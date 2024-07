Rămași cu banii luați și fără bilet la Neversea! Nu vă lăsați păcăliți de escroci!

Cei care nu au reușit să își achiziționeze până în acest moment bilet o pot face chiar și până în ultima zi, în funcție de artiștii pe care doresc să îi vadă. Însă unele persoane preferă să cumpere biletele mai ieftin, de pe rețelele de socializare, de la cei care nu mai au posibilitatea să ajungă la festival.











Acest lucru a dus la o creștere a activităților pe piața secundară, unde biletele sunt vândute și cumpărate rapid prin diverse canale, în special pe internet. Multe persoane care nu mai pot ajunge la festival își vând biletele, încercând să își recupereze achiziția. Aceste tranzacții pot părea o soluție convenabilă pentru cei care încă doresc să participe la „Neversea”, dar ele vin cu riscuri semnificative.





În contextul acestei perioade agitate de vânzare-cumpărare, unii indivizi pot profita de situație pentru a înșela cumpărătorii. Metodele utilizate de acești escroci includ promisiuni false, poze cu biletul care nu este de fapt al lor, prezentarea unui preț atractiv, iar apoi dispariția imediată după primirea plății.







Cumpărați doar de pe site-uri sigure!





Escrocii au început deja să facă primele „victime”, cum a fost și cazul unui tânăr din Constanța, care a văzut un anunț pe Facebook în legătură cu vânzarea unui bilet la Neversea.





„Am văzut o postare a unui băiat pe Facebook care spunea că nu mai poate ajunge în Constanța la festival, așa că s-a gândit să pună la vânzare biletul. Acesta ar fi fost valabil pentru zilele de sâmbătă și duminică la prețul de 250 de lei. M-a încântat prețul, am crezut că vrea să scape de el și de aceea l-a lăsat atât de ieftin. Am vorbit cu el, vorbea corect gramatical, nu era nimic care să mă facă să cred că ar fi un cont fals. I-am propus să ne vedem și mi-a spus că nu este în oraș, dar că pot face plata printr-un transfer bancar și că ne vom întâlni după. M-am grăbit să plătesc pentru că mi-a spus că mai sunt și alte persoane care așteaptă acest bilet. După ce plata a fost făcută, am fost blocat peste tot și nu am mai reușit să dau de el”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” Sebastian C., student la Constanța.











Ca el mai sunt mulți, deoarece această metodă se repetă an de an în perioada festivalurilor. Mesajele de genul „Vând abonament General Acces-preț 350 de lei”, „Vând invitație la Neversea, cine este interesat să îmi lase mesaj în privat”, și multe altele, încă curg pe rețelele de socializare.





Cumpărarea biletelor din surse oficiale este cea mai sigură metodă de a evita fraudele. Site-urile oficiale ale festivalului și partenerii autorizați sunt singurele surse garantate de bilete autentice. În cazul în care decideți să cumpărați bilete de la persoane fizice, optați pentru întâlniri față în față pentru a verifica autenticitatea biletelor înainte de a efectua plata. Verificați biletul pentru elementele de securitate și, dacă este posibil, solicitați verificarea acestuia la un punct de control oficial al festivalului. Prețurile prea mici sau exagerat de mari pot fi un indiciu al unei posibile fraude. În general, prețurile biletelor ar trebui să fie apropiate de cele oficiale, cu mici variații.





„Mi-am dat seama imediat că urmează să fiu păcălită. Am văzut un anunț pe Instagram în care o persoană spunea că vinde un bilet la Neversea pentru toate zilele cu doar 200 de lei. Mi s-a părut ciudat, dar am spus totuși să încerc. L-am rugat să îmi facă o poză la bilet, pentru a mă asigura că totul este în regulă, însă acesta evita în mod constant. Apoi i-am spus să ne vedem în persoană, să-i plătesc biletul. El a spus că plata se poate doar cu cardul. În momentul acela am simțit că ceva nu este în regulă și am renunțat să mai vorbesc cu el”, a declarat Ana-Maria M., studentă la Constanța.





Este important ca toți participanții la festival să fie vigilenți și să adopte măsuri de precauție pentru a se asigura că achizițiile lor sunt sigure și că nu vor fi victime ale escrocheriilor.