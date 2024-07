Elena Cioclin, director interimar Biblioteca Județeană: "Nu mi-am dorit niciodată să fiu bibliotecar, ci manager"

Mi-amintesc că, atunci când am venit în bibliotecă, am sprijinit foarte mult conducerea. Țin minte că prima mea victorie, pe parte de resurse, a fost obținerea sporului de condiții vătămătoare pentru angajații bibliotecii.









În 2019, eu am fost omul care a creat voluntariatul în bibliotecă, cu primele cinci persoane. Iar acum biblioteca are 45 de voluntari, mult mai mult decât în alte instituții.







- Fostul director Angelo Mitchievici este cel care v-a propus să-i urmați la conducerea acestei importante instituții constănțene de cultură?



- Mandatul domnului Angelo Mitchievici s-a încheiat pe 22 iunie 2024 și, după cum deja se știe, că este public, la toate evaluările a obținut nota 10. Ceea ce, prin lege, i-a permis să prezinte noul plan de management ca o continuitate, deși a anunțat Consiliul Județean, oficial, că nu mai dorește să continue mandatul. Legea impune ca un specialist sau un om din interiorul instituției să fie numit în funcția de manager interimar. Eu mulțumesc din tot sufletul Consiliului Județean Constanța că mi-a acordat această încredere și că a văzut în mine omul potrivit pentru spațiul acesta, un continuator al acestei deschideri.



Într-adevăr în ultimii doi ani am fost coordonator principal al celor mai importante proiecte ale bibliotecii, dar toate au fost făcute într-o echipă.





Din punctul meu de vedere, domnul Angelo Mitchievici a avut un mandat cu totul special, pentru că niciodată instituția aceasta nu a fost mai deschisă. Nu am prins foarte multe mandate, decât pe cel al doamnei Corina Apostoleanu, cu care am o relație minunată și va fi tot timpul o colegă pe care eu mă pot baza.











Domnul Angelo Mitchievici nu a colaborat cu mine în mod preferențial, ci a făcut ședințe tot timpul și și-a arătat deschiderea. Cred că asta este și o parte din mine. Eu sunt o persoană democrată, cred în democrație 100% și de asta am avut și rezultate acolo unde am fost, pentru că cred în opinia oamenilor cu care lucrez. Consider că nu eu dețin adevărul suprem și cred că omul care lucrează trebuie să fie un liant al tuturor opiniilor și, la sfârșit, să se tragă linie și să se decidă cum este mai bine. Fie pentru locul respectiv, fie pentru oamenii de acolo. Este exact ceea ce a făcut domnul Mitchievici: oamenii au avut dreptul să spună care este viziunea lor în problema respectivă și împreună am găsit soluții, la momentul respectiv. Da, poate că experiența mea la celelalte locuri de muncă a făcut ca liantul de care avea nevoie biblioteca să fiu eu. Dar putea să fie oricare dintre colegii noștri. În ultimii doi ani, Angelo Mitchievici a promovat oamenii din această instituție. Au fost organizate concursuri la care angajații au putut să participe, pentru că ei s-au implicat în proiecte și pentru că au arătat că își doresc mai mult.







- Intenționați să participați la concursul pentru funcția de manager al Bibliotecii Județene?



- Da, cred că aș fi managerul potrivit! Eu îmi dau foarte mult silința și cred că am experiența care mă ajută să dezvolt spațiul acesta. Asta este cel mai important: să dezvolți locul în care tu iubești să creezi. Am cursuri de biblioteconomie pentru că mi-a plăcut și am vrut să înțeleg ce fac colegii mei. Dar nu mi-am dorit niciodată să fiu bibliotecar, mi-am dorit să fiu manager. Să aduc acești specialiști la masă și să ne dezvoltăm. Iar când lucrul acesta n-o să se întâmple, o să-mi găsesc un alt loc pe care să-l dezvolt.











Fiind un om de resurse umane, m-am ocupat de arhiva de personal și așa am descoperit oameni care au făcut lucruri în bibliotecă, precum domnul Constantin Zamfir, care a creat prima filială la Chișinău, unde am avut și eu onoarea anul acesta să ajung. Sunt oameni care lucrează de peste 30 de ani în bibliotecă și nimeni nu i-a văzut.





Îmi doresc să se deschidă cel puțin șase filiale în Constanța, pentru că atâtea au fost. De-a lungul timpului, diversele administrații au gândit diferit spațiul de bibliotecă. Instituția aceasta are nevoie să se adapteze acestei societăți. Contează foarte mult și personalul, dar care nu poate să facă mare lucru dacă nu există o viziune, dacă politicul și statul nu investesc în acea viziune culturală. Eu am fost un om norocos, pentru că în toate conducerile am fost invitată alături de specialiști bibliotecari să pot să intru în această lume și nu am crezut că o să-mi placă atât de mult biblioteca vreodată.





Noi, ca bibliotecă județeană, avem o istorie frumoasă. Regretata Liliana Lazia a făcut din spațiul acesta cea mai importantă bibliotecă din țara asta. A adus prima oară o echipă de bibliotecari și o echipă din America, cei care au implementat catalogul online, în care se lucrează și acum. Reprezentanți din toate bibliotecile țării au venit să învețe sistemul integrat de bibliotecă. Mai știu că biblioteca a suferit niște lovituri greu de suportat în mandatul primarului Radu Mazăre, când instituția a fost decimată. De la 181 de angajați, au fost dați afară masiv până au rămas 80 și ceva de angajați. Iar acum biblioteca are 61 de angajați. Dacă luați Legea bibliotecilor veți vedea că noi suntem subdimensionați. Suntem una dintre bibliotecile din țară care nu au atâta acoperire câtă ar trebui măcar legal să oferim.











Eu am avut atribuții de resurse umane, dar am fost omul care a făcut control intern, proceduri, audit și am văzut oameni minunați cu care eu pot să colaborez foarte bine. Am o colegă extraordinară, Marinela Dinică, cel mai bun om de educație non-formală și care are niște activități extraordinare cu copiii. A avut un proiect minunat „Biblioteca la un click distanță”, unde am arătat utilizatorilor din Constanța că ei pot să-și facă un cont online și să beneficieze de toate serviciile bibliotecii doar dând un click. Este extraordinară și Ruxandra Hondrea. Nu mai spun de Doina Moșoiu, care a creat colecțiile speciale din biblioteca județeană. Toți am adus de acasă amintiri, iar Doina le-a pus frumos și le-a îmbrăcat într-o poveste. Avem cu cine să ne mândrim în spațiul acesta.





Iar eu nu pot decât să mă bucur că o să dezvolt deschiderea Bibliotecii Județene „I.N. Roman” către public și către țară.





- Dacă vă uitați pe CV-ul meu, tot timpul am deținut funcții pe studii superioare și am plecat de acolo fiind manager, director, director general. Tocmai de aceea, la momentul concursului pe care l-am susținut la Biblioteca Județeană, când am fost întrebată cum mă văd peste cinci ani, le-am răspuns că mă văd manager al acestei instituții. Reprezentantul Consiliului Județean m-a întrebat cum mă văd integrată în colectivul bibliotecii și le-am spus că, dacă pot să aduc plusvaloare spațiului acesta, m-aș vedea manager. În anul 2018, director al bibliotecii era doamna Corina Apostoleanu, cu care am făcut o echipă minunată. Este o colegă cu care colaborez foarte bine și acum, pentru că este un specialist foarte bun, care se ocupă în această instituție de expoziții. De altfel, la realizarea expoziției pe care am vernisat-o joi, 4 iulie, împreună cu Institutul Cultural Polonez, am făcut echipă cu colegii din biroul bibliografic.