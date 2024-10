Soția scriitorului Pavel Chihaia a făcut o donație generoasă Bibliotecii Județene

Reprezentanții Bibliotecii Județene „I.N. Roman” din Constanța au anunțat faptul că sala de lectură „Liliana Lazia” și-a îmbogățit patrimoniul cu o operă de artă care îl reprezintă pe scriitorul Pavel Chihaia (n. 23 apr. 1922-18 iun 2019), la o vârstă foarte tânără. Este vorba despre un bust de gips realizat de sculptorul Dumitru Demu (1920-1997). Lucrarea a fost expusă la Galeriile Kretzulescu din București, în perioada 11 noiembrie-1 decembrie 1945.Generoasa donație se datorează Mariei Ioana Chihaia, soția scriitorului Pavel Chihaia, veșnic îndrăgostit de orașul Constanța.Pavel Chihaia s-a născut pe 23 aprilie 1922, în Corabia, județul Olt, sosind la Constanța la vârsta de 4 ani și fiind adoptat de o mătușă, după nefericita moarte a mamei sale.Între anii 1941-1945, a fost student la Facultatea de Litere în București, lucrând apoi ca impiegat la Direcția Generală a Teatrelor până în 1948. Prima sa piesă de teatru, „La farmecul nopții” (1945), a primit Premiul Scriitorilor Tineri al Fundațiilor Regale, fiind publicată la Editura Fundațiilor Regale.Primul său roman s-a intitulat „Blocada”, prefațat de Petru Comarnescu. A făcut parte din organizația anticomunistă „Mihai Eminescu", împreună cu Vladimir Streinu, Constant Tonegaru, Iordan Chimet și Marie-Alype Barral. În anul 1958, este angajat la Institutul de Istoria Artei, secția artă medievală, unde realizează, între 1958 și 1978, șaptezeci de studii despre istoria culturii și artei, apărute ulterior în cinci volume cu titlul „Artă medievală.Teza de doctorat la Sorbona, Paris, în 1973”, și publicate sub titlul „Immortalité et décomposition dans l'art du Moyen Age”.În anul 1978, împreună cu soția sa Maria-Ioana, cere azil politic în Germania și se stabilește la München, unde ocupă postul de consilier de educație la liceul francez „Jean Renoir” și colaborează la Radio Europa Liberă.În 2010, editura Ex Ponto din Constanța i-a publicat într-o colecție de zece volume, opera integrală, conținând volume de ficțiune, amintiri, dar și eseuri de istoria artei: Blocada, vol. 1, Înfăptuiri Pontice, vol. 2, Hotarul de nisip, vol. 3, Trecut și prezent, vol. 4, Cultura română și cultura europeană, vol. 5, Monumente din cetățile de scaun ale Țării Românești, vol. 6, Învățături și mituri în Țara Românească, vol. 7, Țara Românească între Bizanț și Occident, vol. 8, Căutări în orizontul timpului, vol. 9, precum și teza sa de doctorat susținut la Sorbona, Immortalité et décomposion dans l’art du Moyen Âge, vol. 10.S-a stins la 18 iunie 2019.