Adina Gache, mircista calificată la Survivor: "100% o să fie o experiență unică și simt că-mi va schimba viața!"

La rându-i absolventă a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, Adina Gache era admisă, acum trei ani, la Facultatea de științe economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor.







- Ești în ultimul an de studiu, adică trebuie să-ți dai licența. Cum vei reuși, ținând cont de faptul că filmările la Survivor vor dura două luni?



- Voi susține toate examenele în sesiunea din vară. Survivor nu mă împiedică să termin facultatea, pentru că îmi doresc foarte mult. Mi-am ales deja subiectul pentru licență, pe contabilitate.





- Și ce planuri ai pe viitor?

- Vreau să continui pe fitness și pe dans. Studiile economice vor fi un plan B pentru mine. Adică, dacă va fi necesar, voi lucra și de la 8 la 16, însă nu-mi doresc chestia asta constant.











Acum sunt instructor de fitness pe mai multe ramuri, inclusiv zumba, functional training, dar particip și ca dansatoare la evenimente, pentru că-mi place foarte mult belly dance. Pasiunea pentru acest dans am descoperit-o datorită instructoarei mele Carla, dar pot să spun că o aveam în sânge, pentru că am făcut dans de mică, de la 3 ani. Ca dovadă, prima dată când am mers la curs, în urmă cu trei ani, am fost întrebată cum am ajuns la aceste performanțe. Am descoperit că nu pot trăi fără dans și doar din învățătură, pentru că asta mă face pe mine fericită. Nu-mi doresc să fiu un om obișnuit, ador neprevăzutul și urăsc plictiseala, pierderea de timp.











- Cum ai reușit să te califici în acest show care testează limitele?



- M-am înscris așa, la plesneală, pentru că nu mă așteptam să ajung până aici. Am fost sunată de multe ori de cei de la PRO Tv să mă prezint la interviu. Au fost cinci probe în total și nu mă așteptam să mă calific, din 6.000 de oameni înscriși. Au fost trei interviuri și două probe sportive: înot și traseu. Cel mai greu mi s-a părut, inițial, să-mi stăpânesc emoțiile în fața camerelor.



Cât despre probele sportive, nu mi s-a părut greu, pentru că am condiție fizică, fiind instructor de fitness. Iar nivelul la care am ajuns acum îl datorez instructoarei și prietenei mele Claudia Arfir.







- Tatăl tău, apreciatul profesor Florian Gache, cum a reacționat?



- Nu prea își arată emoțiile, dar, culmea, de data aceasta este mai încrezător decât mama, ceea ce nu se întâmpla până acum. Odată cu Survivor, tata a devenit mai încrezător în mine. Mama e mai speriată cu jungla, cu dormitul în natură, dar tata i-a zis „Ai să vezi că se descurcă!”. 100% o să fie o experiență unică și simt că-mi va schimba viața! Sunt sigură că așa a trebuit să se întâmple, pentru că am avut mereu credință în Dumnezeu și m-a dus departe! Mă simt foarte iubită și binecuvântată și de aceea sunt recunoscătoare în fiecare zi a vieții mele!





- Suntem alături de tine, îți vom urmări parcursul și te vom vota! Mult succes și să ajungi până în finală!





Se știe că show-ul Survivor va începe în luna ianuarie a anului următor, iar între cei 20 de concurenți calificați, care vor pleca să-și testeze limitele în jungla din Republica Dominicană, se numără și constănțeanca Adina Gache.