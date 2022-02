Toate ştirile despre ITM Constanța în ziarul Cuget Liber Online.

ITM Constanța

Inspectia Muncii - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Institutia este infiintata si este organizata in baza:

-Legii nr. 108/1999 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

-H.G. nr. 1377/2009 - cu modificarile si completarile ulterioare.

Inspectia Muncii - are ca principal scop urmarirea indeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori in domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, in desfasurarea activitatii. Obiectivele principale ale Inspectoratului Teritorial de Munca:

::Controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale.

::Informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare.

::Furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficiente mijloace de respectare a legislatiei muncii.

::Asistenta tehnica a angajatilor si angajatorilor pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale.



