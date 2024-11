Ambasador al Bibliotecii Județene, părintele Marius Moșteanu lansează un proiect dedicat "coperților nedeschise"

Statornic colaborator al ziarului „Cuget Liber”, cu părintele Marius Moșteanu avem o tradiție a sărbătorilor consemnate în tipar.



De data aceasta, reușește să ne uimească cu o nouă inițiativă. Luni, 18 noiembrie, de la ora 16, va susține, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” din Constanța, prima conferință cu tema „Despre carte și spiritualitate. La început a fost cuvântul”, în fapt, debutul unei suite pe care părintele Marius și-a asumat-o în fața constănțenilor.





Va fi o conferință clasică, dar care, la sfârșitul prezentării temei, va fi deschisă unei sesiuni de întrebări la care va răspunde părintele Marius.





Demersul său se dorește mai repede o provocare, care va pleca de la o experiență personală, de la momentul descoperirii bibliotecii. Va povesti despre copilul de 14 ani care se pregătea de admiterea în treapta I de liceu la prima specializare de informatică, înființată în anul 1980 la Constanța, dar care avea să descopere pe str. Muzeelor 23 un „nou altar”.



”Predau ștafeta nepoților mei”





Într-un interviu oferit redactorului Antena 3 de Constanța, Alina Gâju, în cadrul emisiunii „În slujba constănţenilor”, părintele Marius declară că acest proiect a pornit de la o conjunctură din calitatea sa de bunic. „Eram cu nepoțica mea la Biblioteca Județeană, pe care am însoțit-o într-o activitate din Săptămâna Verde. Prilej cu care mi-am propus să le vorbesc despre reciclare prin cultură. Reciclare însemnând inclusiv împrumutul de carte. Pentru că o carte împrumutată oprește de la tăiere un copac. Nu trebuie să fie același titlu în biblioteca fiecăruia, atât timp cât poate fi împrumutată citită și adusă înapoi, pentru a fi citită de altcineva. Numai că am constatat că despre bibliotecă, o instituție extraordinară care are și foarte multe evenimente, constănțenii nu cunosc prea mult. Ar fi păcat să nu știm că adăpostește un tezaur. Avem un tezaur pe care dacă nu-l folosim, dacă nu ne bucurăm de el, riscăm să fim mai săraci decât suntem. Fiecare carte din inventarul Bibliotecii Județene este un început al biografiei noastre. Dacă vrem să spunem povestea noastră, trebuie să citim câteva alte povești de dinaintea noastră. Nu ne-am născut primii pe acest pământ. Și dacă vom citi câteva povești, următoarea va fi a noastră. Noi suntem cartea dintre două cărți din bibliotecă”, a explicat preotul-paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae Vechi“.





Așa încât și-a propus să construiască o punte, să facă o legătură între cei care îl cunosc de la biserică, cei care îl cunosc de la facultate și cei care îl cunosc... de pe stradă și să le lanseze o invitație să cunoască o instituție deosebită: cea a cărții. Instituția care găzduiește sub acoperișul ei sute de cărți rare, sute de mii de cărți de împrumut sau pe care le putem citi la sala de lectură. „Și nu ascund că am o fiică duhovnicească într-un interimat pe care eu, personal, îl consider un început de drum la conducerea bibliotecii. Și cu ajutorul Ameliei am avut curaj să propun un proiect. Și anume o suită de conferințe. Prin care mi-am propus să vă aduc în atenție nu numai o adresă de Waze, ci o adresă a spiritualității dobrogene din acele cărți. Consider că este o ștafetă pe care o predau nepoților mei. Și să le spun cum eram la vârsta lor și că sunt datori să-și aducă aminte, peste un timp că primul care i-a dus la bibliotecă a fost Bubu, care le-a înmânat posibilitatea de a intra în bibliotecă”, a spus părintele Marius.





După conferința de luni, 18 noiembrie, luna viitoare, pe 9 decembrie, va vorbi despre colindul de Crăciun, de la urare la stare. „Oamenii sunt pregătiți sau nu să deschisă ușile, dar ei nu știu nici ce pierd, nici ce câștigă dacă deschid ușa unui colindător. Așa că le voi explica pe îndelete fiecare lucru”, a conchis Marius Moșteanu.





De asemenea, părintele Marius Moșteanu predă, din 1998, Muzica bisericească și ritual la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.