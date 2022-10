Pacienții din spitalul județean, obligaţi să mănânce în raport cu inflația! "Nu vom sista serviciile"

Cum stau lucrurile la acest moment? „Probleme avem tot timpul. Nu putem spune că le-am rezolvat. Cu toate acestea, ne străduim să le asigurăm oamenilor meniuri diversificate, săţioase, complete. Este adevărat că, între timp, alocaţiile de hrană s-au mai mărit puţin, dar eu nu i-aş spune creştere, ci este vorba despre o ajustare a alocaţiei care nu s-a mai făcut de foarte multă vreme. Atât timp cât vorbim despre o inflaţie de 17% raportată statistic şi care, în realitate, este de 40%, nu putem vorbi despre o creştere. De exemplu, uleiul de la 5-6 lei litrul s-a dus la 15 lei, zahărul, de la 3 lei kilogramul, a ajuns la 6 lei etc. Pe de altă parte, avem celelalte cheltuieli care au crescut considerabil şi pe care spitalul refuză să ni le compenseze, spunând că nu are bani. Nu este vina noastră că s-a dublat preţul la energie electrică, s-au dublat costurile utilităţilor, apa, căldura. Ne este din ce în ce mai greu să ne descurcăm, iar veştile proaste nu se opresc aici. Banca monetară majorează dobânda de referinţă, preţul alimentelor tot creşte, nu ştim ce vom face în perioada următoare cu utilităţile care, pur şi simplu, ne zdrobesc. în aceste condiţii, am făcut o nouă notificare către spital că, în situaţia în care nu va face o actualizare minimă a costurilor, atunci va trebui să renunţăm, să reziliem contractul cu ei pe cale amiabilă”, a declarat directorul, pentru „Cuget Liber”. Pentru că, în urma rezilierii unui astfel de contract, bolnavii ar fi avut cel mai mult de suferit, au început să se întrevadă şi soluţiile.





„Am fost contactaţi de către reprezentanţii spitalului pentru a nu recurge la sistarea serviciilor. Ni s-a aprobat cererea şi nu ne mai gândim momentan la rezilierea contractului. În cele din urmă, conducerea unităţii sanitare a acceptat o ajustare a preţurilor la utilităţi, la nivel de jumătate din rata inflaţiei. Dacă tot nu sunt bani, mai aşteptăm până la sfârşitul anului şi apoi vom vedea ce vom mai face. Contează foarte mult, însă, că au fost deschişi la discuţii şi am ajuns la o înţelegere”, a adăugat managerul.





Toate acestea vin după ce, în iarnă, angajații firmei au mai tras un semnal de alarmă şi şi-au manifestat nemulţumirile, atunci când le-au servit masa bolnavilor purtând la braț o banderolă, în semn de protest vizavi de salariile mizere pe care le au. La momentul respectiv, ei au reclamat inclusiv sumele mici în care trebuie să se încadreze zilnic pentru a le prepara bolnavilor mâncarea. Tot atunci, administratorul Petre Preda, managerul SC Arimex Comexim 2000 SRL, preciza că acțiunea organizată de către salariaţii societăţii ar putea continua, din cauza preţurilor mari la alimente, din cauza facturilor usturătoare de la utilităţi, carburanţi și lista ar putea continua. Menţionăm că meniurile persoanelor suferinde erau asigurate zilnic în cuantumul unei alocaţii de 11 lei, 16,5 lei, respectiv 17 lei pe zi.