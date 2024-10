Trei renumiți tenori, într-un concert de excepție pe scena Casei de Cultură din Constanța

Nume marcante din universul artistic românesc, tenorii Ştefan von Korch, Alin Stoica şi Vlad Miriţă -, cântă împreună în premieră în concertul „3 Magnifici”, programat pe 10 Noiembrie la Casa de Cultură a Sindicatelor. Minunate secvenţe muzicale ce îşi au locul în inimile melomanilor din întreaga lume, celebrele canzonete “O Sole Mio ” , “Granada” ori “Valencia”, dar şi ariile cele mai aplaudate din “Rigoletto”, “Traviata”, “Bărbierul din Sevilla” sau “Elixirul Dragostei” sunt câteva dintre nestematele muzicale cu care cei trei tenori de renume vor încânta publicul în primul concert ce îi reuneşte pe scenă!Alături de cei trei solişti, se va afla Orchestra Simfonică Valahia, care îl va acompania pe Placido Domingo în concertele de la Bucureşti şi Cluj-Napoca, din luna noiembrie.Biletele se găsesc la Casa de Cultura a Sindicatelor.Biografiile impresionante ale celor trei tenoriCu o evoluţie exponențială, națională şi internaţională, Ştefan von Korch va încheia anul apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian în spectacolul Invitaţie la Vals şi la Sala Palatului ca invitat în concertul Aniversar 20 de ani de Craciun Vienez. În perioada verii a debutat în Carmina Burana pe scena prestigiosului Festival Palermo Classica, a concert alături de Orchestra Reino de Aragon în Spania, a fost invitat în recital la Lipova Symphonic City Maria Radna open air şi este amfitrionul seriei de concerte Musical Extravaganza.De la începutul anului a interpretat pe scena Filarmonicii din Târgu-Mureş lucrarea vocal simfonică Stabat Mater, una din bijuteriile repertoriului lui G. Rossini considerată o demonstraţie de virtuozitate pentru orice tenor şi lucrarea Lobgesang de F. Mendelssohn a performat în Carmina Burana la Craiova Summer Fest, dar şi la Opera din Iaşi, în spumosul rol Camille de Jolidon, din Văduva veselă 2.0 regizată de Andrei Șerban şi la Opera Română din Timişoara în montarea Văduvei Vesele semnate de Mario Di Carlo.În decursul anului 2023 tenorul a făcut să vibreze inimile spectatorilor cu interpretări magistrale ale partiturii specifice vocii sale din Carmina Burana, pentru care este considerat un etalon şi a fost singurul solist român într-un turneu de 27 de oraşe în China. Alte repere din cariera sa includ roluri de marcă în opere şi operete prezentate pe cele mai mari scene din România: “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul dragostei” şi “Falstaff” (Opera Naţională Bucureşti), “Rigoletto,” “Văduva veselă” şi “Văduva veselă 2.0” (Opera Naţională din Iaşi), “I Puritani” (premieră naţională) “Rigoletto” şi “Bărbierul din Sevilla” (Opera Română Cluj-Napoca) şi altele.În anul 2022 şi-a completat repertoriul cu rolul titular din premiera europeană a spectacolului “Traiano in Dacia,” de Giuseppe Nicolini, pusă în scenă la Opera Română din Cluj-Napoca, iar palmaresul său mai include roluri în 3 premiere naţionale absolute: opera “I Puritani” la Opera Română din Cluj-Napoca (2016) unde a interpretat cea mai înaltă partitură scrisă pentru voce masculină, opera “La Sonnambula,” de Vicenzo Bellini (2018) şi prezenţa pe scena Sălii Radio din Bucureşti în premiera natională absolută a lucrării vocal-simfonice “Messa di Gloria” de Rossini (2019).Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.A participat la cursuri „master-class” sub atenta îndrumare a unor prersonalităţi marcante precum: Ion Buzea (tenor de talie mondială), Giuseppe Sabbatini tenor-dirijor de talie mondială, Vasile Moldoveanu (tenor de talie mondială), Horiana Brănişteanu (soprană şi profesor universitar în Salzburg), pianistul-coach internaţional Vlad Iftinca, Ionel Voineag (canto Academia de Muzică din Bucureşti) şi soprana Mariana Nicolesco. A dobândit Marele Premiu la Concursul naţional de Lieduri Ionel Perlea dar a fost premiat şi la nivel internaşional ăn cocnursul "Alfredo Giacomotti."Aclamat pentru acutele remarcabile, tenorul Ştefan von Korch îmbogăţeşte repertoriul concertului 3 Magnifici cu pasaje lirice prin excelenţă, ce vor uimi ascultătorii prin spectaculozitate şi virtuozitate vocală.Alin Stoica este singurul tenor român care, la finalul anului trecut, a performat în cadrul concertului de Crăciun de la Vatican şi a fost invitatul Papei într-o întrevedere privată. Solistul este şi unicul deţinător din România al premiului Luciano Pavarotti. Pe scena Operei Naţionale din Bucureşti se remarcă în “La Traviata”, ”Carmen” sau ”La Boheme.”Premiul “Luciano Pavarotti” dobândit în 2017 i-a fost înmânat de însăși soția celebrului tenor, Nicoletta Mantovani alături de premiul al II-lea și premiul publicului “Vota la voce “ ambele obținute în cadrul festivalului de la Sarzana, Italia. Datorită acestei reușite, tenorul Alin Stoica a primit invitația de a cânta la Concertul omagial cu ocazia împlinirii a zece ani de la dispariţia lui Luciano Pavarotti la Arena di Verona alături de nume sonore din lumea muzicii cum ar fi: Placido Domingo, Jose Carreras, Andrea Bocelli, Il Volo, Eros Ramazzotti, soprana Angela Gheorghiu și alții.În decursul timpului, artistul şi-a desăvârşit pregătirea vocală cu tenorul Ionel Voineag și cu tenorul Marius Budoiu, a participat la Masterclass-urile lui Rockwell Blake și Liora Maurer (Metropolitan Opera, New York), ale Marianei Nicolesco și altor specialişti.Descris de către critici ca fiind “un tenor cu o voce colosală cum nu s-a mai auzit de ceva vreme pe scenele românești și nu doar”, Alin Stoica vine în concertul „3 Magnifici” cu câteva repere de mare forţă dramatică, ce vor încânta cu siguranţă publicul.Vlad Miriţă este un maestru al crossover-ului şi reuşeşte să creeze punţi interesante între sfera pop şi cea a muzicii culte. Îşi leagă numele de participarea României la Eurovison în 2008, alături de Nico, dar şi de apariţii pe scena Operei Naţionale din Bucureşti şi pe alte scene de marcă, în roluri lirice. Dacă în zona lirică a făcut impresie în producţiile “Tosca”, “La Traviata,” “Aida,” “Lucia di Lammermoor,” “Văduva veselă,” şi a primit Premiul Teatrului de Operă din Viena şi a cântat de numeroase ori alături de reputata soprană Mariana Nicolesco, în universul Disney vocea sa este identitatea sonoră a foarte îndrăgitului Hugo din filmul de animaţie “Cocoşatul de la Notre-Dame” şi a altor personaje.În concertul „3 Magnifici” aduce versatilitate şi inflexiuni calde, cu care încântă şi delectează spectatorii în egală măsură.