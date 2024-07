Vergil Chiţac, despre proiectele din primul mandat. "Contestatari de profesie se vor găsi tot timpul"

- De ce alte proiecte vă mai ocupaţi? Ce ne puteţi spune despre locurile de joacă?

- Locurile de joacă le-am reabilitat pe toate cele pe care le-am găsit şi cred că am şi făcut 20 de locuri de joacă noi. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase. Ne-a surprins pe toţi pandemia şi am avut şi incendiul acela de care ştim cu toţii. Fiind singurul Spital de Boli Infecţioase a fost suprasolicitat şi majoritatea cazurilor grave se duceau acolo. A trebuit să ducem reţea de oxigen la toate paturile, 120 la număr. A crescut foarte mult concentraţia de oxigen şi din cauza aceasta s-a întâmplat acea nenorocire. Noi oricum nu aveam un proiect de reabilitare a clădirii care este din 1934. Acum se află în licitaţie şi se consolidează acest proiect. Am reuşit să facem şi spitalul modular şi am revitalizat secţia pe care o aveam noi dată prin nu ştiu ce artificii. Exemplele ar putea continua. Cam asta am făcut în mandatul meu de până acum.







- Vorbim de un mandat de aproape patru ani. În 2020, când eu am devenit primar, bulevardele erau nereabilitate, cu trotuare impracticabile, cu sistem de iluminat jenant, fără staţii de autobuz şi nesemaforizate. Axa nord-sud, de la Păpădie până la ieşirea din oraş spre staţiuni, toate bulevardele sunt complet reabilitate. Suntem în momentul acesta în curs de plata taxelor la ISC pentru a începe procesul de recepţie a unor noi lucrări. De data aceasta recepţia la terminarea lucrărilor va fi calitativă şi nu cantitativă. Vom fi foarte atenţi la calitatea lucrărilor. Mai avem șapte ani de zile de garanţie la aceste lucrări pe care le-am făcut.- Există voci, există critici, sunt de acord. Contestatari de profesie se vor găsi întotdeauna. Haideţi să vă zic despre zona centrală a oraşului. Încă mai lucrăm pe Cuza Vodă pentru că a fost foarte complicat. Este o stradă îngustă cu trei proiecte care s-au suprapus. Pe Ştefan cel Mare o să punem fântânile arteziene. Vom face şi o licitaţie pentru mentenanţa străzii Ştefan cel Mare. Cred că săptămâna viitoare vom pune primele fântâni. Să vorbim şi de proiecte făcute prin forţa noastră. În timpul mandatului meu am reabilitat bulevardul Mamaia de la Pescărie până la Delfinariu. Anul acesta am făcut de la Delfinariu până la Ion Raţiu şi vom închide reabilitarea cu tronsonul de la Ion Raţiu până la Spitalul Militar. Reabilitarea bulevardelor va continua, dar sub o altă filosofie.- Reţelele subterane reprezintă apă, canalizare şi termoficare. Nu puteam să facem lucrurile la suprafaţă până când nu rezolvam problema lucrurilor din interior. De 60 de ani nimeni nu schimbase un metru din aceste reţele. RAJA s-a ocupat de reţeaua de apă şi de canalizare. Când vor termina lucrările în oraş, tot nu vom avea toată instalaţia de apă şi canalizare schimbată. Ne va mai rămâne circa 30 la sută urmând ca apoi să se facă şi această porţiune, în funcţie de fondurile pe care le vom avea. În 2020, din cauza vechimii acelor conducte, am avut 500 de intervenţii pe an. O intervenţie înseamnă spărtură, sudură şi apoi acoperit la loc. Situaţia era atât de critică încât, dacă nu interveneam, acest sistem colapsa. Erau atât de multe intervenţii necesare, iar noi nu aveam echipe destule pentru a interveni. Am împărţit proiectul în 6 etape. Ne-am prioritizat primele etape pe reţeaua care producea cele mai multe pierderi. Nu îşi imaginează cineva că noi puteam să facem lucrări din banii de la bugetul local fără să neglijăm alte chestiuni. Am găsit 50 de milioane de euro disponibili şi am dat drumul la treabă. Acum vom închide circa 60 de kilometri de reţea de transport. Etapele 4, 5 şi 6 vor fi destinate reţelei de distribuţie. Este vorba de cea care pleacă de la punctele termice către consumatori.- Când am venit eu la primărie nu era nicio şcoală nouă. Avem o reţea de 69 de şcoli cu personalitate juridică. Vreau să fiu onest. Era doar Liceul Ovidius într-un stadiu avansat de execuţie a lucrărilor. În momentul acesta sunt 16 şcoli recepţionate, finalizate. Mă refer la toate instituţiile de învăţământ. 39 de şcoli le avem în diferite faze cu finanţare cu tot. Căutăm finanţări şi pentru restul. Am suprapus un proiect de 15 milioane de euro de dotare a şcolilor. Ne ia mult timp pentru că trebuie să cumpărăm toate materialele didactice pe care vrem să le achiziţionăm pe loturi. Colegiul Mircea cel Bătrân esteîntr-un alt stadiu. Acolo ne-a întârziat foarte mult autorizaţia de la ISU.- Păi existau staţii de autobuz în oraşul acesta? Staţiile acestea pe care le-am făcut sunt din banii noştri. Avem 200 de staţii de autobuz unde oamenii se adăpostesc.- Trecem la parcuri. Parcurile erau dezolante. Cum arăta Parcul Tăbăcărie sau cel de la Gară sau cel de la Far? Tăbăcărie l-am început şi îl vom finaliza. Se lucrează în continuare. Irigăm tot parcul. Eu zic că arată bine. Nu ne trebuia un proiect futurist. Trebuie să facem ca acest parc să arate aşa cum arăta odinioară. Să asfaltăm aleile, să udăm spaţiul verde, să îl iluminăm, astfel încât totul să fie decent. În perioada următoare vom scoate la licitaţie reparaţia malului Lacului Tăbăcărie. Este o problemă, dar noi o vom rezolva. Trebuie să reabilităm şi acel mal. Vom avea şi pistă de alergat. Nu ne putem ocupa din păcate de Lacul Tăbăcărie pentru că nu este în administraţia noastră. Acel lac ar trebui ecologizat. Dacă am face acest lucru, totul ar fi superb. Cred că se va implica şi CJC ca să putem să reabilităm Teatrul de Vară Soveja şi atunci va fi un loc frumos unde oamenii se pot relaxa. Mai avem parcul care este acum în lucru, acolo unde au fost Galeriile Soveja. Aşa au vrut cetăţenii şi aşa vom face. Mai rămân Parcul Oleg Danovski şi Parcul de la Casa de Cultură.