrat mai mul┼úi ani, dar, la un moment dat, am fost nevoit─â s─â fac o pauz─â de doi ani ┼či sunt descoperit─â cu aceast─â perioad─â. Sunt dispus─â s─â dau ┼či cred c─â a┼ča voi proceda, voi da de 2-3 ori peste suma minim─â impus─â de lege, pentru a avea o pensie rezonabil─âÔÇŁ, ne-a m─ârturisit Andreea B, de 50 de ani.





Toate persoanele interesate de completarea stagiilor de cotizare trebuie s─â ┼čtie c─â plata contribu┼úiei de asigur─âri sociale se face lunar de c─âtre persoanele asigurate sau, ├«n numele lor, de c─âtre orice alt─â persoan─â, ├«n contul casei teritoriale de pensii cu care a fost ├«ncheiat contractul de asigurare social─â. Plata contribu┼úiei de asigur─âri sociale se poate face ┼či anticipat, pe o perioad─â de cel mult 12 luni. Termenul de plat─â a contribu┼úiei de asigur─âri sociale este p├ón─â la data de 25 a lunii urm─âtoare celei pentru care se datoreaz─â plata. ├Än cazul nepl─â┼úii contribu┼úiei de asigur─âri sociale pentru o perioad─â de ┼čase luni consecutive, contractul de asigurare social─â se reziliaz─â din ini┼úiativa casei teritoriale de pensii.





Re┼úine┼úi! Perioadele de timp pentru care se poate ├«ncheia contract sunt cele cuprinse ├«ntre data ├«mplinirii v├órstei de 18 ani ╚Öi data ├«mplinirii v├órstei standard de pensionare ┼či care, desigur, nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â ┼čase ani.





Potrivit reprezentan╚Ťilor CJP, contractul de asigurare social─â ├«n baza Legii nr. 263/2010 se poate ├«ncheia de c─âtre orice persoan─â ├«n scopul asigur─ârii ├«n sistemul public de pensii, ├«n vederea ob┼úinerii pensiei pentru limit─â de v├órst─â ori ├«n vederea complet─ârii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensii. Acesta se ├«ncheie, ├«n form─â scris─â, ├«ntre persoana interesat─â sau, dup─â caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procur─â special─â ┼či Casa Jude╚Ťean─â de Pensii, ├«n func┼úie de domiciliul sau re┼čedin┼úa persoanei.