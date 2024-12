Amelia Stănescu: "Ne vom strădui să facem din Constanța un hub cultural"

-Este clar. V-aţi propus foarte multe activităţi interesante!



-Da. Sunt foarte multe și diversificate proiectele pe care le-am propus pentru anul 2025, dar lucrul pe care țin să îl subliniez este cel referitor la faptul că toate aceste nenumărate și diversificate activități/ evenimente/ proiecte ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța există datorită colectivului instituției noastre, format din oameni talentați, cu o bogată experiență profesională, dăruiți cu har și generozitate, cu pasiune pentru meseria pe care o desfășoară. Mulțumim pentru încrederea și sprijinul financiar pe care ni le acordă proiectelor/programelor noastre şi Consiliului Județean Constanța, în subordinea căruia activăm.



-Câte titluri de carte numără biblioteca, la ora actuală? Se mai donează cărţi?



-La momentul actual, avem aproximativ 800.000 de unități de bibliotecă. Da, sunt mulți oameni care înțeleg faptul că o carte trebuie să circule de la un cititor la altul și, prin intermediul donațiilor pe care le fac, cărțile acestea ajung la utilizatori, fie în bibliotecă, fie date către biblioteci din județ, care nu au suficiente volume. Avem donații de carte cu care vom merge pe 11 decembrie 2024 la Școala din satul Piatra, tocmai pentru că am aflat că au foarte puține cărți acolo.



- Mai sunt interesați constănțenii de lectură?



-Dacă mai sunt interesați constănțenii de lectură? Ceea ce mă bucură și emoționează teribil de mult e atunci când îi văd în bibliotecă, și acest lucru se întâmplă aproape zilnic. Văd mereu grupuri de școlari cu cărticele în mână care învață poezii pe de rost, care citesc din cărțile bibliotecii și care au har în a povesti ceea ce au citit, încât ești pur și simplu impresionat. Copiii sunt o minune. Și avem foarte multe lucruri frumoase de învățat de la ei.



-Ce gen de carte se „gustă” cel mai bine?



- La sala de împrumut pentru adulți se solicită în special thriller, suspans, beletristică, iar la sala de împrumut pentru copii - benzi desenate, enciclopedii și cărți de aventură.



-Când ați intrat în filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România?



-Sunt membră a Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România din anul 2000. Proiectele propuse comunității au fost foarte multe de-a lungul anilor, de la recitaluri de poezie, lansări de carte, dezbateri culturale, spectacole de muzică și poezie, până la festivaluri de literatură.



-Vă amintiţi de vreun moment emoţionant, în mod special?



-Îmi amintesc că aveam multe emoții în ultimii ani de liceu, când participam la o emisiune a unui post de televiziune local, 57 Plus. Au trecut foarte mulți ani de atunci. Telespectatorii interveneau în direct, citeau un poem personal, iar mie îmi revenea misiunea delicată de a-mi spune părerea. A fost cu adevărat o provocare! Îmi amintesc, de asemenea, cu mare plăcere, de o perioadă scurtă, de dinainte de pandemie, când am ținut o emisiune la radio, de câteva minute, despre evenimentele cultural-artistice, cu precădere despre concertele urbei sau despre cărțile citite.



- Aţi promovat de-a lungul timpului scriitori valoroşi, dar necunoscuţi pentru multă lume…



-Proiectele, activitățile mele culturale au fost în marea lor majoritate independente, nu derulate în cadrul unei „organizații locale”. E foarte adevărat, însă, că invitații mei, scriitorii cooptați la evenimente, au fost și membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Multe dintre manifestările culturale organizate s-au derulat sub egida Asociației „KULTurale”, a cărei fondatoare este poeta Iulia Pană. Nu ne-am propus „schimbări radicale”, ci pur și simplu să promovăm literatura română, să aducem în fața publicului constănțean scriitori de referință, pe care orașul nostru nu îi promovase îndeajuns, în ciuda valorii lor incontestabile. Aș aminti aici întâlnirile realizate la „Doors Club”, în Constanța, cu Bogdan Ghiu, Anca Mizumschi, Ioana Drăgan, Ștefan Caraman, Jean-Lorin Sterian. Am pus un accent deosebit pe promovarea scriitorilor tineri, pe descoperirea și cultivarea tinerelor talente. O altă provocare și un proiect de anvergură a fost organizarea festivalului „Printemps des Poètes” / „Primăvara poeților” la Constanța și în localitățile Mangalia, Ovidiu, Eforie Sud, Techirghiol, Medgidia, între anii 2007-2009. Atunci am introdus multe proiecte inedite. Iulia Pană a venit cu côté-ul ei artistic din zona artei plastice, a fotografiei, a muzicii electronice: desene realizate de tineri artiști în urma poeziilor ascultate, o noapte de maraton poetic într-o librărie, poezie mixată pe muzică de club, licitație de obiecte personale ale scriitorilor invitați la festival pentru a reuși să strângem bani să putem merge cu daruri la un cămin de bătrâni, vizită cu scriitorii de la revista Tomis la Penitenciarul Poarta Albă pentru că acolo deținuții au o revistă unde publică propriile producții literare.



- Publicați poezie, interviuri și portrete literare. Ce autori v-au atras în mod deosebit? Ce vă inspiră în compunerea acestora?



-Oamenii frumoși spiritual, cei de la care avem ce învăța sau în povestea cărora ne regăsim; cei care au harul de a te provoca intelectual, de a stârni în tine nevoia de cunoaștere; cei care te farmecă prin bogăția cunoștințelor pe care le-au acumulat; cei care știu să facă din cuvântul obișnuit POEZIE.







- Este cunoscut faptul că ați făcut multe traduceri în numeroase reviste de literatură din țară, dar și din străinătate. Ce gen de articole promovează traducerile respective?



-Nu am tradus mult, nu m-am axat pe acest lucru, doar când a fost cazul și când mi-a plăcut ceva în mod deosebit și era necesar într-un anume context. De pildă, în 2023, am organizat la Torino, împreună cu poetul Max Ponte - un admirator fervent al literaturii române, o seară de poezie feminină românească, invitând poete, membre ale Uniunii Scriitorilor din România din geografii literare diferite (Constanța, București, Timișoara). La librăria „Belgravia” din Torino a avut loc o întâlnire emoționantă cu comunitatea românească de acolo, dar și cu participarea comunității italiene, poete de origine italiană; pentru acest eveniment a fost nevoie de traducerea poemelor dintr-o limbă într-alta. Din versiunea în limba engleză a liricii lui Petar Tchouhov - unul dintre cei mai puternici poeți din literatura bulgară actuală, am tradus în limba română mai multe grupaje de poezie, unul dintre ele va apărea în această perioadă la revista „Ex Ponto”.





-O întrebare directă și abruptă încă de la început! Pentru cititori Amelia Stănescu este o poetă care a publicat primul volum de poezii în ultimul an de liceu, adică prin 1993, care a citit și citește cu pasiune și a continuat să scrie poezie și să împărtășească dragostea de literatură pe oriunde au purtat-o pașii. Organizator de evenimente culturale, Amelia Stănescu a încercat să anime viața orașului tomitan, antrenând scriitori, artiști din domenii diferite ale artei prin propunerea de diverse proiecte culturale, sincretice, de cele mai multe ori. Apropiată în mod special de muzica de jazz, lansările ei de carte au fost un mariaj fericit al poeziei cu muzica. Totodată, Amelia Stănescu este și cadru universitar, doctor în filologie, cu o vechime deja de 20 și un pic de ani la catedră.