Inspectorul general de la ITM, Adrian Luca: "Vom fi cu ochii pe angajatori să respecte legea"

-În cele peste două decenii de activitate ați avut parte de tot felul de situații. Aveți și vreo amintire mai amuzantă?



-În timpul pandemiei de Covid-19, am avut un control organizat împreună cu DIAS, jandarmii. Deci, noi eram singurii civili de acolo. Cea mai surprinzătoare a fost reacția șefului firmei verificate, care ne-a întrebat ce căutăm la ei, pentru că la televizor au spus că nu se fac controale.



-Domnule inspector şef, ce v-ați propus pentru anul 2025?



-Sunt conștient că urmează o perioadă mai dificilă, și aici mă refer, în special, la modificările legislative prin care anumite categorii de angajatori - IT, construcții, agricultură - nu vor mai beneficia de facilitățile fiscale. În compensare, ne așteptăm ca unii dintre ei să se îndrepte, din nou, spre practicarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. Tocmai de aceea, în perioada următoare, vom intensifica acțiunile de control în aceste domenii. În ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă, vor continua controalele cu caracter preventiv pentru a conștientiza atât angajatorul, cât și lucrătorii de importanța respectării normelor legale în domeniu, având drept scop reducerea accidentelor de muncă. Vom fi cu ochii pe angajatori să respecte legea. Totuşi, m-aș bucura ca, în timpul verificărilor, colegii mei să găsească din ce în ce mai multe cazuri de conformare voluntară. Scopul nostru nu este să-i amendăm. Vrem doar ca ei să respecte legea.



-În timpul pandemiei de Covid-19, am avut un control organizat împreună cu DIAS, jandarmii. Deci, noi eram singurii civili de acolo. Cea mai surprinzătoare a fost reacția șefului firmei verificate, care ne-a întrebat ce căutăm la ei, pentru că la televizor au spus că nu se fac controale.-Sunt conștient că urmează o perioadă mai dificilă, și aici mă refer, în special, la modificările legislative prin care anumite categorii de angajatori - IT, construcții, agricultură - nu vor mai beneficia de facilitățile fiscale. În compensare, ne așteptăm ca unii dintre ei să se îndrepte, din nou, spre practicarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. Tocmai de aceea, în perioada următoare, vom intensifica acțiunile de control în aceste domenii. În ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă, vor continua controalele cu caracter preventiv pentru a conștientiza atât angajatorul, cât și lucrătorii de importanța respectării normelor legale în domeniu, având drept scop reducerea accidentelor de muncă. Vom fi cu ochii pe angajatori să respecte legea. Totuşi, m-aș bucura ca, în timpul verificărilor, colegii mei să găsească din ce în ce mai multe cazuri de conformare voluntară. Scopul nostru nu este să-i amendăm. Vrem doar ca ei să respecte legea.







-Spuneţi-ne, vă rog: câţi angajați are, la acest moment, ITM Constanţa şi cum vă descurcaţi în formula actuală?



-Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanța are, în prezent, 68 de angajați, deci, pot să spun că suntem subdimensionați. Solicitările care vin din partea cetăţenilor sunt multe, iar colegilor le este din ce în ce mai greu să le soluționeze. În principiu, pe partea de inspectori de muncă ne-ar mai trebui 10-12 persoane, dar este nevoie de personal și pe partea administrativă. Anul trecut, a apărut o modificare a Legii 108, de funcționare a Inspecției Muncii, în care erau prevăzute inclusiv angajări. Situația cu care ne confruntăm noi nu este, însă, întâlnită doar la Constanța, ci este o situație generalizată, la nivelul întregii țări.



-De multe ori, le sunt aplicate o serie de sancțiuni angajatorilor. Sunt aceste amenzi contestate?



-Majoritatea agenților economici își plătesc amenzile, dar sunt și persoane care le contestă. Altele sunt, însă, problemele noastre în relația cu angajatorii. Numai anul trecut, au fost înaintate către Parchet, Judecătorie 23 de sesizări penale, pentru a se verifica dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de Codul Muncii privind refuzul de a pune la dispoziție inspectorilor de muncă documentele solicitate.



-Ce se întâmplă în caz de refuz?



-Dacă, în termen de 15 zile de la primirea celei de-a doua înștiințări, angajatorul refuză să se prezinte la ITM cu documentele solicitate, acest lucru constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare sau amendă penală. La prima abatere, amenda este de 5.000-10.000 de lei. Multe situații întâlnite au fost legate de cei care știau că nu au achitat salariile. În aceste situații, amenda, dacă se depășește durata de 30 de zile de plată a salariului, este de 5.000 de lei pentru fiecare salariat în parte. Ei trebuie să înțeleagă că legea este lege și trebuie să o respecte.



-Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanța are, în prezent, 68 de angajați, deci, pot să spun că suntem subdimensionați. Solicitările care vin din partea cetăţenilor sunt multe, iar colegilor le este din ce în ce mai greu să le soluționeze. În principiu, pe partea de inspectori de muncă ne-ar mai trebui 10-12 persoane, dar este nevoie de personal și pe partea administrativă. Anul trecut, a apărut o modificare a Legii 108, de funcționare a Inspecției Muncii, în care erau prevăzute inclusiv angajări. Situația cu care ne confruntăm noi nu este, însă, întâlnită doar la Constanța, ci este o situație generalizată, la nivelul întregii țări.-Majoritatea agenților economici își plătesc amenzile, dar sunt și persoane care le contestă. Altele sunt, însă, problemele noastre în relația cu angajatorii. Numai anul trecut, au fost înaintate către Parchet, Judecătorie 23 de sesizări penale, pentru a se verifica dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de Codul Muncii privind refuzul de a pune la dispoziție inspectorilor de muncă documentele solicitate.-Dacă, în termen de 15 zile de la primirea celei de-a doua înștiințări, angajatorul refuză să se prezinte la ITM cu documentele solicitate, acest lucru constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare sau amendă penală. La prima abatere, amenda este de 5.000-10.000 de lei. Multe situații întâlnite au fost legate de cei care știau că nu au achitat salariile. În aceste situații, amenda, dacă se depășește durata de 30 de zile de plată a salariului, este de 5.000 de lei pentru fiecare salariat în parte. Ei trebuie să înțeleagă că legea este lege și trebuie să o respecte.







-Cum au decurs activitățile de control pe timpul sezonului estival?



-Pe timpul verii nu au fost probleme deosebite. Singura stațiune în care au fost descoperite mai multe nereguli a fost Costinești. În unele locații, cameristele nu aveau contracte de muncă.



-Mai sunt constănțeni care nu și-au ridicat carnetele de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă?



-La finele anului 2024, în evidența ITM Constanța figurau un număr de 21.789 carnete de muncă. Toți titularii acestora sunt în continuare invitați la sediul instituției, în vederea ridicării carnetului de muncă.



-Ați spus că sunt multe reclamații…Care sunt domeniile de activitate cel mai des reclamate?



-Nu există un singur domeniu. Totuși, inspectorilor de muncă le este foarte greu să demonstreze o situație după ce faptele s-au întâmplat, mai ales că majoritatea oamenilor fac aceste sesizări după încheierea activității. Ce trebuie să înțeleagă acești oameni? Noi suntem un organ de control care face verificări pe documentele prezentate de angajator. Procedural, cazurile de muncă nedeclarată se identifică în momentul în care se prestează acea muncă, în cadrul controalelor inopinate fiind descoperite persoanele angajate fără forme legale. Ca urmare, ei nu apar în documentele de pontaj ale angajatorului. Cu toate acestea, foarte mulți revin și nu înțeleg că și competența noastră este limitată. Noi nu suntem instanță de judecată și nu putem verifica toate probele la care fac ei referire. Uneori, spun să controlăm camerele video. În astfel de situații, ei se află într-un conflict de muncă ce poate fi soluționat doar de instanța de judecată, unde se acceptă proba testimonială sau alte probe pe care judecătorul le consideră relevante în cazul respectiv.







-Pe timpul verii nu au fost probleme deosebite. Singura stațiune în care au fost descoperite mai multe nereguli a fost Costinești. În unele locații, cameristele nu aveau contracte de muncă.-La finele anului 2024, în evidența ITM Constanța figurau un număr de 21.789 carnete de muncă. Toți titularii acestora sunt în continuare invitați la sediul instituției, în vederea ridicării carnetului de muncă.-Nu există un singur domeniu. Totuși, inspectorilor de muncă le este foarte greu să demonstreze o situație după ce faptele s-au întâmplat, mai ales că majoritatea oamenilor fac aceste sesizări după încheierea activității. Ce trebuie să înțeleagă acești oameni? Noi suntem un organ de control care face verificări pe documentele prezentate de angajator. Procedural, cazurile de muncă nedeclarată se identifică în momentul în care se prestează acea muncă, în cadrul controalelor inopinate fiind descoperite persoanele angajate fără forme legale. Ca urmare, ei nu apar în documentele de pontaj ale angajatorului. Cu toate acestea, foarte mulți revin și nu înțeleg că și competența noastră este limitată. Noi nu suntem instanță de judecată și nu putem verifica toate probele la care fac ei referire. Uneori, spun să controlăm camerele video. În astfel de situații, ei se află într-un conflict de muncă ce poate fi soluționat doar de instanța de judecată, unde se acceptă proba testimonială sau alte probe pe care judecătorul le consideră relevante în cazul respectiv.







-Domnule inspector șef, ce reclamă, de fapt, constănțenii? Ce îi nemulțumește cel mai tare?



-În primul rând, vorbim de drepturile salariale neacordate, neacordarea concediului de odihnă, neeliberarea adeverințelor de vechime. În ultimul timp, nu am mai avut reclamații care nu țin de obiectul muncii noastre. Oamenii au început să apeleze la noi în momentul în care au o problemă reală și caută sprijin pentru soluționarea acesteia.





-Adrian Luca este angajat al ITM Constanța de 25 de ani. Sunt absolvent de Drept, jurist de meserie. Sunt căsătorit și am un băiat. Când m-am angajat aveam 22 de ani şi pot să spun că acești 25 de ani au fost extrem de interesanți. Am trecut prin toate stadiile, de la inspector debutant, aranjat arhivă, ghișeu, unde înregistram contractele individuale de muncă, ștatele de plată, convențiile civile. După trei ani, am trecut la activitatea de control și după alți 18 ani, am fost numit şef serviciu Control Relaţii de Muncă. Până în anul 2021 am fost inspector la Control Relații de Muncă din cadrul ITM Constanța și am făcut teren, mergând mereu împreună cu colegii de la Sănătate şi Securitate în Muncă, deci cunosc foarte bine problematica din teren.