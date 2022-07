Demersuri pentru integrarea și sprijinirea studenților străini în viața academică locală

În perioada 1-7 iulie 2022, Universitatea „Ovidius” din Constanţa a participat, la Ankara, în Republica Turcia, la activitățile celui de-al doilea eveniment de învățare, predare și formare (Learning, Teaching and Training activities - LTT), după cum informează conf. univ. dr. Denis Ibadula, directorul proiectului din partea universității constănțene. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Adaptation Guide to Educational System & Social Life for International Students (Software of Students)”, cod 2019-1-TR01-KA205-073529, finanţat prin Programul european Erasmus Plus.Din delegația constănțeană au făcut parte două studente ale Facultății de Matematică și Informatică, Ștefania Velcea și Aylla Regep, alături de dr. Ionela-Alina Lascu, coordonatoarea echipei.„Prin participarea la acest eveniment, universitatea constănțeană a continuat demersurile pentru integrarea și sprijinirea studenților străini în comunitatea și viața academică locală. La întâlnirea de la Ankara au avut loc ateliere de lucru și activități de creare și editare a conținuturilor Aplicației SOS și Ghidului de bune practici, realizate în cadrul proiectului. Totodată, agenda evenimentului a cuprins și o masă rotundă la care au fost dezbătute aspecte referitoare la problemele studenților străini, din Republica Turcia şi România, și modul în care acestea pot fi soluționate”, a precizat conf. univ. dr. Denis Ibadula.Proiectul Adaptation Guide to Educational System & Social Life for International Students (Software of Students), cod 2019-1-TR01-KA205-073529, cu o valoare totală de 199.161 de euro, finanțat din fondurile Programului Erasmus Plus, este implementat în perioada 1 iunie 2019 - 30 septembrie 2022, în cadrul unui consorțiu format din șapte instituții, al cărui lider este Bursa Uludağ University (Turcia). Celelalte organizații partenere sunt: Universitatea Ovidius din Constanța (România), Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav (Ucraina), Society for Intercultural Research and Friendship (Turcia), POLAR Arastirma Teknoloji A.S. (Turcia), Turkey Ankara Student Youth Group (Turcia) și France Solution: Solidarité & Inclusion (Franța).