Ziua Scafandrilor: „Am fost copleșit, realizând unde mă aflu și cât de mic sunt în relație cu ce mă înconjoară”

Meseria de scafandru este una specială, pe cât de dificilă, pe atât de frumoasă și plină de satisfacții pentru cei care se află în branșă. Când vorbim despre scafandri, mulți oamen se gândesc la acele scufundări pentru agrement, doar că meseria presupune mult mai multe. Astăzi, de Ziua Scafandrilor, am stat de vorbă cu Cristian Cristea, scafandru al companiei Midia Marine Terminal (MMT), entitate a Grupului KMG International – Rompetrol, care ne-a împărtășit câte ceva din responsabilitățile lui, condițiile de muncă, ori protocoalele stricte impuse de această meserie. Și nu sunt puține. În altă ordine de idei, le urăm tuturor scafandrilor, de ziua lor - “La mulți ani!”







Cuget Liber: Ce face un scafandru în cadrul Midia Marine Terminal?







Cristian Cristea: Formăm o echipă de nouă scafandri care deservim terminalul offshore de descărcare a țițeiului - bouy-ul. Mai exact, noi facem manevrele de legare și dezlegare a tancurilor petroliere care vin pentru descărcarea petrolului necesar rafinăriei Petromidia, dar și lucrările subacvatice de mentenanță, planificate periodic, utilizând echipamente, instrumente și tehnici profesionale de specialitate, astfel încât această instalație să fie exploatată fără probleme.







Cuget Liber: Ce vă deosebește față de ceilalți scafandri?







Cristian Cristea: Această meserie, având aplicabilitate în mai multe domenii de activitate, este împărțită pe mai multe ramuri: militară - de luptă, comercială - lucrări subacvatice (cum suntem și noi), ISU - intervenții subacvatice de urgență, agrement – turism, speologie - explorare peșteri scufundate, arheologie și cercetări biologice marine.

De asemenea, este diferențiată și pe adâncimea maximă la care te poți scufunda: 0-40 metri, până în 60 de metri și peste această limită, pentru fiecare categorie fiind necesare echipamente și grade diferite de pregătire, pentru că se activează în condiții acvatice diferite.

Noi, aici la MMT, suntem scafandri comerciali (lucrători subacvatici), de mare adâncime, cu alimentare de la suprafață, cu experiență de mulți ani în domeniu. Astfel, ne deosebim de celelalte ramuri ale scafandreriei prin riscurile crescute date de condițiile maritime cu care ne confruntăm la instalația offshore - bouy (adâncime mare - 30 m, vizibilitate redusă, temperatură scăzută, curent puternic al apei, etc.), precum și complexitatea lucrărilor executate, drept pentru care folosim logistică și echipamente adecvate pentru desfășurarea acestei activități în condiții de siguranță și, bineînțeles, pentru a avea eficiență maximă în finalizarea cu succes a obiectivelor.







Cuget Liber: De când lucrați la MMT și ce abilități ar trebui să aibă un scafandru?







C.C.: Aici m-am angajat în 2019, pentru că mi-am dorit să fac parte din echipa de scafandri a companiei, însă parcursul meu profesional a început în anul 2000, perioadă în care am evoluat și m-am specializat în mai multe tipuri de intervenții subacvatice.

În ceea ce privește abilitățile, unui scafandru trebuie să-i placă apa, evident, să aibă condiție fizică și să fie sănătos (doar echipamentul cu care ne îmbrăcăm cântărește 60 de kilograme, fără tuburi și alte cabluri), să fie rezistent la stres, să fie un foarte bun coechipier, un bun profesionist, să fie perseverent, tenace, să aibă o bună orientare în spațiu.







Cuget Liber: Care este cea mai interesantă experiență pe care ați avut-o sub apă?







C.C: În cei 24 ani de activitate ca scafandru am avut parte de experiențe variate, însă cea mai interesantă și, totodată, impresionantă a fost o scufundare la o platformă de foraj marin, în timpul căreia am avut parte de o vizibilitate extrem de bună, fapt care este foarte rar la noi în Marea Neagră. Atunci, de pe fundul mării, la o adâncime de 52 de metri, am putut vedea o mare parte din structura platformei până aproape de suprafață, moment în care am fost cuprins de un sentiment de copleșire, realizând unde mă aflu și cât de mic sunt în relație cu ce mă înconjoară. Cea mai mare adâncime la care am ajuns a fost de 57 de metri, însă, în regim simulat, în interiorul unui complex de barocamere, la Centrul de Scafandri, am fost presurizat la adâncimea de 72 metri.