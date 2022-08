Universitatea Ovidius din Constanţa continuă recuperarea prin sport a persoanelor cu tulburări mintale

„Activitățile s-au desfășurat în aer liber, în parcul Tăbăcărie, pe plajă, în stațiunea Mamaia și într-o sală de fitness. Scopul nostru a fost să ajungem cât mai aproape de cei care practică un sport, fie de performanță sau de plăcere, astfel încât să promovăm obiectivele proiectului și impactul pe care acesta îl are asupra întregii comunități. Totodată, în cadrul întâlnirilor am cooptat noi participanți în rețeaua EASMH, care s-au înscris prin intermediul unui formular dedicat. Acesta este în continuare disponibil celor interesați să ni se alăture pe site-ul proiectului: https://www.sport-mentalhealth.eu/easmh-expression-of-interest/”, a precizat prof. univ. dr. Ionel Melenco. Cele trei manifestări sportive au fost organizate de studenții FEFS, Academia de Volei Tomis Constanța, Asociația Clubul Sportiv Arena Constanța și Fit Arena Studio Constanța. Proiectul „EASMH” include, pe de-o parte, activități de sensibilizare axate pe valoarea adăugată a sportului și a activității fizice în psihiatrie, iar pe de altă parte, acțiuni care promovează sinergii inovatoare între organizațiile sportive și domeniul sănătății. Precizăm că proiectul este implementat în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2023, în cadrul unui consorţiu din care fac parte Universitatea Ovidius din Constanţa (România), European Culture and Sport Organization (Italia - lider de proiect), European Platform for Sports and Innovation (Belgia), Everton in the Community (Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord), Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italia), Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (Finlanda) şi European Psychiatric Association (Franța).





Potrivit prof. univ. dr. Ionel Melenco, managerul proiectului, în cadrul activităților au fost promovate obiectivele și rezultatele proiectului, echipa UOC propunându-și, pe de-o parte, să familiarizeze publicul larg cu inițiativele Facultății de Educație Fizică și Sport (FEFS), iar pe de altă parte, să îi invite pe cei interesați să facă parte din comunitatea „EASMH”.