Directorul general al Administraţiei Canalelor Navigabile, Florin Goidea: "În momentul de faţă, avem specialişti, dar eu sunt tipul de manager care încurajează tineretul!"

- În ce stadiu se află marile proiecte de investiţii pentru siguranţa traficului pe canale navigabile?- În această privinţă, trebuie atinse mai multe aspecte. În primul rând, vorbim despre retehnologizarea ecluzei Năvodari, un proiect care are în vedere modernizarea echipamentelor tehnologice de bază ale ecluzei, reabilitarea părţii de construcţie a ecluzei, modernizarea echipamentelor şi instalaţiilor auxiliare ale ecluzei, modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor pentru siguranţa ecluzei şi a navigaţiei, modernizarea echipamentelor, utilajelor şi dotărilor pentru procesul de întreţinere al ecluzei, modernizarea instalaţiilor pentru prevenirea poluării şi afectării mediului înconjurător. Valoarea proiectului, conform HG 512/2023, este de 504.872 mii lei cu TVA. Contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor a fost semnat, durata fiind de 120 luni. La ora actuală, este în curs de elaborare documentaţia de proiectare, perioada de proiectare lucrări fiind mai 2024 - octombrie 2024, data de finalizare a lucrărilor fiind mai 2029.Un alt proiect important este cel referitor la modernizarea canalelor navigabile ale Dunării, Canal Dunăre - Marea Neagră şi Canal Poarta Albă - Midia Năvodari, ce are în vedere creşterea siguranţei navigaţiei, prin execuţia de lucrări ce vizează asigurarea stabilităţii versanţilor şi malurilor canalelor, posibilitatea creşterii vitezei de navigaţie pe canalele navigabile după reabilitarea apărărilor de maluri.Este un proiect a cărui valoare este de 1.673.252 mii lei cu TVA, durata estimată proiectare şi execuţie lucrări fiind de 71 luni (2025 - 2030). Procedura de atribuire a contractului de proiectare-execuţie lucrări în derulare are ca dată estimată de finalizare sfârşitul anului 2024.- În ultima perioadă, în actualul context politic internaţional, marcat de războiul din Ucraina, portul Constanţa a beneficiat de o serie de investiţii consistente. Dar de porturile mai mici îşi mai aduce aminte cineva, prezintă interes?- Navigaţia pe canale este un sector important, mai ales acum, în situaţia conflictului de la Marea Neagră. În acest sens, modernizarea infrastructurii portuare şi extinderea capacităţii de operare pentru porturile Ovidiu şi Luminiţa a început în perioada de programare 2014 - 2020, prin intermediul Programului Operaţional Infrastructura Mare, program în cadrul căruia au fost semnate contractele de finanţare aferente. Ulterior, cele două proiecte au fost etapizate, implementarea acestora continuând în cadrul Programului Transport 2021-2027, prin finanţare din Fondul de Coeziune.În cazul portului Ovidiu, se vor efectua lucrări atât pe malul drept, cât şi pe malul stâng, un proiect în valoare de peste 83.000 mii lei cu TVA. Stadiul actual este de 37,54%, data estimativă de finalizare a lucrărilor fiind iulie 2025.În privinţa portului Luminiţa, avem în vedere extinderea capacităţii de operare prin execuţia a patru dane noi, respectiv cheu de operare în lungime de 480 m, a unei platforme de operare de 27.000 mp, modernizarea drumurilor de acces spre port, reabilitarea danelor şi fronturilor de aşteptare existente, asigurarea adâncimilor de navigaţie în şenal şi în acvatoriul portuar, consolidarea şi betonarea întregii suprafeţe portuare, executarea împrejmuirii şi securizarea incintei portuare, executarea unei clădiri administrative, asigurarea utilităţilor atât la dane, cât şi în incinta portuară.La ora actuală, mai puţin de 20% din lucrări, mai exact 18,79%, sunt efectuate, finalizarea fiind estimată pentru luna mai a anului viitor. Este vorba despre un proiect complex, a cărui valoare este de aproape 120.000 mii lei cu TVA.