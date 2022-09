Facturile la utilităţi au "cocoşat" spitalele! "Dacă nu am beneficia de plafonări, ar fi dezastru"

Furnizorii vor mărire de preţ



La rândul său, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, ec. Ionuţ Cornel Ionescu, a subliniat faptul că facturile la utilităţi sunt şi la ei la fel de mari, doar că preţul este plafonat de către Guvern. Chiar şi în aceste condiţii, a adăugat directorul, toate creşterile de preţuri îi afectează, poate că unele nu în mod direct, ci în mod indirect. „Din cauza creşterii preţurilor la energie şi la gaze, marea majoritate a furnizorilor renunţă la acordurile cadru şi la contractele pe care le au, pentru că vor mărire de preţ. La acest moment, avem preţurile plafonate până în primăvara anului viitor, după care sperăm că se va da o nouă ordonanţă de plafonare. Dacă între timp nu vom avea fonduri suficiente, vom apela la Consiliul Judeţean să ne sprijine în acest sens”, a adăugat managerul.





Întrebat despre această situaţie, directorul Spitalului CF Port, dr. Iuliana Botezatu, a ţinut să precizeze că, momentan, se descurcă, deşi facturile la utilităţi aproape s-au dublat. „Din păcate, nu ştim, însă, pentru cât timp vom putea menţine această situaţie, iar dacă nu se menţine această reglementare cu plafonarea preţurilor, vom avea probleme foarte mari”, a declarat medicul.





La Spitalul Municipal Mangalia, managerul ec. Alina Dan susţine că, în prezent, nu au probleme. „Avem un contract-cadru încheiat pe trei ani, la bursă, şi se menţine acest preţ. Apoi, am preluat centralele termice de la o firmă a primăriei şi am aplicat acum pentru furnizori, de ultimă instanţă, la gaze naturale, de unde aşteptăm factura, dar preţul este plafonat până în luna martie 2023. Momentan, suntem cu toate plăţile la zi. Nu suntem datori, dar ne este teamă puţin, pentru că prin contractul încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate suntem la un nivel mai ridicat şi nu reuşim să atingem target-ul, adică nu avem foarte mulţi pacienţi şi nici veniturile spitalului nu sunt atât de mari, comparativ cu cheltuielile. Toate s-au scumpit, dar noi avem acelaşi număr de pacienţi pe care îi tratăm lunar, aproximativ 450-500 lunar. Ca venituri, nu reuşim să ne acoperim cheltuielile. Ne-ar trebui undeva la 700 de pacienţi pe lună. În aceste condiţii, Casa nu poate schimba contractul, dar mai reducem noi din cheltuielile zilnice”, a conchis managerul.





Cum spuneam, facturile uriaşe la utilităţi nu au lovit doar oamenii de rând, de pe urma acestora are de suferit toată lumea, inclusiv spitalele. Cum o unitate sanitară are o mulţime de facturi de achitat pe lângă utilităţi, furnizori etc, am avut curiozitatea să aflăm cum se descurcă ele la acest moment, în condiţiile în care ne apropiem de sezonul rece, iar preţul facturilor va fi şi mai mare. La Spitalul Municipal Medgidia, directorul instituţiei, dr. Dorel Oprea, ne-a mărturisit că se descurcă destul de greu. „Am fost, de curând, la contractare, la Enel şi avem de plată 4,35 lei kilowatul, doar că suma vine plafonată, deocamdată. De la începutul anului şi până acum, avem de plătit numai la curent 985.000 de lei, deci în jur de 97.000 de lei pe lună. Cert este că, dacă nu am beneficia de aceste plafonări, ar fi dezastru, din punctul nostru de vedere. Aşteptăm cu interes şi nişte programe europene pentru panouri fotovoltaice (sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum), care ar fi singura noastră salvare. Acesta este un proiect mare al primăriei, în care este prins şi spitalul şi prin care sperăm să ni se mai reducă facturile pe viitor, pentru că, dacă iarna va fi una grea, nu ştim ce vom face”, a precizat managerul.