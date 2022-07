Combaterea dependenței de internet, în atenția unei echipe coordonate de universitarul Denis Ibadula

În perioada 1 - 6 iulie 2022, la Mardin, în Republica Turcia, a avut loc cel de-al doilea eveniment de învățare, predare și formare (Learning, Teaching and Training activities - LTT), în cadrul proiectului Intercultural Collaboration Bridge to Decipher Internet Addiction (INTERBRIDGE), cod 2020-2-TR01-KA205-095423, finanţat cu 161.455 de euro prin Programul european Erasmus Plus. Parteneră în acest proiect, Universitatea „Ovidius” din Constanța este reprezentată de o delegație condusă de conf. univ. dr. Denis Ibadula, directorul proiectului.În cadrul activităților, delegația constănțeană a prezentat modalitățile de integrare a soluțiilor identificate pentru prevenirea și combaterea dependenței de internet în cursurile instituției de învățământ superior, precum şi rezultatele studiilor referitoare la tematica proiectului, care au fost realizate în rândul studenţilor constănţeni. Cu acest prilej, delegațiile țărilor participante au identificat o serie de soluții concrete pentru a descifra dependența de internet în context internațional.Proiectul Intercultural Collaboration Bridge to Decipher Internet Addiction (INTERBRIDGE), cod 2020-2-TR01-KA205-095423, este implementat în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2022, în cadrul unui consorțiu format din șapte instituții, al cărui lider este Eskişehir Umut Mucadele ve Uyum Derneği (Turcia). Ceilalţi parteneri instituţionali sunt: Universitatea Ovidius din Constanţa (România), Ankara Youth Club (Turcia), NGO Veikiam.Lt (Lituania), Universitatea Mardin Artuklu (Turcia), Solution: Solidarité & Inclusion (Franţa) şi Fark Grup Eğitim Danışmanlık Turizm Araştırma Organizasyon ve Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi (Turcia).