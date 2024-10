Târgul Regional de Științe CODE Kids Fest, găzduit de Biblioteca Județeană din Constanța

Joi, 31 octombrie 2024, între orele 12:00 și 15:00 în holul de la parterul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman’’ Constanța va avea loc Târgul Regional de Știință CODE Kids FEST Constanța 2024.Evenimentul reunește copii pasionați de știință și tehnologie din șapte județe și se desfășoară în cadrul proiectului „CODE Kids – Programează viitorul comunității tale”, dezvoltat de Fundația Progress, cu sprijinul financiar al Romanian American Foundation.Reprezentanți ai celor 10 cluburi CODE Kids din regiunea S-E vin la Constanța să-și prezinte proiectele de robotică lucrate în cadrul bibliotecilor pentru rezolvarea problemelor comunitare și să se întreacă într-o competiție palpitantă a celor mai frumoase proiecte tech.Toate proiectele tech prezentate de copiii CODE Kids sunt originale, creative și răspund unei nevoi identificate de ei în comunitate.Proiectul CODE Kids are ca scop crearea unei mișcări naționale de coding și STEM în care copiii, tinerii, bibliotecarii și voluntarii din mediul rural și urban sunt sprijiniți să-și dezvolte competențele digitale și să se implice în viața comunității din care provin, prin rezolvarea unor teme digitale creative.În anul 2023, Fundația Progress a coordonat 227 de cluburi active de programare în bibliotecile publice, școli sau sedii de ONG-uri din localități rurale și urbane, în 40 de județe din România, plus 30 de cluburi în Republica Moldova, iar în anul 2024, avem 247 de cluburi, dintre care 213 în toată România și 34 în Republica Moldova. Au învățat bazele programării și au câștigat competențe STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) peste 10.000 de copii, pe două trepte de educație: începători și avansați. Programul a primit Premiul III la Secțiunea Educație și Învățământ în cadrul Galei Societății Civile, ediția 2023.În acest an, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din Constanța ocupă locul 6 la nivel național și este coordonator județean al proiectului inovativ. Clubul Code Kids „Code Blue” Constanța este coordonat de Ali Osber și Elena Cioclin și se va prezenta cu două proiecte.Echipa de coderi a Bibliotecii Județene este formată din: Luca Popescu - ambasador, Luca Andrei Papuc, Victor Moraru, Natalia Andreea Moraru, Alexandra Chiriac, Ștefan Leonte și Maria Marincea.