Angajatorii, învăţaţi cum să prevină afecțiunile musculoscheletice ale salariaţilor

Potrivit şefului Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, Marian Becheanu, acțiunile derulate s-au adresat atât angajatorilor din sectorul public, cât și celor din sectorul privat, din diferite domenii de activitate, care au un număr însemnat de locuri de muncă cu probabilitate crescută de apariție a afecțiunilor musculoscheletice și care înțeleg importanța combaterii cauzelor care generează apariția acestor afecțiuni, consecința directă fiind îmbunătățirea vieții lucrătorilor și creșterea randamentului în procesul muncii. Sub titlul: „Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară! 2020-2022”, campania din acest an are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la afecțiunile musculoscheletice (AMS) de origine profesională și la importanța prevenirii acestora. Obiectivul este de a încuraja angajatorii, lucrătorii și alte părți interesate să colaboreze pentru prevenirea AMS.





Pe lângă tematica de control, inspectorii de muncă din cadrul serviciului Securitate și Sănătate în Muncă au purtat o serie de discuții cu angajatorii din diverse domenii de activitate, despre buna gestionare a riscurilor asociate afecțiunilor musculo-scheletice la locul de muncă. „Pentru gestionarea eficientă a securității și sănătății la locul de muncă, trebuie ca toți factorii implicați, angajatori, manageri și lucrători, să colaboreze pentru a crea o cultură a prevenirii, astfel încât să fie prevenite cu succes bolile, leziunile și decesele cauzate de îmbolnăvirile la locul de muncă. Toți cei implicați trebuie să fie conștienți de riscuri și să se angajeze în gestionarea sau prevenirea acestora. Credem că viaţa şi sănătatea omului sunt mai presus de orice cheltuială materială, de aceea trebuie continuată partea de mediatizare a tot ceea ce înseamnă măsuri de sănătate, securitate în muncă şi sperăm, totodată, ca această «Săptămână europeană» să rămână un obiectiv în planul de acţiuni al celor implicați”, a declarat inspectorul general de stat, Danteş Nicolae Bratu.

Aceasta își propune, anual, să aducă în atenția angajatorilor şi lucrătorilor, în special, noutățile, soluțiile și exemplele de bună practică privind activitatea de securitate și sănătate în muncă, în contextul actual și în concordanță cu campania lansată de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru perioada 2020 - 2022.