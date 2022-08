A IV-a ediție a proiectului „Seri de Teatru și Muzică la Pontul Euxin”, al Facultății de Arte

Asociația culturală pentru tineret și copii Art Theatre, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Arte, prezintă și în acest an, datorită finanțării primite din partea Primăriei Constanța, în valoare de 330.000 lei, proiectul „Seri de Teatru și Muzică la Pontul Euxin”, ajuns la ediția a IV-a.Anul acesta, proiectul se desfășoară în perioada 5-21 august 2022, începând cu orele 21:00, în Parcul Tăbăcărie-Amfiteatru, Constanța. Intrarea este liberă!Vineri, 5 august 2022, FF Theatre din București prezintă spectacolul „Killer Joe”, un spectacol de teatru imprevizibil, cu o poveste reală și plină de suspans, despre ce sunt în stare să facă oamenii atunci când ajung la disperare.Sâmbătă 6 august 2022, veți avea ocazia să asistați la un spectacol de Stand-up Comedy cu artiști cunoscuți din București, spectacol la care veți râde copios, până la lacrimi.Duminică, 7 august 2022, veți asista la un spectacol de teatru din București, intitulat „Fata din curcubeu”, spectacol de mare success, un One-woman Show care te face să râzi și să plângi pe măsură ce îți dezvăluie povestea.Joi, 11 august 2022, veți avea ocazia să vă delectați la un Concert de muzică ușoară, o seară relaxantă în care vă puteți bucura de frumusețea acestui gen de muzică, pe gustul tuturor, care transmite emoții profunde și trezește amintiri plăcute.Vineri, 12 august 2022, Teatrul Roșu din București vă prezintă spectacolul de teatru „Un bărbat și mai multe femei”, o comedie în care este implicat un soț a cărui lume va fi întoarsă pe dos din cauza a 8 femei.Sâmbătă, 13 august 2022, sunteți invitați la un Concert Marius Mihalache. Un concert care, de fiecare dată, reușește să creeze o atmosferă de neuitat și ajunge la inimile oamenilor datorită sensibilității pe care o transmite prin cântece, prin atitudine, și prin bucuria de a cânta.Duminică, 14 august 2022, FF Theatre din București vă prezintă spectacolul „Ultima noapte în Paradis”, o comedie spumoasă, care ne arată că viața poate să fie un mister, o aventură continuă și ne învață că totul depinde de felul în care alegem să trăim.Joi, 18 august 2022, are loc spectacolul de teatru „Niște fete”, din Constanța. Este o comedie amară despre destinele a cinci femei de vârste și din locuri diferite, legate de un bărbat, un fost macho, aflat în curs de reabilitare, care le-a marcat viețile.Vineri, 19 august 2022, sunteți așteptați la un spectacol de muzică și poezie din Constanța, intitulat „Un suflet cât o mie”.Sâmbătă, 20 august 2022, studenții Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța prezintă spectacolul de teatru „Bădăranii”, o comedie clasică în trei acte. Este un spectacol în care trei bărbați își deranjează nevestele cu toanele lor, doar că, la fel ca în viața reală, soțiile acționează după cum vor ele, și, mai mult decât atât, îi transformă pe bădărani în oameni cumsecade și liniștiți.Duminică, 21 august 2022, are loc spectacolul de teatru „Nu avem timp”, din Constanța, un spectacol de comedie ce prezintă nevoia de a iubi și de a fi iubit, un sentiment care se manifestă diferit la fiecare om în parte și care se regăsește în fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu.