S-a dat startul pregătirilor pentru admiterea la Facultatea de Matematică și Informatică

Viitorii absolvenți ai clasei a XII-a care își doresc să susțină admiterea la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității „Ovidius” sunt invitați să participe la cea de-a V-a ediție a evenimentului „O zi în FMI 2022”.Evenimentul, programat miercuri, 25 mai, în Aula B, etaj 1, din sediul din Bd. Mamaia, nr. 124, debutează cu un seminar studențesc în beneficiul elevilor participanți, urmat de o masă rotundă cu discuții libere între participanți elevi - studenți - cadre didactice şi reprezentanți ai potențialilor angajatori ai absolvenților facultății.Prin formatul adoptat, evenimentului își propune să creeze climatul discuțiilor deschise între studenții și absolvenții FMI și elevii participanți, legat de activitatea specifică în cadrul facultății, de proiectele prezentate în cadrul seminarului studențesc, dar și despre oferta educațională a facultății. Seminarului studențesc va avea următorul program:· Robot Perception – Eugeniu Vezeteu, PhD Candidate Aalto Univ Research Scientist at Finnish Geospatial Research Institute, Finlanda· Asistent inteligent pentru cabinet stomatologic – masterand Ștefan Chiru, Cyber Security and Machine Learning, anul 1, Univ. Ovidius din Constanța· Aplicații GPT3 pentru sumarizarea conversațiilor – masterand George Prodan, Data Science in Physics, Master Program, Univ. Padova, Italia· EyeSpy- Aplicație de detectare a comportamentului uman în secvențe video – student Sebastian Răducan, Informatică, anul 3, Univ. Ovidius din Constanța· Transformers cu aplicații în procesarea limbajului natural – student Cristian Andronache, Informatică, anul 3, Univ. Ovidius din Constanța· Matematica rețelelor neuronale – Mihnea Călugăru, Cornerstone Technologies· Cele mai vorbite limbi în anul 2050 – masterand Vladimir Vîntu, Matematică didactică, anul 2, Univ. Ovidius din Constanța.De la ora 13.30 – discuții libere în cadrul Mesei rotunde elevi – studenți – absolvenți - cadre didactice - reprezentanți angajatori.