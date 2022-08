S-a terminat cu așteptarea! "Avem finanțare foarte bună pentru protezele de șold și genunchi!"

„Populaţia a fost dintotdeauna foarte interesată de programul de protezare, pentru că aceste proteze sunt scumpe şi se achiziţionează pe sume mari de bani, iar oamenii vor să beneficieze de gratuitate, pentru că aşa este şi normal, pentru că de-asta şi plătesc asigurările la sănătate. Din acest motiv, pot să spun că în ultimul an şi jumătate am reuşit să dublez, practic, finanţarea pentru toate aceste programe de cronici. La acest moment, la programul de protezare, putem să achiziţionăm orice tip de proteză. Întotdeauna au fost discuţii cu listele de aşteptare, în toate spitalele din ţară, care suscită tot felul de discuţii. Noi am ajuns la performanţa la care, la noi, pacienţii, când ajung, pot beneficia după aproximativ 2-3 luni de protezele de care au nevoie. În ceea ce priveşte calitatea acestora, ele sunt de cea mai bună calitate. Practic, finanţarea este atât de bună, încât nu ne permitem să cumpărăm proteze ieftine. Achiziţionăm cele mai bune produse care există pe piaţă, la ora actuală. Lumea trebuie să înţeleagă că suntem zece medici titulari şi doi medici care au contracte de prestări servicii şi fiecare are propria listă de aşteptare, pentru că pacientul îşi poate permite să îşi aleagă un anumit specialist. Protezele se împart în mod egal specialiştilor, pentru ca toţi pacienţii să poată beneficia de ele. Pot spune că spitalele private nu îşi pot permite să cumpere proteze de calitatea celor pe care le achiziţionăm noi, pentru că finanţarea de la Ministerul Sănătăţii este extrem de bună. În acest fel, nu pot să nu asigur servicii de calitate pentru populaţie, pentru aceste programe care au fost mereu deficitare. În plus, avem programul de instabilităţi, adică tot ce ţine la tinerii sportivi de ligamente încrucişate, leziuni, dar avem și programul de traumă, prin care rezolvăm pacienţii acuţi, fracturile”, a declarat şeful secţiei de Ortopedie, dr. Bogdan Obadă, pentru „Cuget Liber”.





De exemplu, în 2022, din luna ianuarie şi până în prezent au fost montate 230 proteze de şold, 120 de proteze de genunchi, zece revizii de şold, opt revizii de genunchi etc. Suma cheltuită pentru intervenţiile chirurgicale se ridică la 2,2 milioane de lei.La acest moment, pe secţia de Ortopedie- Traumatologie se pun proteze de toate felurile: primare şi de revizie. Cele primare sunt acele proteze care se montează prima dată şi care au o durată de viaţă cuprinsă între 10-15- 20 de ani. După ce trece această durată de viaţă, prin distrugerea unei componente sau prin decimentarea acesteia, trebuie făcută revizia protezei, deci este scoasă cea montată iniţial şi se înlocuieşte cu o alta care este întotdeauna mult mai scumpă decât proteza iniţială. În general, o proteză primară costă în jur de 1.500 de euro, iar una de revizie ajunge să coste chiar şi 6.000 - 7.000 de euro. Atenţie! Montarea lor în cadrul spitalului este gratuită pentru bolnavi. Ca să înţelegeţi, programul de protezare este decontat de Ministerul Sănătăţii, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. În plus, se pare că, la ora actuală, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa le dă suficienţi bani ortopezilor pentru a nu exista nicio sincopă.