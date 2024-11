Despre oină şi tradiţie, cu Nicolae Dobre, preşedintele FRO. "Orice român trebuie să fie mândru de acest sport"

- Explicaţi-ne, vă rog, despre performanţa echipei Tradisport Constanţa, formaţie care s-a autodepăşit în acest an.



- După cum bine ştiţi, anul trecut am început un proiect ambiţios împreună cu Consiliul Judeţean Constanţa şi Inspectoratul Școlar Judeţean Constanţa, Caravana „Redescoperă Oina”, prin care ne-am dorit să informăm profesorii de educaţie fizică şi copiii despre acest sport. Este un proiect pe care l-am început cu oarecare temeri, pentru că oina nu este un sport foarte cunoscut, chiar dacă la nivel naţional Constanţa este cunoscută pentru performanţele obţinute de-a lungul timpului de Frontiera Tomis.











Plecând de la ideea că este nevoie de continuitate, am îndrăznit să ne adresăm Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa şi profesorilor, astfel încât să vedem dacă aceşti copii deosebiţi din judeţul Constanţa sunt interesaţi de oină. Spre surprinderea mea, anul trecut, peste 20 de profesori şi peste o mie de copii au fost interesaţi de acest proiect. Au început timid, pentru că văzuseră pentru prima dată un baston şi o minge de oină. Au fost câţiva care au dorit să meargă mai departe decât să se iniţieze în oină. O parte dintre aceştia au reuşit să se antreneze pe parcursul anului şi au dorit să participe la competiţiile oficiale ale Federaţiei Române de Oină. Am reuşit să legitimăm o parte din ei în cadrul Clubului Sportiv Tradisport Tomis Constanţa, iar această activitate a dat roade, întrucât după ce în acest an, la Campionatele Naţionale de Juniori desfăşurate la Constanţa, pe plajă, au obţinut un titlu de vicecampioană naţională, au reuşit apoi să confirme şi să obţină un nou titlu de vicecampioană naţională la Râmnicu Sărat.





- Ce simte un copil atunci când vine la oină? Mulţi dintre ei îşi doresc să practice fotbal, tenis, handbal sau alte sporturi mai cunoscute.



- Spre bucuria noastră, aceşti copii au avut modele în acest sport. Aţi pomenit de Frontiera Tomis Constanţa. Ei sunt modele. Copiii şi-au dorit să ajungă la fel ca şi idolii lor. Au dorit să simtă pe pielea lor ce înseamnă oina. Vorbim despre un sport care nu este uşor. Trebuie să ai foarte multe calităţi, cum ar fi forţă, viteză, reflexe, îndemânare. Copiii au reuşit să se integreze. Spunea cineva, la începutul secolului, despre faptul că oina ar trebui să reprezinte un sport al culturii naţionale. Mai mult decât atât, Spiru Haret este cel care a introdus oina în şcoli, pentru că este un joc dinamic, care se poate practica foarte uşor. De asemenea, Mihail Sadoveanu a spus că orice om vrednic trebuie să practice oină. Tot el a spus că orice om care nu practică oină nu face două parale. Orice român ar trebui să fie mândru de acest sport şi cel puţin să cunoască oina, nu neapărat să o practice. Din păcate, dacă facem un sondaj la nivel naţional, există foarte puţini oameni care au văzut pe viu un meci de oină. La Constanţa, avem o colaborare foarte bună cu mass media din oraş şi ei mediatizează acest sport. Avem foarte multe publicaţii care sunt alături de noi, inclusiv voi, Cuget Liber şi Antena 3 Constanţa şi vă mulţumesc foarte mult pe această cale.











- Mie îmi place să spun că oraşul Constanţa este capitala oinei din România. Dacă tot am vorbit de idoli, este adevărat că mulţi copii îl au ca idol pe Mihai Georgescu, cel mai valoros jucător de oină de la noi din ţară?



- Constanţa a fost întotdeauna considerată capitala oinei, prin prisma rezultatelor pe care Frontiera Tomis le-a obţinut. Sediul Federaţiei Române de Oină este la Constanţa şi acest lucru este extrem de important, pentru că proiectele în ţară pleacă de la Constanţa.





Totuşi, ca să fii capitala oinei în adevăratul sens al cuvântului, trebuie să ai proiecte şi pentru juniori. Noi avem un proiect extrem de interesant la nivel judeţean, care a fost preluat şi la nivel naţional. Dintre jucătorii care au făcut istorie la Constanţa putem să îl menţionăm, aşa cum ai spus, pe Mihai Georgescu, cel care a fost considerat ani de zile cel mai bun jucător de oină din România. În oină, un jucător de genul lui este foarte important, pentru că în jurul lui se poate construi ideea de echipă. Mihai are un caracter deosebit, iar performanţele care au fost obţinute de Constanţa în ultimii 20 de ani sunt legate de persoana sa. Pe lângă el, mai avem foarte mulţi jucători buni la Constanţa, cum ar fi Bogdan Lupşe, care anul acesta a fost considerat cel mai bun jucător din lume pe sporturi tradiţionale.





- În general, facem foarte bine, pentru că suntem la sfârşit de an. Am avut un an foarte plin şi lista evenimentelor care vor fi organizate încă nu s-a finalizat. Sper să găsim timpul necesar pentru a pune în practică lucrurile pe care ni le-am propus. A fost un an extrem de interesant. La Constanţa au fost foarte multe evenimente şi de aici, de la Constanţa, au plecat foarte multe evenimente care s-au organizat în toată ţara.