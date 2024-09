„La baza fiecărui succes se află o echipă, iar în această echipă sigur este un profesionist contabil membru CECCAR”

- Câţi membri are la ora actuală filiala locală? Care sunt condiţiile de acces în acest corp de elită?



- CECCAR - Filiala Constanţa are, în momentul de faţă, 1.547 membri persoane fizice şi 585 membri persoane juridice. Condiţiile de acces sunt limitate la cele de studii, respectiv cei cu studii medii pot deveni contabili autorizaţi, iar cei cu studii superioare pot deveni experţi contabili. Pentru a obţine aceste două calificări, candidaţii trebuie să promoveze un examen de acces la profesie, trei ani de stagiu şi, la sfârşit, un examen de aptitudini.



Pentru o transparenţă totală, întregul proces de testare şi examinare este gestionat la nivel central, în sensul că subiectele pentru fiecare specialitate sunt gândite de către profesori şi lectori reputaţi din sistemul de învăţământ de stat şi care sunt colaboratori ai Corpului.



Referitor la Tabloul membrilor, există o dinamică continuă în ceea ce priveşte mişcarea acestora, unii ies, alţii intră, însă variaţiile la nivelul filialei Constanţa sunt aproape insesizabile, de ani buni filiala noastră fiind cotată printre primele cinci din ţară.



Nu există în regulamentul nostru o evaluare periodică a membrilor, avem, însă, un Program Național de Dezvoltare şi Pregătire Continuă (PNDPC), aprobat anual de către Conferinţa Naţională, care prevede un program extrem de bine structurat pe teme dintre cele mai diverse, din care aceştia îşi pot alege, funcţie de specificul activităţii desfăşurate, cursurile şi seminariile de care au nevoie pentru a-i ţine updataţi la tot ceea ce înseamnă noutate legislativă, informatică sau profesională.



- Percepţia asupra meseriei de contabil este adeseori aceea că poate fi plictisitoare, muncă de birou. Aşa să fie oare? Ce responsabilităţi implică meseria de contabil?



- Dacă despre antreprenori se spune că sunt motorul economiei, despre contabili aş putea spune că sunt roţile ei, fără de care această maşină complicată nu s-ar putea mişca din loc.



Unii ne pot considera bătrâni, dar noi considerăm că cel mai bine ne caracterizează sloganul: Contaţi pe Noi! Contaţi cu Noi! Întotdeauna! Şi, spun acest lucru cu tărie, deoarece ne adaptăm societăţii în continuă schimbare, răspundem cu promptitudine provocărilor şi încercăm să previzionăm, pe baza experienţei, eventualele evoluţii care implică profesia noastră, pentru a acţiona eficient, în interes public.



Într-o lume tot mai digitalizată, adaptarea la cerinţele prezentului şi viitorului nu este doar o tendinţă, ci o necesitate în multe profesii, inclusiv în contabilitate. Meseria de expert contabil nu este una plictisitoare, ba chiar în actualele tendinţe aş putea afirma că este una foarte dinamică, deoarece transformarea digitală remodelează profesia contabilă.



- De ce ar alege un contabil să intre în CECCAR? Avantaje, provocări?



- Profesia de expert contabil este una frumoasă, care îţi oferă satisfacţii profesionale. Suntem un corp de elită, suntem acei oameni care trudesc toată ziua cu cifre greu de înţeles şi pe care ne străduim să le prezentăm într-o formă accesibilă, în sprijinul afacerilor, în sprijinul autorităţilor statului. Contabilii aleg să devină membri CECCAR deoarece este singurul organism profesional care reglementează această profesie.



Avem un trecut care ne onorează, avem un prezent plin de provocări, iar viitorul nostru depinde, desigur, de noi toţi, de capacitatea noastră de a ne adapta şi de a fi uniţi. La baza fiecărui succes se află o echipă, iar în această echipă sigur este un profesionist contabil membru CECCAR.



- Ce rol joacă CCECAR în bătălia pe care autorităţile române o duc împotriva evazioniştilor fiscali?



- Evoluţia societăţii a adus şi schimbarea modelelor de afaceri. Dezvoltarea economică, apariţia de noi tehnologii, digitalizarea au condus la o transformare radicală a conceptului de business şi a modului în care se desfăşoară o afacere. În acest context, instrumentele de gestionare şi diminuare a riscurilor sunt vitale pentru orice antreprenor. Un control eficient asupra tuturor operaţiunilor şi resurselor este cheia pentru succesul oricărei organizaţii. Acest control este asigurat prin activitatea de contabilitate criminalistică.



Contabilitatea criminalistică s-a dezvoltat din anul 1980 şi poate fi definită ca fiind intersecţia dintre contabilitate şi lege, îmbinând abilităţile de contabilitate cu metode moderne de investigaţie. Contabilitatea criminalistică este folosită frecvent în cazurile de fraudă şi delapidare pentru a explica natura unei infracţiuni financiare în instanţă.



În general, contabilitatea criminalistică se referă la fraudă, respectiv la prevenirea, detectarea şi investigarea fraudei.



Experţii contabili criminalişti sunt cei care oferă ofiţerilor DNA acea analiză de care aceştia au nevoie în vederea detectării infracţiunilor de evaziune fiscală. CECCAR se implică alături de autorităţi în lupta împotriva evazioniştilor. În Iunie 2023, Constanţa a fost gazda Conferinţei de Contabilitate Criminalistică, Prevenirea, Detectarea şi Investigarea Fraudelor, adevărul din spatele cifrelor.



- Ce sfaturi le acordaţi tinerilor care se gândesc să urmeze o carieră în domeniu?



- Pornind de la faptul că un contabil poate să ridice sau să dărâme imperii financiare, le recomand tinerilor să-şi facă propria listă atunci când se gândesc dacă să ia decizia de a urma o carieră în contabilitate.



- Dacă ar fi să o luaţi de la capăt, aţi alege tot meseria de contabil?



- Dacă ar fi să fac aşa o retrospectivă a experienţei de muncă şi viaţă, cu nostalgie mă gândesc la momentul în care eram angajată la Confort Urban, serviciul contabilitate şi doream să fiu membru CECCAR. Era în anul 1990, primul an după Revoluţie, când totul era în schimbare, viaţa ni se modificase pe toate palierele foarte rapid. Cu acest gând am păşit la CECCAR - Filiala Constanţa, am accesat şi parcurs toate etapele devenind profesionist contabil. Pentru că eram absolventă de Drept, am cochetat cu lichidările judiciare. Experienţa a făcut să fiu cooptată la Comisia de Disciplină în cadrul CECCAR Constanţa pentru ca ulterior să ajung membru în Consiliul Superior, membru în Consiliul Filialei şi în prezent să ocup funcţia de preşedinte al Consiliului Filialei Constanţa.



Parcursul meu profesional a fost foarte firesc, pot să declar că am urcat fiecare treaptă în această profesie, nu am sărit nicio etapă, am muncit mult, m-am preocupat să devin un profesionist contabil de calitate, niciodată nu am făcut rabat la calitate, profesia de expert contabil mi-a adus multe satisfacţii atât profesionale, cât şi materiale.



Astăzi pot spune că momentul în care am ales această profesie a fost unul din cele mai responsabile şi de succes din viața mea. Dacă ar fi să o iau de la capăt, la fel aş proceda!



- Sunteţi un profesionist de top în domeniu, cu notorietate. Nu v-a tentat să intraţi în politică, să ajungeţi deputat, senator?



- Sub nicio formă nu m-a tentat să intru în politică şi nici să devin parlamentar. Datorită faptului că sunt mandatar financiar coordonator la nivel naţional, lucrez cu candidaţii pentru funcţiile administraţiei locale, parlamentare, europarlamentare, prezidenţiale. Profesia de expert contabil mi-a oferit şansa să activez în domeniul finanţărilor campaniilor electorale şi fără lipsă de modestie pot afirma că sunt cel mai performant mandatar financiar la nivel naţional. Experienţa acumulată în acest domeniu a confirmat ceea ce a prevăzut legiuitorul atunci când a înfiinţat această instituţie a mandatarului financiar: „Mandatarul financiar este garantul statului şi veghează ca activitatea financiară din cadrul campaniilor electorale să fie una transparentă, echitabilă şi egală pentru toţi candidaţii electorali”. Finanţarea campaniilor electorale este una privată şi devine publică prin grija mandatarului financiar care veghează la respectarea legii.



- Doamnă Elena Vlad, mult succes în activitate!



- Vă mulţumesc!



Este licenţiată în studii economice şi juridice, având o experienţă profesională de aproximativ 34 de ani. Studiile juridice şi economice au contribuit la înţelegerea economicului din prisma juridicului şi invers, iar calitatea de membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) i-a influenţat semnificativ - chiar hotărâtor! - parcursul profesional. Faptul că în CV-ul său apare calitatea de expert contabil membru CECCAR a fost o garanţie, un plus de valoare, care i-a oferit şansa de a demonstra că este bine pregătită în domeniu şi că poate gestiona activitatea la nivel naţional. Este vorba despre Elena Vlad, preşedinte al Filialei Constanţa a CECCAR, care a acordat un interviu în exclusivitate pentru ziarul „Cuget Liber”.- Doamnă Elena Vlad, sunteţi preşedinte al unei structuri de elită, cea a experţilor contabili. De când conduceţi filiala de la malul mării şi care sunt principalele repere pe care le urmaţi în actualul mandat?- Sunt preşedinte al Consiliului Filialei CECCAR Constanţa pentru un mandat de patru ani, 2024-2028. Am fost aleasă preşedinte de către colegii experţi contabili din judeţul Constanţa în 2023, când au avut loc alegerile pentru această funcţie, şi am preluat mandatul anul acesta după Conferinţa Naţională. În cadrul organismului profesional al CECCAR, mandatul preşedintelui se preia după un an de la data alegerilor. În anul în care au loc alegerile, preşedintele în funcţie colaborează cu preşedintele nou ales tocmai pentru ca preluarea mandatului să fie cât mai eficientă.Reperul de urmat în acest mandat este acela că voi acţiona doar în interesul profesiei şi al membrilor corpului, voi contribui la dezvoltarea şi promovarea profesiei.